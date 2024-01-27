«Барселона» сыграет на своем поле против «Вильярреала» в 22-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет 27 января, начало — в 20:30 мск. «Барселона» — «Вильярреал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Барселона»

«Барселона» занимает третье место в таблице Ла Лиги, набрав в 20 матчах 44 очка. Отставание от продолжающей лидировать «Жироны» составляет восемь очков.

Несколько дней назад команда Хави в очередной раз разочаровала своих болельщиков. На этот раз она проиграла «Атлетику» (2:4) и вылетела из Кубка Испании.

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Главным антигероем стал Ламин Ямаль. 16-летний вингер не реализовал несколько моментов, в которых не забить было сложнее, чем забить.

Возможно, «Барсе» не хватило энергии после сложного матча с «Бетисом». В Севилье сине-гранатовые вырвали победу на последних минутах благодаря голам Жоау Феликса и Феррана Торреса.

«Барселона» выиграла восемь из десяти домашних матчей в Ла Лиге. На этом отрезке действующий чемпион ни разу не играл вничью.

«Вильярреал»

«Вильярреал» тем временем опустился уже 14-ю строчку, набрав в 21 матче лишь 20 очков.

«Субмарина» проваливает сезон, в первую очередь, из-за проблем в обороне.

«Вильярреал» получил в свои ворота уже 42 мяча. Чаще в этой кампании пропускает только «Альмерия» (46).

«Вильярреал» выиграл только один из семи предыдущих матчей в Ла Лиге. В конце декабря команда Марселино одержала домашнюю победу над «Сельтой» (3:2).

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Безвыигрышная гостевая серия «Вильярреала» в чемпионате составляет уже пять матчей. На этом отрезке у него 14 пропущенных мячей.

Прогноз и ставка

На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.35, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу «Вильярреала» — за 7.90.

С такой защитой «Вильяррал» вряд ли выстоит на поле «Барсы». Скорее всего, хозяева воспользуются проблемами соперника.

Ставка — победа «Барселоны» + тотал больше 3,5 за 2.34.

Также можно рассмотреть ставку на тотал угловых «Барселоны» больше 7,0 за 2.01.