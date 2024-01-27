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    «Барса» легко обыграет проблемный «Вильярреал»?

    «Барселона» — «Вильярреал». Ставка (к. 2.34) и прогноз на чемпионат Испании 27 января 2024 года

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    Роберт Левандовский
    «Барселона» сыграет на своем поле против «Вильярреала» в 22-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет 27 января, начало — в 20:30 мск. «Барселона» — «Вильярреал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 27 Января 2024 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 20:30 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Барселона»

    «Барселона» занимает третье место в таблице Ла Лиги, набрав в 20 матчах 44 очка. Отставание от продолжающей лидировать «Жироны» составляет восемь очков.

    Несколько дней назад команда Хави в очередной раз разочаровала своих болельщиков. На этот раз она проиграла «Атлетику» (2:4) и вылетела из Кубка Испании.

    Коэффициенты матча Барселона — Вильярреал

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    Главным антигероем стал Ламин Ямаль. 16-летний вингер не реализовал несколько моментов, в которых не забить было сложнее, чем забить.

    Возможно, «Барсе» не хватило энергии после сложного матча с «Бетисом». В Севилье сине-гранатовые вырвали победу на последних минутах благодаря голам Жоау Феликса и Феррана Торреса.

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    • «Барселона» выиграла восемь из десяти домашних матчей в Ла Лиге. На этом отрезке действующий чемпион ни разу не играл вничью.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» тем временем опустился уже 14-ю строчку, набрав в 21 матче лишь 20 очков.
    «Субмарина» проваливает сезон, в первую очередь, из-за проблем в обороне.

    «Вильярреал» получил в свои ворота уже 42 мяча. Чаще в этой кампании пропускает только «Альмерия» (46).

    «Вильярреал» выиграл только один из семи предыдущих матчей в Ла Лиге. В конце декабря команда Марселино одержала домашнюю победу над «Сельтой» (3:2).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Безвыигрышная гостевая серия «Вильярреала» в чемпионате составляет уже пять матчей. На этом отрезке у него 14 пропущенных мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.35, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу «Вильярреала» — за 7.90.

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    С такой защитой «Вильяррал» вряд ли выстоит на поле «Барсы». Скорее всего, хозяева воспользуются проблемами соперника.

    Ставка — победа «Барселоны» + тотал больше 3,5 за 2.34.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал угловых «Барселоны» больше 7,0 за 2.01.

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    «Барселона» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 27.01.2024. Прогнозы на футбол. «Барса» легко обыграет проблемный «Вильярреал»?
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