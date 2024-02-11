В рамках 21-го тура французской Лиги 1 11 февраля пройдет матч «Ницца» — «Монако». Начало — 22:45 (мск). «Ницца» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

Турнирное положение: в турнирной таблице Лиги 1 после 20 туров «Ницца» находится на второй позиции с 39 набранными очками. От первого «ПСЖ» она отстает на целых 8 баллов, а опережает третий «Брест» только на 3.

«Орлята» в этом чемпионате пропустили меньше всех (всего 11 мячей), но и забили лишь 20, что говорит о малом количестве забитых мячей в матчах этой команды.

Коэффициенты матча Ницца — Монако 1X2Новым игрокам 2.353.353.05Бонус$9500

Последние матчи: среди недели «Ницца» разгромила «Монпелье» (4:1) в матче Кубка Франции и прошла в четвертьфинал турнира, где сыграет против «ПСЖ».

До этого же была ничья с «Брестом» (0:0), победа над «Метцем» (1:0) и поражение от «Ренна» (0:2) в чемпионате страны.

Все прогнозы на футбол

В последнее время команда играет крайне нестабильно, чередуя победы, ничьи и поражения.

Не сыграют: из-за повреждений на поле не смогут выйти Юсуф Аталь, Алексис Бека Бека и Софьян Диоп, а вот Жереми Бога и Терем Моффи находятся в расположении своих сборных и также не сыграют в этой игре.

Состояние команды: «Ницца» в этом сезоне не участвует в еврокубках, поэтому сосредоточилась на национальных турнирах. И у нее это хорошо получается.

Команда идет второй в чемпионате, что является отличным результатом, поскольку гоняться с лидирующим «ПСЖ» практически невозможно, а в Кубке уже вышла в четвертьфинал.

Задачей команды будет попадание в зону Лиги чемпионов.

Зимой «Ниццу» пополнили Янн Гбохо и Шави Бабичка. Ряд игроков был отдан в аренду, а Саид Хамулич был продан в «Локомотив».

«Монако»

Турнирное положение: в настоящий момент «красно-белые» расположились лишь на пятом месте в турнирной таблице. В активе команды 35 очков. Она только на четыре пункта отстает от второй «Ниццы», но на двенадцать — от лидирующего «ПСЖ».

«Монегаски» за 20 проведенных встреч 37 раз поразили ворота соперника и 28 раз пропустил в свои.

Также команда из одноименного княжества вылетела из Кубка Франции, сенсационно среди недели уступив по пенальти скромному «Руану».

Не сыграют: в лазарете команды находятся Кайо Энрике и Брель Эмболо, а в расположении национальной команды Стефан Синго. Они все не смогут выйти на поле в этой игре.

Состояние команды: в прошлом сезоне «Монако» провалилось и стало лишь шестым в турнирной таблице. В этом чемпионате история может повториться. Команда неплохо стартовала, однако в последнее время выступает крайне нестабильно.

Несмотря на отсутствие еврокубков, «монегаски» лишь изредка показывают классную игру, в которой потрясающе выглядит россиянин Александр Головин.

Зимой в стан «Монако» пришел только Тило Керер, а вот в другие команды отправились сразу шесть игроков, которые не были основными.

Статистика для ставок

«Ницца» не проигрывает четыре матча подряд во всех турнирах, «Монако» не может выиграть три игры

«Монако» пропускает хоть один мяч на протяжении девяти матчей

Две последние очные игры завершились победами «Ниццы», до этого дважды побеждал «Монако»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.39. Ничья оценена в 3.40, а победа гостей — в 3.10.

ТБ 2,5 оценивается в 2.00, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.80.

Прогноз: учитывая результативность команд и результаты в последних матчах много голов в этом поединке ждать не стоит.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.80.

Прогноз: если прогнозировать исход противостояния, то есть большая склонность к ничейному результату, поскольку коллективы сейчас примерно одного уровня.

Ставка: ничья за 3.40.