«Эйбар» на своем поле сыграет против «Сарагосы» в 26-м туре испанской Сегунды. Встреча, которая пройдет 11 февраля, начнется в 20:30 по мск. «Эйбар» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эйбар»

«Эйбар» с 42 набранными баллами идет на второй позиции, которая дает право на прямой билет в элиту. Однако третью строку он опережает лишь по дополнительным показателям.

Баски в своем последней проведенной игре расписали на выезде мировую с соседом по турнирке «Ферролем» 1:1, а до этого выиграли три игры чемпионата кряду, причем дважды всухую.

Коэффициенты матча Эйбар — Сарагоса 1X2Новым игрокам 1.823.305.00Бонус$9500

Перед этим же «оружейники» не могли победить в рамках первенства страны на протяжении четырех встреч подряд, поровну поделив в этот период ничьи и проигрыши.

Календарь и таблица испанской Примеры

На своей территории «Эйбар» в текущем розыгрыше Сегунды выиграл семь встреч из 12, четыре матча еще свел вничью и потерпел всего одно фиаско.

«Сарагоса»

«Сарагоса» на данный момент расположилась на десятом месте в таблице второй испанской лиги. У команды на счету 36 пунктов и отставание от зоны плей-офф в четыре балла.

К этой игре арагонцы подходят с 8-матчевой беспроигрышной серией. Правда, в этот период они добыли всего три победы и еще пять встреч они завершили мировыми исходами.

Все прогнозы на футбол

В прошлом туре первенства коллектив на своем поле неожиданно разгромил крепкий хихонский «Спортинг» 3:0, а перед этим расписал мировую на выезде против аутсайдера «Алькоркона» 0:0.

В гостях «Сарагоса» в текущем розыгрыше Сегунды шесть из 12 встреч свела вничью, а также по три раза побеждала и терпела неудачи.

В первом круге «оружейники» обыграли «Сарагосу» на ее поле со счетом 3:2, а в прошлом сезоне обо очных поединка этих клубов завершились вничью — 0:0 и 1:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» предлагают — 1.92.

На викторию «Сарагосы» дают — 4.54, ничья оценена — в 3.22.

Великолепно выступающий на своем поле «Эйбар» вполне может нанести поражение арагонцам, прервав тем самым их длительную серию без фиаско.

И плюс к этому ставим в данном противостоянии также на крайне низовой исход.