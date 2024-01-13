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    Монегаски дожмут «Реймс»

    «Монако» — «Реймс». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига 1, 13 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Реймс»
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    Александр Головин
    «Монако» сыграет на своем поле с «Реймсом» в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 13 января, начало — в 19:00 мск. «Монако» — «Реймс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 13 Января 2024 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 19:00 Реймс Реймс
  • Франция. Лига 1
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    «Монако»

    Эта команда текущий сезон проводит не столь успешно. Монегаски все мечтают о чемпионской гонке, но пока лишь третьи в таблице.

    Главной проблемой команды является слабая оборона. В 17 матчах она дала результативный сбой уже 22 раза.

    Коэффициенты матча Монако — Реймс

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    Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Монако» в Кубке Франции в серии пенальти одолел «Ланс».

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    Вообще же, последние свои матчи «Монако» проводит неплохо. В минувшем туре Лиги 1 монегаски одолели «Тулузу» (2:1).

    Номинальные хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение. В случае победы у них есть шанс забраться на 2 строчку.

    «Реймс»

    Эта команда нынешний сезон проводит, в целом, на своем уровне. «Реймс» находится на 8 месте в таблице.

    Главной проблемой «Реймс» является ненадежная оборона. В 17 поединках команда пропустила 23 мяча.

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    • В своем последнем поединке «Реймс» добыл яркую победу. В кубковой встрече команда разгромила скромный «Динан Лехон» (3:0).

    До того команда переиграла еще и «Гавр» (1:0). А вот «Лансу» «Реймс» уступил по всем статьям (0:2).

    Середняк чемпионата слишком часто пропускает. Да и стабильности в игре и результатах команде явно не хватает.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Монако» предлагают — 1.76.

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    На викторию «Реймса» дают — 4.67, ничья оценена — в 4.31.

    Монегаски выглядят мощнее соперника, к тому же обладают резервами для усиления по ходу встречи.

    Наш прогноз — Победа «Монако» во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.27.

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    «Монако» — «Реймс»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 13.01.2024. Прогнозы на футбол. Монегаски дожмут «Реймс»
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