«Барселона»
«Барселона» занимает третье место в таблице Ла Лиги, набрав в 20 матчах 44 очка. Отставание от продолжающей лидировать «Жироны» составляет восемь очков.
Несколько дней назад команда Хави в очередной раз разочаровала своих болельщиков. На этот раз она проиграла «Атлетику» (2:4) и вылетела из Кубка Испании.
Коэффициенты матча Барселона — Вильярреал
Главным антигероем стал Ламин Ямаль. 16-летний вингер не реализовал несколько моментов, в которых не забить было сложнее, чем забить.
Возможно, «Барсе» не хватило энергии после сложного матча с «Бетисом». В Севилье сине-гранатовые вырвали победу на последних минутах благодаря голам Жоау Феликса и Феррана Торреса.
«Барселона» выиграла восемь из десяти домашних матчей в Ла Лиге. На этом отрезке действующий чемпион ни разу не играл вничью.
«Вильярреал»
«Вильярреал» тем временем опустился уже 14-ю строчку, набрав в 21 матче лишь 20 очков.
«Субмарина» проваливает сезон, в первую очередь, из-за проблем в обороне.
«Вильярреал» получил в свои ворота уже 42 мяча. Чаще в этой кампании пропускает только «Альмерия» (46).
«Вильярреал» выиграл только один из семи предыдущих матчей в Ла Лиге. В конце декабря команда Марселино одержала домашнюю победу над «Сельтой» (3:2).
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Безвыигрышная гостевая серия «Вильярреала» в чемпионате составляет уже пять матчей. На этом отрезке у него 14 пропущенных мячей.
Прогноз и ставка
На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.35, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу «Вильярреала» — за 7.90.
С такой защитой «Вильяррал» вряд ли выстоит на поле «Барсы». Скорее всего, хозяева воспользуются проблемами соперника.
Ставка — победа «Барселоны» + тотал больше 3,5 за 2.34.
Также можно рассмотреть ставку на тотал угловых «Барселоны» больше 7,0 за 2.01.