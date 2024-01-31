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    Сможет ли «Осасуна» дать бой нестабильной «Барселоне»?

    «Барселона» —«Осасуна». Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, Примера, 31 января 2024 года

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    «Барселона»
    31 января в рамках 20-го тура испанской Примеры «Барселона» на своем поле сыграет против «Осасуны». Начало игры запланировано на 21:00 по мск. «Барселона» —«Осасуна»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 31 Января 2024 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 21:00 Осасуна Осасуна
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    «Барселона»

    Команда Хави проводит не самый удачный сезон. «Барселона» уже вряд-ли сможет всерьез бороться за лидерство в Примере, отставая от 1-й позиции на 11 очков. «Сине-гранатовые» занимают 4-ю строчку в чемпионате с 44 баллами в копилке.

    В последних 5-и встречах во всех турнирах «Барселона» трижды проиграла и дважды победила. Последние 2 матча для команды прошли не очень хорошо. Сначала подопечные Хави вылетели из Кубка Испании на стадии четвертьфинала, проиграв «Атлетику» из Бильбао (2:4 ДВ).

    Коэффициенты матча Барселона — Осасуна

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    Спустя всего 3 дня «Барселона» на своем поле уступила «Вильярреалу» (3:5), впервые за долгое время пропустив так много голов. Если «сине-гранатовые» проиграют и в матче против «Осасуны», то руководству команды точно стоит задуматься об изменениях в команде.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Стоит отметить, что «Барселона» уже не раз теряла очки на своем поле. Команда набрала 24 очка из 33-х возможных дома, пропустив за 11 встреч 16 голов при 24-х забитых.

    «Осасуна»

    Команда является крепким середняком в таблице Примеры, занимая 12-е место в чемпионате с 26-ю очками в активе. «Осасуна» на 10 баллов отстает от зоны вылета, и на столько же от зоны еврокубков.

    В последних 3-х турах Примеры команда ни разу не проиграла, дважды победила и один раз сыграла вничью. В последнем туре «Осасуна» на чужом поле поделила очки с «Севильей» (1:1), сравняв счет на 55-й минуте.

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    • «Осасуна» и «Барселона» встречались последний раз 11-го января этого года в рамках полуфинала Суперкубка Испании. Команда уступила «сине-гранатовым» со счетом 0:2. «Осасуна» пропустила все голы во 2-м тайме.

    Стоит отметить, что у команды есть лидер, который способен решить исход матча. Форвард «Осасуны» Анте Будимир забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи в 21-м матче нынешнего сезона.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Барселоны» предлагают — 1.32.

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    На викторию «Осасуны» дают — 9.00, ничья оценена — в 5.50.

    Понятно, что «Барселона» гораздо сильнее «Осасуны», но «сине-гранатовые» крайне нестабильны в последнее время. Можно предположить, что команды сыграют вничью с 1-м тайме.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья в 1-м тайме за 2.65. Еще один вариант ставки — Обе забьют за 2.05.

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    «Барселона» —«Осасуна»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 31.01.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Осасуна» дать бой нестабильной «Барселоне»?
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