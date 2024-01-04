4 января в матче 14-го тура чемпионата Марокко по футболу «ФАР» из Рабата на своем поле сыграет против «Магриб Тетуан». Начало поединка — в 22:00 по мск. «ФАР» — «Магриб Тетуан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«ФАР»

«ФАР» с 27 набранными очками по итогам 13 проведенных туров идет во главе турнирной таблицы чемпионата Марокко, но вторую «Раджу» опережает только по разнице мячей.

Клуб из города Рабат в текущем первенстве вышел победителем из восьми встреч, три матча он еще свел вничью и потерпел два фиаско, разница мячей составляет 26:12.

«Трехцветные» в прошлом туре на выезде расписали мировую с командой из нижней части турнирки «Юнессе» 2:2, а перед этим они выиграли три поединка кряду, но пропускали в каждом из этих матчей.

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При своих болельщиках «ФАР» в этом чемпионате выступает сильно и еще не проигрывал. За семь сыгранных встреч у коллектива шесть викторий и одна ничья, и всего четыре пропущенных мяча.

«Магриб Тетуан»

«Магриб Тетуан» в турнирной таблице чемпионата Марокко находится на шестой строке. У коллектива на счету 19 баллов и отставание от третьего места в четыре пункта.

«Красно-белые» в данном первенстве выиграли четыре матча из 13 проведенных, две встречи они проиграли и аж семь раз играли вничью, забили 14 голов при всего восьми пропущенных.

К данному же поединку команда подходит с 7-матчевой беспроигрышной серией, которую начала с победы, а продолжила шестью мировыми подряд. В прошлом туре была ничья дома с соседом по турнирке «Юнион Туарга» 1:1.

В гостях в текущем чемпионате «Магриб Тетуан» по два раза побеждал и уступал, а также три матча завершил ничейными исходами.

«ФАР» выиграл у «Магриб Тетуан» в трех последних очных противостояниях, пропустив за это время от соперника всего лишь один гол.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «ФАР» предлагают — 1.55.

На викторию «Магриб Тетуан» дают — 5.93, ничья оценена — в 3.58.

В этом поединке прогнозируем викторию хозяев поля и ставим на них с форой -1.

И также от этого матча не ждем изобилия забитых мячей и ставим еще на низовой исход.