В рамках международного товарищеского турнира 14 февраля пройдет матч «Спартак» — «Кайрат». Начало — 19:30 (мск). «Спартак» — «Кайрат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Турнирное положение:: Эта команда весьма неплохо выглядит на нынешних тренировочных сборах.

Из 3 контрольных поединков были выиграны 2. Причем уступила команда Гильермо Абаскаля только «Ростову» (0:3).

Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке «Спартак» уверенно переиграл «Аль-Ахли» Дубай (5:0).

В 3 товарищеских матчах «красно-белые» настреляли уже 8 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота москвичи пропустили 5 мячей.

Все прогнозы на футбол

Неплохо выглядит креативный Михаил Игнатов. На его счету дубль в предыдущем поединке, да и вообще 23-летний хавбек прогрессирует.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Спартак» явно настроен продолжить свой успешный ход в контрольных матчах.

При этом предстоящая игра с кахахами является отличной возможностью продолжить серию успешных поединков.

Команда Абаскаля имеет сильный по именам состав. Да и вообще, спартаковцы по игре смотрятся куда сильнее соперника.

«Кайрат»

Турнирное положение: «Кайрат» продолжает серию контрольных поединков.

Единственную победу на сборах команда добыла в матче с «Ростовом» (2:1).

Последние матчи: в трех контрольных встречах добыта 1 победа при двух поражениях.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Кайрат» вполне способен прогрессировать. Молодежь у алмаатинцев многообещающая.

Правда, пока с результативностью у команды дела обстоят не ахти — 3 забитых мяча в трех матчах. А вот в свои ворота пропущено 7 мячей.

Причем лишь в матче с «Аль-Ахли» команда не сумела отличиться (0:2). А вот с «Локомотивом» казахи полностью провалились (1:4).

Статистика для ставок

«Спартак» в 3 контрольных матчах добыл 2 виктории

«Кайрат» пропускает в каждом товарищеском матче

«Спартак» проиграл «Ростову» (0:3), который «Кайрат», в свою очередь, переиграл (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа соперника — в скромные 5.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.61 и 2.33.

Прогноз: Москвичи на голову сильнее соперника, и явно пойдут вперед с первых минут матча.

«Спартак» явно намеревается улучшить собственные атакующие показатели, да и в последнем контрольном матче команда преуспела в плане результативности.

Ставка: Победа «Спартака» в 1 тайме за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников не удастся огорчить оппонента.

Ставка: Обе не забьют за 2.10