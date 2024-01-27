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    Голепада не будет, команды сыграют осторожно

    «Штутгарт» — «Лейпциг». Прогноз и ставка (к. 2.43) на футбол, Бундеслига, 27 января 2024 года

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    «Штутгарт»
    27 января в рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» на своем поле сыграет против «Лейпцига». Начало игры запланировано на 17:30 по мск. «Штутгарт» — «Лейпциг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 27 Января 2024 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 17:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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    «Штутгарт»

    Команда проводит великолепный сезон, занимая 3-е место в таблице Бундеслиги с 34 очками в активе. «Штутгарт» вряд-ли будет бороться за 1-ю строчку, но удержать место в Лиге чемпионов вполне способен.

    Стоит отметить, что команда занимает 4-е место в лиге по результативности, забив 38 голов за 18 встреч. Несмотря на это, «Штутгарт» забуксовал в последнее время.

    Коэффициенты матча Штутгарт — РБ Лейпциг

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    За последние 5 матчей в Бундеслиге команда обыграла только «Аугсбург» (3:0), трижды проиграла и однажды сыграла вничью. За этот период «Штутгарт» пропустил 8 голов при 4-х забитых — не самый лучший результат.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В последних 2-х турах команда проиграла «Боруссии» М (1:3) и «Бохуму» (0:1). Кажется, сказка «Штутгарта» постепенно заканчивается, но команда неплохо выступает на своем поле, занимая 3-е место в лиге по этому показателю (22 набранных очка из 27-и возможных).

    «Лейпциг»

    Команда стабильно держит свой уровень, находясь в зоне Лиги чемпионов. «Лейпциг» является соседом со «Штутгартом» по турнирной таблице, занимая 4-е место с 33 очками в активе.

    В последних 2-х матчах Бундеслиги «Лейпциг» тоже выступил далеко не лучшим образом. За этот период команда проиграла «Айнтрахту» (0:1) и «Байеру» (2:3), хотя до этого у «Лейпцига» была серия из 5-и беспроигрышных матчей.

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    • Стоит отметить, что команда довольно неплохо выступает на чужом поле. «Лейпциг» занимает 5-е место в лиге по этому показателю, набрав 13 очков из 24-х возможных.

    «Штутгарт» и «Лейпциг» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. Во 2-м туре Бундеслиги «красные быки» разгромили своего соперника со счетом 5:1, забив все 5 голов во 2-м тайме.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лейпцига» предлагают — 2.45.

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    На викторию «Штутгарта» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.75.

    Обе команды далеко не лучшим образом стартовали после паузы. Можно предположить, что в 1-м тайме игроки будут осторожны и сыграют вничью.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья в 1-м тайме за 2.43. Еще один вариант ставки — Тотал 3 меньше за 1.91.

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    «Штутгарт» — «Лейпциг»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 27.01.2024. Прогнозы на футбол. Голепада не будет, команды сыграют осторожно
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