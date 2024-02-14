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    Все новости спорта

    «Спартак» быстро добьется своего

    «Спартак» — «Кайрат». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 14 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Кайрат»
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    Гильермо Абаскаль
    В рамках международного товарищеского турнира 14 февраля пройдет матч «Спартак» — «Кайрат». Начало — 19:30 (мск). «Спартак» — «Кайрат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Спартак»

    Турнирное положение:: Эта команда весьма неплохо выглядит на нынешних тренировочных сборах.

    Из 3 контрольных поединков были выиграны 2. Причем уступила команда Гильермо Абаскаля только «Ростову» (0:3).

    Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке «Спартак» уверенно переиграл «Аль-Ахли» Дубай (5:0).

    В 3 товарищеских матчах «красно-белые» настреляли уже 8 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота москвичи пропустили 5 мячей.

    Все прогнозы на футбол

    Неплохо выглядит креативный Михаил Игнатов. На его счету дубль в предыдущем поединке, да и вообще 23-летний хавбек прогрессирует.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Спартак» явно настроен продолжить свой успешный ход в контрольных матчах.

    При этом предстоящая игра с кахахами является отличной возможностью продолжить серию успешных поединков.

    Команда Абаскаля имеет сильный по именам состав. Да и вообще, спартаковцы по игре смотрятся куда сильнее соперника.

    «Кайрат»

    Турнирное положение: «Кайрат» продолжает серию контрольных поединков.

    Единственную победу на сборах команда добыла в матче с «Ростовом» (2:1).

    Последние матчи: в трех контрольных встречах добыта 1 победа при двух поражениях.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    • Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Кайрат» вполне способен прогрессировать. Молодежь у алмаатинцев многообещающая.

    Правда, пока с результативностью у команды дела обстоят не ахти — 3 забитых мяча в трех матчах. А вот в свои ворота пропущено 7 мячей.

    Причем лишь в матче с «Аль-Ахли» команда не сумела отличиться (0:2). А вот с «Локомотивом» казахи полностью провалились (1:4).

    Статистика для ставок

    • «Спартак» в 3 контрольных матчах добыл 2 виктории

    • «Кайрат» пропускает в каждом товарищеском матче

    • «Спартак» проиграл «Ростову» (0:3), который «Кайрат», в свою очередь, переиграл (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа соперника — в скромные 5.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.61 и 2.33.

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    Прогноз: Москвичи на голову сильнее соперника, и явно пойдут вперед с первых минут матча.

    «Спартак» явно намеревается улучшить собственные атакующие показатели, да и в последнем контрольном матче команда преуспела в плане результативности.

    Ставка: Победа «Спартака» в 1 тайме за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников не удастся огорчить оппонента.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10

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