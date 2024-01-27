«Зенит»
Петербуржцы на сборах выглядят так, будто играют на очки. В двух матчах они наколотили 10 мячей в ворота соперников.
Правда, пока зенитовцы никак не могут сыграть на ноль. В обеих контрольных встречах команда Сергея Семака пропустила по голу.
Свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Зенит» по всем статьям переиграл «Чонбук Моторс» (5:1).
Поединки против «Урала» питерцы традиционно проводят успешно. Из пяти последних очных встреч выиграно четыре при одном паритете.
И уж точно в этой встрече «Зенит» снова будет активно атаковать. Команда Семака нынче не щадит никого!
«Урал»
Эта команда не столь продуктивно выступает в РПЛ. Там она находится на 12 месте, сражаясь за выживание в элите.
Причем «Урал» имеет явные проблемы в обороне. В 18 поединках чемпионата России пропущено 28 мячей.
В своем последнем поединке команда проиграла. «Урал» пропустил два безответных мяча от «Локомотива».
Плюс ко всему, с реализацией у команды есть сложности. Забивает «Урал» в среднем ровно гол за матч.
Екатеринбуржцы явно будут действовать вторым номером. Вот только стабильности в игре команды нет даже в первом приближении.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.70.
На викторию «Урала» дают — 5.20, ничья оценена — в 3.70.
Команда Семака нынче пребывает в отменных кондициях, и
Наш прогноз — Победа «Зенита» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.20.