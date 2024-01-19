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    Сможет ли Кувейт расправиться с Угандой?

    Уганда — Кувейт. Ставка (к. 2.53) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 19 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Уганда — Кувейт
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    Сборная Кувейта
    Уганда сыграет на своем поле с Кувейтом в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 19 января, начало — в 16:00 мск. Уганда — Кувейт: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Уганда

    Эта команда считается достаточно колючей. Вот и квалификацию на чемпионат мира команда начало относительно неплохо, набрав 3 очка в 2 матчах.

    В последних своих поединках команда выглядела прилично. Например, ей удалось дать бой сильной сборной Гвинеи, пусть Уганда и уступила в итоге (1:2).

    Свой последний поединок команда провела продуктивно. На выезде сборная Уганды минимально переиграла Сомали.

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    Вот только побеждает команда нечасто. Да и в матчах с более-менее приличными соперниками Уганде приходится сложно.

    В этой встрече Уганда явно постарается найти свои шансы в атаке. Команда явно не будет лишь отсиживаться в тылах.

    Кувейт

    Эта команда по азиатским меркам считается середняком. Правда, пресловутой стабильности кувейтцам явно не хватает.

    Квалификацию на Мундиаль команда начала неплохо. В двух поединках Кувейт набрал 3 очка и отстает лишь от катарцев.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. В товарищеском матче Кувейт уступил сборной Ливии (1:3).

    А вот до того команда учинила разгром афганцам (4:0). Правда, чуть ранее было домашнее поражение от Индии (0:1).

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Кувейт по игре выглядит монолитнее соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Кувейта предлагают — 2.53.

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    На викторию Уганды дают — 3.43, ничья оценена — в 2.70.

    Кувейтцы сильнее соперника, и уж точно будут активно действовать у ворот соперника.

    Наш прогноз — Победа Кувейта. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.53. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.70.

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    Уганда — Кувейт: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты матча 19.01.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли Кувейт расправиться с Угандой?
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