18 января 2024 года в матче Кубка африканских наций сыграют Экваториальная Гвинея и Гвинея-Бисау. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Экваториальная Гвинея — Гвинея-Бисау: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Экваториальная Гвинея

Экваториальная Гвинея уже провела один матч на Кубке африканских наций. Команде удалось добиться положительного результата. Игра с Нигерией завершилась со счетом 1:1.

Нигерийцы очень хотели победить, но не получилось. Сборная провела много времени в атаке, пыталась забить, однако вырвать три очка не удалось. Экваториальная Гвинея отстояла ничью.

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Сборная Экваториальной Гвинеи не проигрывала в 11 последних матчах. Команда одержала пять побед и шесть раз сыграла вничью.

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У Экваториальной Гвинеи впереди очень важная встреча. Чтобы повысить шансы на выход в плей-офф, нужно добиться победы.

Гвинея-Бисау

Гвинея-Бисау в первом матче на Кубке африканских наций играла с Кот-д'Ивуаром. Сенсации не случилось. Ивуарийцы одолели соперника со счетом 2:0, хотя всё вполне могло закончиться разгромом.

В последних пяти поединках во всех турнирах Гвинея-Бисау одержала только одну победу при трех поражениях, пропустив в свои ворота 10 мячей. Это свидетельствует о проблемах команды в обороне. Гвинея-Бисау пропускает почти в каждом матче.

Сборная Гвинеи-Бисау дважды встречалась с Экваториальной Гвинеей и оба раза победила. В 2011 году был зафиксирован счет 4:1, а спустя 11 лет — 3:0.

У Гвинеи-Бисау серия неудач никак не прервется, чего не скажешь про Экваториальную Гвинею, которая давно не проигрывала. У номинальных хозяев хорошие шансы завоевать три очка.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение Экваториальной Гвинее. На ее победу можно поставить за 2.45. Выигрыш Гвинеи-Бисау идет с коэффициентом 3.18. Ничья оценена — в 3.04.

Можно сделать ставку на победу Экваториальной Гвинеи с коэффициентом 2.45.

Еще один наш прогноз — обе команды забьют за 2.24.