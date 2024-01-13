«Монако» сыграет на своем поле с «Реймсом» в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 13 января, начало — в 19:00 мск. «Монако» — «Реймс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Монако»

Эта команда текущий сезон проводит не столь успешно. Монегаски все мечтают о чемпионской гонке, но пока лишь третьи в таблице.

Главной проблемой команды является слабая оборона. В 17 матчах она дала результативный сбой уже 22 раза.

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Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Монако» в Кубке Франции в серии пенальти одолел «Ланс».

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Вообще же, последние свои матчи «Монако» проводит неплохо. В минувшем туре Лиги 1 монегаски одолели «Тулузу» (2:1).

Номинальные хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение. В случае победы у них есть шанс забраться на 2 строчку.

«Реймс»

Эта команда нынешний сезон проводит, в целом, на своем уровне. «Реймс» находится на 8 месте в таблице.

Главной проблемой «Реймс» является ненадежная оборона. В 17 поединках команда пропустила 23 мяча.

В своем последнем поединке «Реймс» добыл яркую победу. В кубковой встрече команда разгромила скромный «Динан Лехон» (3:0).

До того команда переиграла еще и «Гавр» (1:0). А вот «Лансу» «Реймс» уступил по всем статьям (0:2).

Середняк чемпионата слишком часто пропускает. Да и стабильности в игре и результатах команде явно не хватает.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Монако» предлагают — 1.76.

На викторию «Реймса» дают — 4.67, ничья оценена — в 4.31.

Монегаски выглядят мощнее соперника, к тому же обладают резервами для усиления по ходу встречи .

Наш прогноз — Победа «Монако» во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.27.