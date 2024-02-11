«Хетафе»
Турнирное положение: По итогам 23 туров Ла Лиги «Хетафе» занимает 10-е место с 30 очками и разницей мячей 29-31.
Команда на семь очков отстает от зоны еврокубков — шестой позиции. Таким образом, чтобы попасть хотя бы в Лигу конференций, ей крайне важно побеждать.
Коэффициенты матча Хетафе — Сельта
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле сыграл вничью в дуэли против одного из конкурентов — «Бетиса». «Асулонес» открыли счет еще в дебюте, но соперник его сравнял еще до перерыва — 1:1.
В двух последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, коллектив не сумел выиграть, ведь еще в одной игре он потерпел поражение от лидера «Реала» (0:2).
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Не сыграют: Мориба и Арамбарри — у всех травмы. Дисквалифицированы — Даконам и Альварес.
Состояние команды: в последних пяти поединках во всех турнирах «Хетафе» одержал лишь одну победу при трех поражениях и одной ничьей, так что у хозяев слабая форма.
Примечательно, что перед этим у команды было четыре победы в шести матчах при одной ничьей и одном поражении — спад налицо.
Лучшим бомбардиром клуба из пригорода Мадрида является Борха Майораль, который является одним из трех лучших бомбардиров Ла Лиги с 14 голами — почти половина всех забитых мячей коллектива.
«Сельта»
Турнирное положение: «Сельта» занимает 16-е место в турнирной таблице с отрывом в три очка от зоны вылета — 18-й позиции.
В активе команды 24 забитых мяча, в пассиве — 32 пропущенных. На самом деле у ее тылов средняя надежность, но куда сильнее ее вниз тянет малорезультативная атака.
Последние матчи: в предыдущем туре галисийцы разгромно обыграли «Осасуну» (3:0), причем на выезде, где обычно приходится нелегко всем. Два мяча были забиты на 24-й и 25-й минутах, тогда как третий — в самом конце основного времени.
Этот успех прервал серию поражений коллектива из Виго в три поединка. Трудно понять, «Сельта» уже приходит в себя или это всего лишь единичный эмоциональный всплеск после череды неудач.
Не сыграют: Виллиот Сведберг и Джозеф Айду — травмы. Дисквалифицированых нет.
Состояние команды: Если не брать во внимание недавнюю серию поражений, в целом, «Кельты», как для борца за выживание, играют неплохо, поскольку в восьми последних матчах у них четыре победы.
В этом сезоне чемпионата Испании галисийцы на выезде одержали две победы, четыре раза сыграли вничью и потерпели пять поражений.
Странд Ларсен — главная атакующая угроза команды, ведь в Ла Лиге он забил восемь мячей, три из которых открывали счет в пользу его коллектива.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Сельта» проиграла
- в четырех последних матчах этих соперников «Хетафе» не проиграл (две победы и две ничьих)
- в трех из пяти последних матчей «Хетафе» было забито больше 2,5 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.10, победа «Сельты» — в 3.60.
ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.53.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости проиграли. И в данном случае фактор чужого поля точно не говорит в их пользу.
«Хетафе», в свою очередь, выиграл четыре из шести последних домашних матчей в Ла Лиге.
Ставка: «Хетафе» победит за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.50