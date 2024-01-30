Уругвай (до 23 лет) сыграет на своем поле с Перу (до 23 лет) в рамках 4-го тура квалификации на Олимпийские игры. Матч пройдет 30 января, начало — в 23:00 мск. Уругвай (до 23 лет) — Перу (до 23 лет): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Уругвай (до 23 лет)

Эта команда нынешнюю квалификацию проводит крайне неудачно. Уругвайцы пока не набрали ни одного очка.

Главным бичом команды как раз является слабая оборона. В двух матчах квалификации пропущено уже 5 мячей.

Свой последний поединок команда также провела неудачно. Уругвай (до 23 лет) с минимальным счетом уступил чилийцам.

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А вот до того было обидное поражение от парагвайцев (3:4). Да и вообще, уругвайская команда в этой возрастной категории не блещет.

В этой встрече номинальные хозяева явно будут действовать активно. Шансы на 2 место в группе еще имеются.

Перу (до 23 лет)

Эта команда также не особо блистает в текущей квалификации. На данный момент Перу (до 23 лет) находится на 3 месте в группе B.

Перуанцы крайне слабы в плане реализации. В двух матчах сборная Перу (до 23 лет) забила всего лишь однажды.

В предыдущем туре квалификации перуанцы потерпели неудачу. Команда минимально уступила парагвайским одногодкам.

До того команда уступила еще и аргентинцам (0:2). Зато с чилийцами справиться удалось, пусть и с минимальным счетом.

Нет сомнений, что номинальные гости дадут бой оппоненту. Перуанцы постараются воспользоваться проблемами соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Уругвая (до 23 лет) предлагают — 1.83.

На викторию Перу (до 23 лет) дают — 4.02, ничья оценена — в 3.72.

Уругвайцы мотивированы выбраться со дна турнирной таблицы , а значит, будут активно атаковать.

Наш прогноз — Победа Уругвая (до 23 лет) во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.08.