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    «Зенит» сразу примется за дело

    «Зенит» — «Урал». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 27 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Урал»
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    Иван Сергеев
    «Зенит» сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 27 января, начало — в 17:00 мск. «Зенит» — «Урал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Зенит»

    Петербуржцы на сборах выглядят так, будто играют на очки. В двух матчах они наколотили 10 мячей в ворота соперников.

    Правда, пока зенитовцы никак не могут сыграть на ноль. В обеих контрольных встречах команда Сергея Семака пропустила по голу.

    Свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Зенит» по всем статьям переиграл «Чонбук Моторс» (5:1).

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    Поединки против «Урала» питерцы традиционно проводят успешно. Из пяти последних очных встреч выиграно четыре при одном паритете.

    И уж точно в этой встрече «Зенит» снова будет активно атаковать. Команда Семака нынче не щадит никого!

    «Урал»

    Эта команда не столь продуктивно выступает в РПЛ. Там она находится на 12 месте, сражаясь за выживание в элите.

    Причем «Урал» имеет явные проблемы в обороне. В 18 поединках чемпионата России пропущено 28 мячей.

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    • В своем последнем поединке команда проиграла. «Урал» пропустил два безответных мяча от «Локомотива».

    Плюс ко всему, с реализацией у команды есть сложности. Забивает «Урал» в среднем ровно гол за матч.

    Екатеринбуржцы явно будут действовать вторым номером. Вот только стабильности в игре команды нет даже в первом приближении.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.70.

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    На викторию «Урала» дают — 5.20, ничья оценена — в 3.70.

    Команда Семака нынче пребывает в отменных кондициях, и наверняка будет активно атаковать с самого начала встречи.

    Наш прогноз — Победа «Зенита» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.20.

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    «Зенит» — «Урал»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 27.01.2024. Прогнозы на футбол. «Зенит» сразу примется за дело
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