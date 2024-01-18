ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе Моуринью «Барса», «Ньюкасл» или сборная Бразилии? Где продолжит карьеру Моуринью Артур Бетербиев и Каллум СмитБетербиев нокаутировал очередного британца. Смит показал очень слабый бокс Red Dead Redemption 210 модов для Red Dead Redemption 2, которые полностью преобразят игровой опыт
  • 00:52
    • «Атлетик» уверенно разобрался с «Алавесом» в Кубке Испании
  • 00:36
    • «Ювентус» разгромил «Сассуоло»
  • 22:58
    • Саудовская Аравия вырвала победу у Омана в матче Кубка Азии
  • 22:52
    • «Локомотив» досрочно вышел в плей-офф КХЛ
  • 22:16
    • «Сочи» обыграл «Ак Барс» и прервал свою 15-матчевую серию поражений
  • 21:44
    • «Торпедо» победило «Металлург», команды установили рекорд КХЛ
    Все новости спорта

    Экваториальная Гвинея одержит первую победу на Кубке африканских наций

    Экваториальная Гвинея — Гвинея-Бисау. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 18 января 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на Экваториальная Гвинея — Гвинея-Бисау
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Экваториальная Гвинея
    18 января 2024 года в матче Кубка африканских наций сыграют Экваториальная Гвинея и Гвинея-Бисау. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Экваториальная Гвинея — Гвинея-Бисау: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Кубок Африки-2023. Группа A 18 Января 2024 года
    Экваториальная Гвинея
  • Кубок Африки-2023. Группа A
    •  Экваториальная Гвинея 17:00 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау
  • Бисау
    •

    Экваториальная Гвинея

    Экваториальная Гвинея уже провела один матч на Кубке африканских наций. Команде удалось добиться положительного результата. Игра с Нигерией завершилась со счетом 1:1.

    Нигерийцы очень хотели победить, но не получилось. Сборная провела много времени в атаке, пыталась забить, однако вырвать три очка не удалось. Экваториальная Гвинея отстояла ничью.

    Коэффициенты матча Экваториальная Гвинея — Гвинея-Бисау

    1X2Новым игрокам
  • 2.552.953.30Бонус$9500
    •

    Сборная Экваториальной Гвинеи не проигрывала в 11 последних матчах. Команда одержала пять побед и шесть раз сыграла вничью.

    Все прогнозы на футбол

    У Экваториальной Гвинеи впереди очень важная встреча. Чтобы повысить шансы на выход в плей-офф, нужно добиться победы.

    Гвинея-Бисау

    Гвинея-Бисау в первом матче на Кубке африканских наций играла с Кот-д'Ивуаром. Сенсации не случилось. Ивуарийцы одолели соперника со счетом 2:0, хотя всё вполне могло закончиться разгромом.

    В последних пяти поединках во всех турнирах Гвинея-Бисау одержала только одну победу при трех поражениях, пропустив в свои ворота 10 мячей. Это свидетельствует о проблемах команды в обороне. Гвинея-Бисау пропускает почти в каждом матче.

  • Топ-клубам на заметку. Десять молодых звезд Кубка Африки-2023
  • Какие молодые игроки могут сыграть большую роль на Кубке африканских наций 2023 года?
  • 13/01/2024

    • Сборная Гвинеи-Бисау дважды встречалась с Экваториальной Гвинеей и оба раза победила. В 2011 году был зафиксирован счет 4:1, а спустя 11 лет — 3:0.

    У Гвинеи-Бисау серия неудач никак не прервется, чего не скажешь про Экваториальную Гвинею, которая давно не проигрывала. У номинальных хозяев хорошие шансы завоевать три очка.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение Экваториальной Гвинее. На ее победу можно поставить за 2.45. Выигрыш Гвинеи-Бисау идет с коэффициентом 3.18. Ничья оценена — в 3.04.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Можно сделать ставку на победу Экваториальной Гвинеи с коэффициентом 2.45.

    Еще один наш прогноз — обе команды забьют за 2.24.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Котов — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Филадельфия — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Жабер — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Синнер — де Йонг
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Даллас — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ковачевич — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Чикаго — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Корнеева — Хаддад Майя
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Бадоса — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Финикс — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Калгари — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Де Минор — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экваториальная Гвинея — Гвинея-Бисау: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 18.01.2024. Прогнозы на футбол. Экваториальная Гвинея одержит первую победу на Кубке африканских наций
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры