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    Поднимется ли «Аталанта» в зону Лиги чемпионов?

    «Аталанта» — «Удинезе». Ставка (к. 1.88) и прогноз на чемпионат Италии на 27 января 2024 года

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    «Аталанта» — фаворит матча
    «Аталанта» — «Удинезе». Матч пройдет в рамках 22-го тура итальянской Серии А, начало — 17:00 (мск) «Аталанта» — «Удинезе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Января 2024 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 17:00 Удинезе Удинезе
  • Удине
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    «Аталанта»

    «Аталанта» по итогам 20-ти матчей занимает пятую строчку (дает путевку в Лигу Европы) с отставанием в один балл от зоны Лиги чемпионов — четвертой позиции.

    При этом команда продолжает выступления в Кубке Италии, где вышла в полуфинал после победы на предыдущей стадии турнира над «Миланом» (2:1) в гостях.

    Коэффициенты матча Аталанта — Удинезе

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  • 1.504.506.60Бонус$9500
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    Кроме того, успешно клуб показывает себя в еврокубках, где вышел в 1/8 финала Лиги Европы благодаря победе в группе, в которой также выступали «Спортинг» Лиссабон, «Штурм» и «Ракув».

    Все прогнозы на Серию А

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков во всех турнирах при четырех победах и одной ничьей, так что у бергамаски отличная форма.

    «Удинезе»

    «Удинезе» по итогам 22-х туров занимает 16-ю строчку в таблице вне зоны вылета с отрывом в один балл от зоны вылета.

    Команда уже прекратила выступления в Кубке Италии. Во втором раунде турнира она в дополнительное время на своем поле потерпела поражение от «Кальяри» (1:2).

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    • В своем последнем матче, который пришелся на Серию А, фриульцы проиграли. На своем поле они не смогли избежать поражения от «Милана» (2:3), пропустив решающий мяч на 90+3-й минуте.

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка, которые пришлись на Серию А, при двух поражениях и одной ничьей, так что у гостей плохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Аталанта», коэффициент на победу которой равен 1,50. Успех «Удинезе» оценивается в 6,40, ничья — в 4,40.

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    В пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,88.

    Еще один вариант ставки — «Аталанта» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,25, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

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    «Аталанта» — «Удинезе»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 27.01.2024. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Аталанта» в зону Лиги чемпионов?
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