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    «Легия» добьется минимальной победы на выезде?

    «Мольде» — «Легия». Ставка (к. 2.85) и прогноз на футбол, Лига конференций, 15 февраля 2024 года

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    «Рух» — «Легия»
    В рамках 1/16 финала Лиги конференций 15 февраля пройдет матч «Мольде» — «Легия». Начало — в 20:45 «Мольде» — «Легия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 15 Февраля 2024 года
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    «Мольде»

    Путь в плей-офф: «Мольде» перебрался в Лигу конференций из Лиги Европы. В основной сетке этого турнира норвежский клуб занял 3 место в турнирной таблице, пропустив вперед «Байер» и «Карабах», которые набрали 18 и 10 очков соответственно.

    Сам «Мольде» набрал 7 пунктов, опередив в квартете «Хеккен», который так и не набрал очков. В основной сетке Лиги конференций «Мольде» одержал 2 победу, 1 игр свел к ничьей и в 3 встречах норвежцы уступили.

    Последние матчи: Буквально в конце проошлого года «Мольде» смог выиграть Кубок Норвегии, переиграв в финале «Будё-Глимт» (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: Якоб Карлстрём, Эрлинг Кнудтсон и Эмиль Брейвик — все игроки травмированы, дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Состояние команды: Команда себя чувствует относительно неплохо, в чемпионате Норвегии «Мольде» занимает 5 место с активом в 51 балл: 15 побед, 6 ничьих и 9 поражений. В последнем матче внутреннего первенства «Мольде» обменялся голами с «ХамКам» (1:1).

    «Легия»

    Путь в плей-офф: «Легия» изначально сыграла в групповом этапе Лиги конференций, заняв второе в своем квартете, пропустив вперед лишь английскую «Астон Виллу». Польский клуб заработал в турнире 12 очков, отстав от лидера всего на один пункт.

    К тому же «Легия» опередила в турнирной таблице нидерландский АЗ и боснийский «Зриньски», которые набрали 6 и 4 очка соответственно.

    Последние матчи: В польской Премьер-лиге «Легия» смогла добиться минимальной победы над «Рухом» (1:0). Единственный и победный гол в составе «Легии» забил Марк Гуаль.

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    • Не сыграют: Рамиль Мустафаев, Юрген Чельхака — все игроки травмированы, дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Состояние команды: «Легия» не проигрывает в шестом матче подряд: 5 побед и 1 ничья. Выигрышная серия польского коллектива составляет 3 встреч: так футболисты Коста Руняича выиграли не только у «Руха», но и у киевского «Динамо» (3:1) и команды «Сталь Жешув» (3:1) в рамках товарищеских встреч.

    А еще «Легия» переиграла в контрольных матчах «Ордабасы» (1:0) и ФК «Олимпия Эльблонг» (6:0).

    Статистика для ставок

    • В последний раз «Легия» и «Мольде» встречались в Лиге чемпионов сезона 2013/2014

    • В 2013-м «Легия» и «Мольде» разошлись миром (0:0 и 1:1)

    • Беспроигрышная серия «Легии» составляет 6 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мольде» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценена в 3.54, а побед гостей — в 2.97.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.82 и 2.00 соответственно.

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    Прогноз: «Легия» сейчас на ходу, польская команда не проигрывает уже 6 матчей. Оба клуба в последнее время играют не так результативно, как этого бы хотелось болельщикам. В предыдущих матчах «Мольде» и «Легия» забили по голу.

    Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.85.

    Прогноз: Можно рискнуть в пользу «Легии», так как команда не проигрывает долгое время. Так что есть вероятность, что польский клуб как минимум не проиграет.

    Ставка: Фора «Легии» (0) с коэффициентом 2.18.

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    «Мольде» — «Легия»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 15.02.2024. Прогнозы на футбол. «Легия» добьется минимальной победы на выезде?
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