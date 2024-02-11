В рамках 24-го тура испанской Ла Лиги 11 февраля пройдет матч «Хетафе» — «Сельта». Начало — 16:00 (мск). «Хетафе» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хетафе»

Турнирное положение: По итогам 23 туров Ла Лиги «Хетафе» занимает 10-е место с 30 очками и разницей мячей 29-31.

Команда на семь очков отстает от зоны еврокубков — шестой позиции. Таким образом, чтобы попасть хотя бы в Лигу конференций, ей крайне важно побеждать.

Коэффициенты матча Хетафе — Сельта 1X2Новым игрокам 2.303.103.60Бонус$9500

Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле сыграл вничью в дуэли против одного из конкурентов — «Бетиса». «Асулонес» открыли счет еще в дебюте, но соперник его сравнял еще до перерыва — 1:1.

В двух последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, коллектив не сумел выиграть, ведь еще в одной игре он потерпел поражение от лидера «Реала» (0:2).

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Не сыграют: Мориба и Арамбарри — у всех травмы. Дисквалифицированы — Даконам и Альварес.

Состояние команды: в последних пяти поединках во всех турнирах «Хетафе» одержал лишь одну победу при трех поражениях и одной ничьей, так что у хозяев слабая форма.

Примечательно, что перед этим у команды было четыре победы в шести матчах при одной ничьей и одном поражении — спад налицо.

Лучшим бомбардиром клуба из пригорода Мадрида является Борха Майораль, который является одним из трех лучших бомбардиров Ла Лиги с 14 голами — почти половина всех забитых мячей коллектива.

«Сельта»

Турнирное положение: «Сельта» занимает 16-е место в турнирной таблице с отрывом в три очка от зоны вылета — 18-й позиции.

В активе команды 24 забитых мяча, в пассиве — 32 пропущенных. На самом деле у ее тылов средняя надежность, но куда сильнее ее вниз тянет малорезультативная атака.

Последние матчи: в предыдущем туре галисийцы разгромно обыграли «Осасуну» (3:0), причем на выезде, где обычно приходится нелегко всем. Два мяча были забиты на 24-й и 25-й минутах, тогда как третий — в самом конце основного времени.

Этот успех прервал серию поражений коллектива из Виго в три поединка. Трудно понять, «Сельта» уже приходит в себя или это всего лишь единичный эмоциональный всплеск после череды неудач.

Не сыграют: Виллиот Сведберг и Джозеф Айду — травмы. Дисквалифицированых нет.

Состояние команды: Если не брать во внимание недавнюю серию поражений, в целом, «Кельты», как для борца за выживание, играют неплохо, поскольку в восьми последних матчах у них четыре победы.

В этом сезоне чемпионата Испании галисийцы на выезде одержали две победы, четыре раза сыграли вничью и потерпели пять поражений.

Странд Ларсен — главная атакующая угроза команды, ведь в Ла Лиге он забил восемь мячей, три из которых открывали счет в пользу его коллектива.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Сельта» проиграла

в четырех последних матчах этих соперников «Хетафе» не проиграл (две победы и две ничьих)

в трех из пяти последних матчей «Хетафе» было забито больше 2,5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.10, победа «Сельты» — в 3.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.53.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости проиграли. И в данном случае фактор чужого поля точно не говорит в их пользу.

«Хетафе», в свою очередь, выиграл четыре из шести последних домашних матчей в Ла Лиге.

Ставка: «Хетафе» победит за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.50