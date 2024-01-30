ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиСела батарейка. Отставка Хави из «Барселоны» назревала уже давно «Динамо» Москва«Ак Барс» и ЦСКА уже не в топе. Кто выиграет Кубок Гагарина? Карим БенземаНа флажке. 10 игроков, которым нужно сменить клуб до конца января
  • 02:18
    • Сборная ДР Конго по пенальти выбила Египет в 1/8 финала Кубка Африки
  • 00:59
    • «Атлетико» уверенно победил «Валенсию»
  • 00:45
    • Гол Лаутаро Мартинеса принес победу «Интеру» над «Фиорентиной»
  • 00:39
    • «ПСЖ» упустил победу в матче с «Брестом»
  • 22:07
    • Таджикистан по пенальти обыграл ОАЭ и впервые в своей истории будет играть в четвертьфинале Кубка Азии
  • 21:54
    • «Лацио» и «Наполи» не смогли поразить ворота друг друга
    Все новости спорта

    Молодые уругвайцы дожмут перуанцев

    Уругвай (до 23 лет) — Перу (до 23 лет). Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Олимпийские игры, 30 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФИФА
    Прогноз и ставки на Уругвай (до 23 лет) — Перу (до 23 лет)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Уругвая (до 23 лет)
    Уругвай (до 23 лет) сыграет на своем поле с Перу (до 23 лет) в рамках 4-го тура квалификации на Олимпийские игры. Матч пройдет 30 января, начало — в 23:00 мск. Уругвай (до 23 лет) — Перу (до 23 лет): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Уругвай (до 23 лет)

    Эта команда нынешнюю квалификацию проводит крайне неудачно. Уругвайцы пока не набрали ни одного очка.

    Главным бичом команды как раз является слабая оборона. В двух матчах квалификации пропущено уже 5 мячей.

    Свой последний поединок команда также провела неудачно. Уругвай (до 23 лет) с минимальным счетом уступил чилийцам.

    Все прогнозы на футбол

    А вот до того было обидное поражение от парагвайцев (3:4). Да и вообще, уругвайская команда в этой возрастной категории не блещет.

    В этой встрече номинальные хозяева явно будут действовать активно. Шансы на 2 место в группе еще имеются.

    Перу (до 23 лет)

    Эта команда также не особо блистает в текущей квалификации. На данный момент Перу (до 23 лет) находится на 3 месте в группе B.

    Перуанцы крайне слабы в плане реализации. В двух матчах сборная Перу (до 23 лет) забила всего лишь однажды.

  • Кубок Азии. Битва тяжеловесов в 1/8 финала, дебют Таджикистана и последний шанс Ирана
  • Изучаем все пары 1/8 финала Кубка Азии-2023
  • 27/01/2024

    • В предыдущем туре квалификации перуанцы потерпели неудачу. Команда минимально уступила парагвайским одногодкам.

    До того команда уступила еще и аргентинцам (0:2). Зато с чилийцами справиться удалось, пусть и с минимальным счетом.

    Нет сомнений, что номинальные гости дадут бой оппоненту. Перуанцы постараются воспользоваться проблемами соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Уругвая (до 23 лет) предлагают — 1.83.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию Перу (до 23 лет) дают — 4.02, ничья оценена — в 3.72.

    Уругвайцы мотивированы выбраться со дна турнирной таблицы, а значит, будут активно атаковать.

    Наш прогноз — Победа Уругвая (до 23 лет) во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.08.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Ирак — Иордания
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Истанбулспор — Самсунспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Катар — Палестина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Касымпаша
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Галатасарай — Газиантеп
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кабо-Верде — Мавритания
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Эштрела — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Блэкберн — Рексхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Вальядолид — Расинг Сантандер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Салернитана — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Уругвай (до 23 лет) — Перу (до 23 лет): прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 30.01.2024. Прогнозы на футбол. Молодые уругвайцы дожмут перуанцев
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры