Уганда сыграет на своем поле с Кувейтом в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 19 января, начало — в 16:00 мск. Уганда — Кувейт: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Уганда

Эта команда считается достаточно колючей. Вот и квалификацию на чемпионат мира команда начало относительно неплохо, набрав 3 очка в 2 матчах.

В последних своих поединках команда выглядела прилично. Например, ей удалось дать бой сильной сборной Гвинеи, пусть Уганда и уступила в итоге (1:2).

Свой последний поединок команда провела продуктивно. На выезде сборная Уганды минимально переиграла Сомали.

Все прогнозы на футбол

Вот только побеждает команда нечасто. Да и в матчах с более-менее приличными соперниками Уганде приходится сложно.

В этой встрече Уганда явно постарается найти свои шансы в атаке. Команда явно не будет лишь отсиживаться в тылах.

Кувейт

Эта команда по азиатским меркам считается середняком. Правда, пресловутой стабильности кувейтцам явно не хватает.

Квалификацию на Мундиаль команда начала неплохо. В двух поединках Кувейт набрал 3 очка и отстает лишь от катарцев.

Свой последний поединок команда провела неудачно. В товарищеском матче Кувейт уступил сборной Ливии (1:3).

А вот до того команда учинила разгром афганцам (4:0). Правда, чуть ранее было домашнее поражение от Индии (0:1).

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Кувейт по игре выглядит монолитнее соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Кувейта предлагают — 2.53.

На викторию Уганды дают — 3.43, ничья оценена — в 2.70.

Кувейтцы сильнее соперника, и уж точно будут активно действовать у ворот соперника .

Наш прогноз — Победа Кувейта. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.53. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.70.