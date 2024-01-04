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    «ФАР» продлит успешную домашнюю статистику

    «ФАР» — «Магриб Тетуан». Прогноз и ставка (к. 2.11) на футбол 4 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «ФАР» — «Магриб Тетуан»
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    «ФАР»
    4 января в матче 14-го тура чемпионата Марокко по футболу «ФАР» из Рабата на своем поле сыграет против «Магриб Тетуан». Начало поединка — в 22:00 по мск. «ФАР» — «Магриб Тетуан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «ФАР»

    «ФАР» с 27 набранными очками по итогам 13 проведенных туров идет во главе турнирной таблицы чемпионата Марокко, но вторую «Раджу» опережает только по разнице мячей.

    Клуб из города Рабат в текущем первенстве вышел победителем из восьми встреч, три матча он еще свел вничью и потерпел два фиаско, разница мячей составляет 26:12.

    «Трехцветные» в прошлом туре на выезде расписали мировую с командой из нижней части турнирки «Юнессе» 2:2, а перед этим они выиграли три поединка кряду, но пропускали в каждом из этих матчей.

    Все прогнозы на футбол

    При своих болельщиках «ФАР» в этом чемпионате выступает сильно и еще не проигрывал. За семь сыгранных встреч у коллектива шесть викторий и одна ничья, и всего четыре пропущенных мяча.

    «Магриб Тетуан»

    «Магриб Тетуан» в турнирной таблице чемпионата Марокко находится на шестой строке. У коллектива на счету 19 баллов и отставание от третьего места в четыре пункта.

    «Красно-белые» в данном первенстве выиграли четыре матча из 13 проведенных, две встречи они проиграли и аж семь раз играли вничью, забили 14 голов при всего восьми пропущенных.

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    • К данному же поединку команда подходит с 7-матчевой беспроигрышной серией, которую начала с победы, а продолжила шестью мировыми подряд. В прошлом туре была ничья дома с соседом по турнирке «Юнион Туарга» 1:1.

    В гостях в текущем чемпионате «Магриб Тетуан» по два раза побеждал и уступал, а также три матча завершил ничейными исходами.

    «ФАР» выиграл у «Магриб Тетуан» в трех последних очных противостояниях, пропустив за это время от соперника всего лишь один гол.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «ФАР» предлагают — 1.55.

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    На викторию «Магриб Тетуан» дают — 5.93, ничья оценена — в 3.58.

    В этом поединке прогнозируем викторию хозяев поля и ставим на них с форой -1.

    И также от этого матча не ждем изобилия забитых мячей и ставим еще на низовой исход.

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    «ФАР» — «Магриб Тетуан»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 04.01.2024. Прогнозы на футбол. «ФАР» продлит успешную домашнюю статистику
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