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    Сможет ли «Милан» на своем поле одолеть «Ренн»?

    «Милан» — «Ренн». Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, Лига Европы, 15 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Ренн»
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    «Милан»
    В рамках 1-го матча 1/16 финала Лиги Европы 15 февраля пройдет матч «Милан» — «Ренн». Начало — 23:00 (мск). «Милан» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 15 Февраля 2024 года
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    •  Милан 23:00 Ренн Ренн
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    «Милан»

    Турнирное положение: «Милан» вышел в 1/16 финала Лигу Европы через Лигу чемпионов, где занял 3-е место в группе F. У «россонери» была группа смерти, где помимо итальянцев были ПСЖ и дортмундская «Боруссия».

    Стоит отметить, что «Милан» меньше остальных забил голов в своей группе (5), но и пропустил 8 мячей. В Серии А «россонери» борется за высокие места, где действует очень результативно (47 голов за 24 матча).

    Коэффициенты матча Милан — Ренн

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  • 1.674.005.40Бонус$9500
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    Последние матчи: В последнем туре чемпионата Италии «Милан» в важной встрече обыграл «Наполи» (1:0), забив единственный гол на 25-й минуте. Матчем ранее «россонери» одержал волевую победу над «Фрозиноне» (3:2), перевернув игру во 2-м тайме.

    У «Милана» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 5 матчей. За этот период команда 4 раза победила и однажды сыграла вничью.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В этих 5-и встречах «Милан» забил 12 голов при 7-и пропущенных. В 3-х из 5-и поединков команда забила 3 гола.

    Не сыграют: Пьер Калулу, Томмазо Побега и Фикайо Томори (у всех травмы).

    Состояние команды: У «Милана» есть все шансы пошуметь в Лиге Европы, ведь команда более менее ровно идет по сезону, стабильно набирая очки в Серии А. В общем-то, и на групповой стадии ЛЧ «Милан» играл неплохо, но «Боруссия» Д и ПСЖ были сильнее.

    «Россонери» умеет подстраиваться. В важных матчах команда играет строго на своей половине поля, а во встречах против более слабых соперников может себе позволить полететь в атаку.

    «Милан» еще не встречался с «Ренном» в современной истории, но нельзя сказать, что итальянцы явные фавориты, ведь французская команда очень хороша в последнее время.

    «Ренн»

    Турнирное положение: «Ренн» неплохо выступил на групповом этапе Лиги Европы, заняв 2-е место с 12-ю очками в активе после 6-и туров. Команда уступила лидерство «Вильярреалу».

    В матчах группового этапа «Ренн» играл результативно, забив за 6 встреч 13 голов при 6-и пропущенных. К слову, по надежности в обороне французская команда также была лучшей.

    Последние матчи: В последнем туре Лиги 1 «Ренн» обыграл «Гавр» (1:0), забив единственный гол на 60-й минуте. Матчем ранее команда разгромила «Сошо» (6:1) в рамках Кубка Франции.

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    • У «Ренна» продолжается победная серия, которая насчитывает 8 матчей подряд. Команда поправила свое положение в Лиге 1, продолжая бороться за еврокубки.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах «Ренн» забил 13 голов при 5-и пропущенных.

    Не сыграют: Энцо Ле Фе и Фабиан Ридер (у обоих травмы).

    Состояние команды: «Ренн» набрал какой-то сумасшедший ход, громя соперников одного за другим. На фоне не очень удачного старта команда возвращает свои позиции.

    Нельзя сказать, что «Ренн» играет суперрезультативно, ведь у команда есть много матчей, которые заканчивались со счетами 1:0, 2:0 или 2:1. В основном «Ренн» пытается строго сыграть в обороне.

    В предстоящем матче команда встретится с «Миланом», который будет считаться фаворитом, но «Ренн» вполне способен удивить.

    Статистика для ставок

    • В последних 3-х матчах «Ренн» не пропускал больше 1-го гола за игру

    • За последние 8 матчей на своем поле «Милан» не пропускал больше 2-х голов

    • «Ренн» не проигрывает на чужом поле уже 6 матчей подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.95, а победа хозяев — в 5.20.

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    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 1.97 соответственно.

    Прогноз: «Милан» будет доминировать в предстоящем матче, а «Ренн» попробует не дать сопернику разгуляться на своей половине поля. Ожидаем низовой матч.

    Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.97.

    Прогноз: «Милан» будет пытаться сделать результат на своем поле. Можно предположить, что «россонери» забьют в 1-м тайме.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Милана» 0.5 больше в 1-м тайме за 1.70.

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    «Милан» — «Ренн»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 15.02.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Милан» на своем поле одолеть «Ренн»?
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