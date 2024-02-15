В рамках 1/16 финала Лиги конференций 15 февраля пройдет матч «Мольде» — «Легия». Начало — в 20:45 «Мольде» — «Легия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мольде»

Путь в плей-офф: «Мольде» перебрался в Лигу конференций из Лиги Европы. В основной сетке этого турнира норвежский клуб занял 3 место в турнирной таблице, пропустив вперед «Байер» и «Карабах», которые набрали 18 и 10 очков соответственно.

Сам «Мольде» набрал 7 пунктов, опередив в квартете «Хеккен», который так и не набрал очков. В основной сетке Лиги конференций «Мольде» одержал 2 победу, 1 игр свел к ничьей и в 3 встречах норвежцы уступили.

Последние матчи: Буквально в конце проошлого года «Мольде» смог выиграть Кубок Норвегии, переиграв в финале «Будё-Глимт» (1:0).

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Якоб Карлстрём, Эрлинг Кнудтсон и Эмиль Брейвик — все игроки травмированы, дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: Команда себя чувствует относительно неплохо, в чемпионате Норвегии «Мольде» занимает 5 место с активом в 51 балл: 15 побед, 6 ничьих и 9 поражений. В последнем матче внутреннего первенства «Мольде» обменялся голами с «ХамКам» (1:1).

«Легия»

Путь в плей-офф: «Легия» изначально сыграла в групповом этапе Лиги конференций, заняв второе в своем квартете, пропустив вперед лишь английскую «Астон Виллу». Польский клуб заработал в турнире 12 очков, отстав от лидера всего на один пункт.

К тому же «Легия» опередила в турнирной таблице нидерландский АЗ и боснийский «Зриньски», которые набрали 6 и 4 очка соответственно.

Последние матчи: В польской Премьер-лиге «Легия» смогла добиться минимальной победы над «Рухом» (1:0). Единственный и победный гол в составе «Легии» забил Марк Гуаль.

Не сыграют: Рамиль Мустафаев, Юрген Чельхака — все игроки травмированы, дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: «Легия» не проигрывает в шестом матче подряд: 5 побед и 1 ничья. Выигрышная серия польского коллектива составляет 3 встреч: так футболисты Коста Руняича выиграли не только у «Руха», но и у киевского «Динамо» (3:1) и команды «Сталь Жешув» (3:1) в рамках товарищеских встреч.

А еще «Легия» переиграла в контрольных матчах «Ордабасы» (1:0) и ФК «Олимпия Эльблонг» (6:0).

Статистика для ставок

В последний раз «Легия» и «Мольде» встречались в Лиге чемпионов сезона 2013/2014

В 2013-м «Легия» и «Мольде» разошлись миром (0:0 и 1:1)

Беспроигрышная серия «Легии» составляет 6 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мольде» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценена в 3.54, а побед гостей — в 2.97.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.82 и 2.00 соответственно.

Прогноз: «Легия» сейчас на ходу, польская команда не проигрывает уже 6 матчей. Оба клуба в последнее время играют не так результативно, как этого бы хотелось болельщикам. В предыдущих матчах «Мольде» и «Легия» забили по голу.

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.85.

Прогноз: Можно рискнуть в пользу «Легии», так как команда не проигрывает долгое время. Так что есть вероятность, что польский клуб как минимум не проиграет.

Ставка: Фора «Легии» (0) с коэффициентом 2.18.