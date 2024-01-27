«Зенит» сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 27 января, начало — в 17:00 мск. «Зенит» — «Урал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Зенит»

Петербуржцы на сборах выглядят так, будто играют на очки. В двух матчах они наколотили 10 мячей в ворота соперников.

Правда, пока зенитовцы никак не могут сыграть на ноль. В обеих контрольных встречах команда Сергея Семака пропустила по голу.

Свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Зенит» по всем статьям переиграл «Чонбук Моторс» (5:1).

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Поединки против «Урала» питерцы традиционно проводят успешно. Из пяти последних очных встреч выиграно четыре при одном паритете.

И уж точно в этой встрече «Зенит» снова будет активно атаковать. Команда Семака нынче не щадит никого!

«Урал»

Эта команда не столь продуктивно выступает в РПЛ. Там она находится на 12 месте, сражаясь за выживание в элите.

Причем «Урал» имеет явные проблемы в обороне. В 18 поединках чемпионата России пропущено 28 мячей.

В своем последнем поединке команда проиграла. «Урал» пропустил два безответных мяча от «Локомотива».

Плюс ко всему, с реализацией у команды есть сложности. Забивает «Урал» в среднем ровно гол за матч.

Екатеринбуржцы явно будут действовать вторым номером. Вот только стабильности в игре команды нет даже в первом приближении.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.70.

На викторию «Урала» дают — 5.20, ничья оценена — в 3.70.

Команда Семака нынче пребывает в отменных кондициях, и наверняка будет активно атаковать с самого начала встречи .

Наш прогноз — Победа «Зенита» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.20.