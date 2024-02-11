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    «Оружейники» прервут беспроигрышную серию арагонцев?

    «Эйбар» — «Сарагоса». Прогноз и ставка (к. 1.92) на футбол 11 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Сарагоса»
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    «Эйбар»
    «Эйбар» на своем поле сыграет против «Сарагосы» в 26-м туре испанской Сегунды. Встреча, которая пройдет 11 февраля, начнется в 20:30 по мск. «Эйбар» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 11 Февраля 2024 года
    Эйбар
  • Эйбар
    •  Эйбар 20:30 Сарагоса Сарагоса
  • Испания. Сегунда
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    «Эйбар»

    «Эйбар» с 42 набранными баллами идет на второй позиции, которая дает право на прямой билет в элиту. Однако третью строку он опережает лишь по дополнительным показателям.

    Баски в своем последней проведенной игре расписали на выезде мировую с соседом по турнирке «Ферролем» 1:1, а до этого выиграли три игры чемпионата кряду, причем дважды всухую.

    Коэффициенты матча Эйбар — Сарагоса

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    Перед этим же «оружейники» не могли победить в рамках первенства страны на протяжении четырех встреч подряд, поровну поделив в этот период ничьи и проигрыши.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На своей территории «Эйбар» в текущем розыгрыше Сегунды выиграл семь встреч из 12, четыре матча еще свел вничью и потерпел всего одно фиаско.

    «Сарагоса»

    «Сарагоса» на данный момент расположилась на десятом месте в таблице второй испанской лиги. У команды на счету 36 пунктов и отставание от зоны плей-офф в четыре балла.

    К этой игре арагонцы подходят с 8-матчевой беспроигрышной серией. Правда, в этот период они добыли всего три победы и еще пять встреч они завершили мировыми исходами.

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    В прошлом туре первенства коллектив на своем поле неожиданно разгромил крепкий хихонский «Спортинг» 3:0, а перед этим расписал мировую на выезде против аутсайдера «Алькоркона» 0:0.

    В гостях «Сарагоса» в текущем розыгрыше Сегунды шесть из 12 встреч свела вничью, а также по три раза побеждала и терпела неудачи.

    В первом круге «оружейники» обыграли «Сарагосу» на ее поле со счетом 3:2, а в прошлом сезоне обо очных поединка этих клубов завершились вничью — 0:0 и 1:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» предлагают — 1.92.

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    На викторию «Сарагосы» дают — 4.54, ничья оценена — в 3.22.

    Великолепно выступающий на своем поле «Эйбар» вполне может нанести поражение арагонцам, прервав тем самым их длительную серию без фиаско.

    И плюс к этому ставим в данном противостоянии также на крайне низовой исход.

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    «Эйбар» — «Сарагоса»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 11.02.2024. Прогнозы на футбол. «Оружейники» прервут беспроигрышную серию арагонцев?
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