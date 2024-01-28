«Монпелье» — «Лилль». Матч пройдет в рамках 19-го тура чемпионата Франции 28 января, начало — 15:00 (мск) «Монпелье» — «Лилль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Монпелье»

После 18-ти туров «Монпелье» располагается в турнирной таблице чемпионата Франции на 12-м месте и находится всего в двух очках от зоны стыковых матчей.

В последнем туре подопечные Мищеля Тер Закарьяна уступили на выезде «Бресту» со счетом 0:2, почти ничего показав в атаке. Исход матча был абсолютно закономерен.

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Вообще, «палладины» находятся в некотором застое, в восьми последних матчах у них всего одна победа и три ничьи. Очень сильно сдал в текущем сезоне капитан и лидер Тежи Саванье, на счету которого лишь три гола в Лиге 1.

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Сам Мишель Тер Закарьян тоже заметно нервничает, конфликтует с некоторыми футболистами, меняет тактические схемы, но пока у него получается вернуть «Монпелье» на привычные позиции крепкого середняка чемпионата.

«Лилль»

Сейчас «Лилль» идет на пятом месте с 31 очком в плотной группе из четырех клубов, преследующих «ПСЖ». В последнем туре «доги» уверенно победили на своем поле «Лорьян» со счетом 3:0.

Никаких проблем в матче с аутсайдером французского первенства не возникло, хоть до последней минуте счет и был 1:0, но преимущество команды Пауло Фонсеки было подавляющим.

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Голы в этой встрече забивали Джонатан Дэвид, Реми Кабелла и Эдин Жегрова. Немецкий полузащитник сейчас вышел на новый уровень, один из лидеров клуба, очень ярко действует на своей правой бровке с постоянными смещениями в центр.

Традиционно Пауло Фонсека раскрывает молодежь. Если в прошлом сезоне главным открытием стала игра вратаря Лукаса Шевалье, то в этом году окреп 18-летний Лени Йоро, за которым уже гоняются половина топ-клубов Европы.

Прогноз и ставка

В этой встрече букмекеры на «Монпелье» дают 4,0, на «Лилль» — 2,0, а на ничью 3,60.

Сейчас команда Фонсеки показывает более мощный и сбалансированный футбол, у нее почти нет потерь в составе, тогда как у «Монпелье» некоторые футболисты отправились на Кубок Африки и Кубок Азии.

Мы считаем, что отличным вариантом для прогноза и ставки будет победа «Лилля» за 2,0.

Более рисковой является ставка, что «Монпелье» не забьет за 2,70.