«Ницца»
Турнирное положение: в турнирной таблице Лиги 1 после 20 туров «Ницца» находится на второй позиции с 39 набранными очками. От первого «ПСЖ» она отстает на целых 8 баллов, а опережает третий «Брест» только на 3.
«Орлята» в этом чемпионате пропустили меньше всех (всего 11 мячей), но и забили лишь 20, что говорит о малом количестве забитых мячей в матчах этой команды.
Коэффициенты матча Ницца — Монако
Последние матчи: среди недели «Ницца» разгромила «Монпелье» (4:1) в матче Кубка Франции и прошла в четвертьфинал турнира, где сыграет против «ПСЖ».
До этого же была ничья с «Брестом» (0:0), победа над «Метцем» (1:0) и поражение от «Ренна» (0:2) в чемпионате страны.
В последнее время команда играет крайне нестабильно, чередуя победы, ничьи и поражения.
Не сыграют: из-за повреждений на поле не смогут выйти Юсуф Аталь, Алексис Бека Бека и Софьян Диоп, а вот Жереми Бога и Терем Моффи находятся в расположении своих сборных и также не сыграют в этой игре.
Состояние команды: «Ницца» в этом сезоне не участвует в еврокубках, поэтому сосредоточилась на национальных турнирах. И у нее это хорошо получается.
Команда идет второй в чемпионате, что является отличным результатом, поскольку гоняться с лидирующим «ПСЖ» практически невозможно, а в Кубке уже вышла в четвертьфинал.
Задачей команды будет попадание в зону Лиги чемпионов.
Зимой «Ниццу» пополнили Янн Гбохо и Шави Бабичка. Ряд игроков был отдан в аренду, а Саид Хамулич был продан в «Локомотив».
«Монако»
Турнирное положение: в настоящий момент «красно-белые» расположились лишь на пятом месте в турнирной таблице. В активе команды 35 очков. Она только на четыре пункта отстает от второй «Ниццы», но на двенадцать — от лидирующего «ПСЖ».
«Монегаски» за 20 проведенных встреч 37 раз поразили ворота соперника и 28 раз пропустил в свои.
Также команда из одноименного княжества вылетела из Кубка Франции, сенсационно среди недели уступив по пенальти скромному «Руану».
Не сыграют: в лазарете команды находятся Кайо Энрике и Брель Эмболо, а в расположении национальной команды Стефан Синго. Они все не смогут выйти на поле в этой игре.
Состояние команды: в прошлом сезоне «Монако» провалилось и стало лишь шестым в турнирной таблице. В этом чемпионате история может повториться. Команда неплохо стартовала, однако в последнее время выступает крайне нестабильно.
Несмотря на отсутствие еврокубков, «монегаски» лишь изредка показывают классную игру, в которой потрясающе выглядит россиянин Александр Головин.
Зимой в стан «Монако» пришел только Тило Керер, а вот в другие команды отправились сразу шесть игроков, которые не были основными.
Статистика для ставок
- «Ницца» не проигрывает четыре матча подряд во всех турнирах, «Монако» не может выиграть три игры
- «Монако» пропускает хоть один мяч на протяжении девяти матчей
- Две последние очные игры завершились победами «Ниццы», до этого дважды побеждал «Монако»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.39. Ничья оценена в 3.40, а победа гостей — в 3.10.
ТБ 2,5 оценивается в 2.00, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.80.
Прогноз: учитывая результативность команд и результаты в последних матчах много голов в этом поединке ждать не стоит.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.80.
Прогноз: если прогнозировать исход противостояния, то есть большая склонность к ничейному результату, поскольку коллективы сейчас примерно одного уровня.
Ставка: ничья за 3.40.