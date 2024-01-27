«Аталанта» — «Удинезе». Матч пройдет в рамках 22-го тура итальянской Серии А, начало — 17:00 (мск) «Аталанта» — «Удинезе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аталанта»

«Аталанта» по итогам 20-ти матчей занимает пятую строчку (дает путевку в Лигу Европы) с отставанием в один балл от зоны Лиги чемпионов — четвертой позиции.

При этом команда продолжает выступления в Кубке Италии, где вышла в полуфинал после победы на предыдущей стадии турнира над «Миланом» (2:1) в гостях.

Коэффициенты матча Аталанта — Удинезе 1X2Новым игрокам 1.504.506.60Бонус$9500

Кроме того, успешно клуб показывает себя в еврокубках, где вышел в 1/8 финала Лиги Европы благодаря победе в группе, в которой также выступали «Спортинг» Лиссабон, «Штурм» и «Ракув».

Все прогнозы на Серию А

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков во всех турнирах при четырех победах и одной ничьей, так что у бергамаски отличная форма.

«Удинезе»

«Удинезе» по итогам 22-х туров занимает 16-ю строчку в таблице вне зоны вылета с отрывом в один балл от зоны вылета.

Команда уже прекратила выступления в Кубке Италии. Во втором раунде турнира она в дополнительное время на своем поле потерпела поражение от «Кальяри» (1:2).

В своем последнем матче, который пришелся на Серию А, фриульцы проиграли. На своем поле они не смогли избежать поражения от «Милана» (2:3), пропустив решающий мяч на 90+3-й минуте.

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка, которые пришлись на Серию А, при двух поражениях и одной ничьей, так что у гостей плохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Аталанта», коэффициент на победу которой равен 1,50. Успех «Удинезе» оценивается в 6,40, ничья — в 4,40.

В пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,88.

Еще один вариант ставки — «Аталанта» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,25, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.