Уругвай (до 23 лет)
Эта команда нынешнюю квалификацию проводит крайне неудачно. Уругвайцы пока не набрали ни одного очка.
Главным бичом команды как раз является слабая оборона. В двух матчах квалификации пропущено уже 5 мячей.
Свой последний поединок команда также провела неудачно. Уругвай (до 23 лет) с минимальным счетом уступил чилийцам.
А вот до того было обидное поражение от парагвайцев (3:4). Да и вообще, уругвайская команда в этой возрастной категории не блещет.
В этой встрече номинальные хозяева явно будут действовать активно. Шансы на 2 место в группе еще имеются.
Перу (до 23 лет)
Эта команда также не особо блистает в текущей квалификации. На данный момент Перу (до 23 лет) находится на 3 месте в группе B.
Перуанцы крайне слабы в плане реализации. В двух матчах сборная Перу (до 23 лет) забила всего лишь однажды.
В предыдущем туре квалификации перуанцы потерпели неудачу. Команда минимально уступила парагвайским одногодкам.
До того команда уступила еще и аргентинцам (0:2). Зато с чилийцами справиться удалось, пусть и с минимальным счетом.
Нет сомнений, что номинальные гости дадут бой оппоненту. Перуанцы постараются воспользоваться проблемами соперника.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Уругвая (до 23 лет) предлагают — 1.83.
На викторию Перу (до 23 лет) дают — 4.02, ничья оценена — в 3.72.
Уругвайцы
Наш прогноз — Победа Уругвая (до 23 лет) во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.08.