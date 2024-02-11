«Эйбар»
«Эйбар» с 42 набранными баллами идет на второй позиции, которая дает право на прямой билет в элиту. Однако третью строку он опережает лишь по дополнительным показателям.
Баски в своем последней проведенной игре расписали на выезде мировую с соседом по турнирке «Ферролем» 1:1, а до этого выиграли три игры чемпионата кряду, причем дважды всухую.
Коэффициенты матча Эйбар — Сарагоса
Перед этим же «оружейники» не могли победить в рамках первенства страны на протяжении четырех встреч подряд, поровну поделив в этот период ничьи и проигрыши.
Календарь и таблица испанской Примеры
На своей территории «Эйбар» в текущем розыгрыше Сегунды выиграл семь встреч из 12, четыре матча еще свел вничью и потерпел всего одно фиаско.
«Сарагоса»
«Сарагоса» на данный момент расположилась на десятом месте в таблице второй испанской лиги. У команды на счету 36 пунктов и отставание от зоны плей-офф в четыре балла.
К этой игре арагонцы подходят с 8-матчевой беспроигрышной серией. Правда, в этот период они добыли всего три победы и еще пять встреч они завершили мировыми исходами.
В прошлом туре первенства коллектив на своем поле неожиданно разгромил крепкий хихонский «Спортинг» 3:0, а перед этим расписал мировую на выезде против аутсайдера «Алькоркона» 0:0.
В гостях «Сарагоса» в текущем розыгрыше Сегунды шесть из 12 встреч свела вничью, а также по три раза побеждала и терпела неудачи.
В первом круге «оружейники» обыграли «Сарагосу» на ее поле со счетом 3:2, а в прошлом сезоне обо очных поединка этих клубов завершились вничью — 0:0 и 1:1.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» предлагают — 1.92.
На викторию «Сарагосы» дают — 4.54, ничья оценена — в 3.22.
Великолепно выступающий на своем поле «Эйбар» вполне может нанести поражение арагонцам, прервав тем самым их длительную серию без фиаско.
И плюс к этому ставим в данном противостоянии также на крайне низовой исход.