Уганда
Эта команда считается достаточно колючей. Вот и квалификацию на чемпионат мира команда начало относительно неплохо, набрав 3 очка в 2 матчах.
В последних своих поединках команда выглядела прилично. Например, ей удалось дать бой сильной сборной Гвинеи, пусть Уганда и уступила в итоге (1:2).
Свой последний поединок команда провела продуктивно. На выезде сборная Уганды минимально переиграла Сомали.
Вот только побеждает команда нечасто. Да и в матчах с более-менее приличными соперниками Уганде приходится сложно.
В этой встрече Уганда явно постарается найти свои шансы в атаке. Команда явно не будет лишь отсиживаться в тылах.
Кувейт
Эта команда по азиатским меркам считается середняком. Правда, пресловутой стабильности кувейтцам явно не хватает.
Квалификацию на Мундиаль команда начала неплохо. В двух поединках Кувейт набрал 3 очка и отстает лишь от катарцев.
Свой последний поединок команда провела неудачно. В товарищеском матче Кувейт уступил сборной Ливии (1:3).
А вот до того команда учинила разгром афганцам (4:0). Правда, чуть ранее было домашнее поражение от Индии (0:1).
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Кувейт по игре выглядит монолитнее соперника.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Кувейта предлагают — 2.53.
На викторию Уганды дают — 3.43, ничья оценена — в 2.70.
Кувейтцы сильнее соперника, и уж
Наш прогноз — Победа Кувейта. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.53. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.70.