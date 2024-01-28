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    «Монпелье» — «Лилль». Ставка (к. 2,0) и прогноз на чемпионат Франции 28 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Лилль»
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    Реми Кабелла
    «Монпелье» — «Лилль». Матч пройдет в рамках 19-го тура чемпионата Франции 28 января, начало — 15:00 (мск) «Монпелье» — «Лилль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 28 Января 2024 года
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    «Монпелье»

    После 18-ти туров «Монпелье» располагается в турнирной таблице чемпионата Франции на 12-м месте и находится всего в двух очках от зоны стыковых матчей.

    В последнем туре подопечные Мищеля Тер Закарьяна уступили на выезде «Бресту» со счетом 0:2, почти ничего показав в атаке. Исход матча был абсолютно закономерен.

    Коэффициенты матча Монпелье — Лилль

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    Вообще, «палладины» находятся в некотором застое, в восьми последних матчах у них всего одна победа и три ничьи. Очень сильно сдал в текущем сезоне капитан и лидер Тежи Саванье, на счету которого лишь три гола в Лиге 1.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Сам Мишель Тер Закарьян тоже заметно нервничает, конфликтует с некоторыми футболистами, меняет тактические схемы, но пока у него получается вернуть «Монпелье» на привычные позиции крепкого середняка чемпионата.

    «Лилль»

    Сейчас «Лилль» идет на пятом месте с 31 очком в плотной группе из четырех клубов, преследующих «ПСЖ». В последнем туре «доги» уверенно победили на своем поле «Лорьян» со счетом 3:0.

    Никаких проблем в матче с аутсайдером французского первенства не возникло, хоть до последней минуте счет и был 1:0, но преимущество команды Пауло Фонсеки было подавляющим.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Голы в этой встрече забивали Джонатан Дэвид, Реми Кабелла и Эдин Жегрова. Немецкий полузащитник сейчас вышел на новый уровень, один из лидеров клуба, очень ярко действует на своей правой бровке с постоянными смещениями в центр.

    Традиционно Пауло Фонсека раскрывает молодежь. Если в прошлом сезоне главным открытием стала игра вратаря Лукаса Шевалье, то в этом году окреп 18-летний Лени Йоро, за которым уже гоняются половина топ-клубов Европы.

    Прогноз и ставка

    В этой встрече букмекеры на «Монпелье» дают 4,0, на «Лилль» — 2,0, а на ничью 3,60.

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    Сейчас команда Фонсеки показывает более мощный и сбалансированный футбол, у нее почти нет потерь в составе, тогда как у «Монпелье» некоторые футболисты отправились на Кубок Африки и Кубок Азии.

    Мы считаем, что отличным вариантом для прогноза и ставки будет победа «Лилля» за 2,0.

    Более рисковой является ставка, что «Монпелье» не забьет за 2,70.

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    «Монпелье» — «Лилль»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 28.01.2024. Прогнозы на футбол. Гости подтвердят статус фаворита
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