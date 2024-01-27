27 января в рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» на своем поле сыграет против «Лейпцига». Начало игры запланировано на 17:30 по мск. «Штутгарт» — «Лейпциг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Штутгарт»

Команда проводит великолепный сезон, занимая 3-е место в таблице Бундеслиги с 34 очками в активе. «Штутгарт» вряд-ли будет бороться за 1-ю строчку, но удержать место в Лиге чемпионов вполне способен.

Стоит отметить, что команда занимает 4-е место в лиге по результативности, забив 38 голов за 18 встреч. Несмотря на это, «Штутгарт» забуксовал в последнее время.

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За последние 5 матчей в Бундеслиге команда обыграла только «Аугсбург» (3:0), трижды проиграла и однажды сыграла вничью. За этот период «Штутгарт» пропустил 8 голов при 4-х забитых — не самый лучший результат.

Все прогнозы на Бундеслигу

В последних 2-х турах команда проиграла «Боруссии» М (1:3) и «Бохуму» (0:1). Кажется, сказка «Штутгарта» постепенно заканчивается, но команда неплохо выступает на своем поле, занимая 3-е место в лиге по этому показателю (22 набранных очка из 27-и возможных).

«Лейпциг»

Команда стабильно держит свой уровень, находясь в зоне Лиги чемпионов. «Лейпциг» является соседом со «Штутгартом» по турнирной таблице, занимая 4-е место с 33 очками в активе.

В последних 2-х матчах Бундеслиги «Лейпциг» тоже выступил далеко не лучшим образом. За этот период команда проиграла «Айнтрахту» (0:1) и «Байеру» (2:3), хотя до этого у «Лейпцига» была серия из 5-и беспроигрышных матчей.

Стоит отметить, что команда довольно неплохо выступает на чужом поле. «Лейпциг» занимает 5-е место в лиге по этому показателю, набрав 13 очков из 24-х возможных.

«Штутгарт» и «Лейпциг» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. Во 2-м туре Бундеслиги «красные быки» разгромили своего соперника со счетом 5:1, забив все 5 голов во 2-м тайме.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лейпцига» предлагают — 2.45.

На викторию «Штутгарта» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.75.

Обе команды далеко не лучшим образом стартовали после паузы. Можно предположить, что в 1-м тайме игроки будут осторожны и сыграют вничью.

Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья в 1-м тайме за 2.43. Еще один вариант ставки — Тотал 3 меньше за 1.91.