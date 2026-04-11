12 апреля в матче 24-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Локомотив» и «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 16:30 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Локомотив — Динамо Мх с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Локомотив»

Турнирное положение: московская команда продолжает бороться за медали в текущем сезоне РПЛ.

Сейчас в активе «железнодорожников» 44 очка и третья строчка в турнирной таблице чемпионата страны.

Москвичи забили больше всех в лиге — 49 мячей, но и пропустили достаточно — целых 32.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Последние матчи: в прошлых турах «зелено-красные» проиграли «Спартаку» (1:2), но выиграли у «Акрона» (5:1).

До этого же коллектив из Москвы умудрился вылететь от «Крыльев Советов» из Кубка России, уступив в серии пенальти.

Не сыграют: травмирован Сергей Пиняев, дисквалифицированы Дмитрий Воробьев и Евгений Морозов.

Состояние команды: подопечные Михаила Галактионова уже на восемь очков отстают от первого «Краснодара», поэтому побороться за чемпионский титул у «Локомотива» вряд ли получится.

В команде уже тоже заявляют о том, что для «Локомотива» главное сохранить место в тройке сильнейших.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: махачкалинцы продолжают делать все, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе.

Пока что у динамовцев это получается делать и они идут на 12-й строчке с 22 зачетными баллами в активе.

У команды из Махачкалы крайне неудовлетворительная разница забитых и пропущенных мячей — 14:29.

Последние матчи: в прошлых турах «бело-голубые» поделили очки с «Балтикой» (2:2) и проиграли ЦСКА (1:3).

До этого же махачкалинский коллектив покинул розыгрыш Кубка России, проиграв «Зениту» (0:1), но перед этим одолел «Оренбург» (1:0) в РПЛ.

Не сыграют: в лазарете Ильдар Шумахов.

Состояние команды: при Вадиме Евсееве команда стала действовать лучше, но все равно еще находится под угрозой вылета. «Динамо» опережает зону «стыков» на один балл, а прямую зону вылета — на три.

Главная задача «Динамо» понятна — остаться в РПЛ. Вся борьба еще впереди.

Прогноз Игоря Ледяхова

Известный футболист и тренер Игорь Ледяхов в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru оценил шансы команд в матче 24-го тура РПЛ «Локомотив» — «Динамо» (Махачкала):

Что у «Локо» дисквалифицированы Воробьев и Морозов, это скорее удар по глубине состава, чем по «старту». Впереди, понятно, выйдет Комличенко. Он не так хорошо пользуется пространством, не столь быстр и мобилен, как Воробьев. Зато отлично играет спиной, корпусом, прекрасное чутье на моменты имеет, штрафные, пенальти зарабатывает. Они как раз и были призваны взаимозаменять друг друга от случая к случаю. В обороне, по всей видимости, увидим Ньямси. В первом тайме со спартаковцами «железнодорожники» выглядели очень неплохо, чуть просели во втором, потом это удаление. Сейчас им деваться некуда — если хотят побороться за «тройку» (а других задач быть не может), с Махачкалой придется биться что есть мочи. Но будет очень сложно, поскольку соперник тоже сражается за каждое очко. И с «Балтикой» махачкалинцы одним были явно недовольны — поднажали в конце, могли рассчитывать на большее. Значит, физически готовы прилично. Так, впрочем, было всегда — и при Биджиеве, и тем более сейчас при Евсееве. Очень неудобный противник с низким, колючим блоком. Впереди есть Агаларов, который сейчас два забил. Многое будет зависеть, что придумают в середине Карпукас, Пруцев и Батраков в первую очередь. От исполнения стандартов тоже — это их «фишка», защитники хорошо играют вверху, плюс сейчас Комличенко. Все же поставлю на хозяев — 2:1. Игорь Ледяхов известный футболист и тренер

Статистика для ставок

«Локомотив» выиграл 1 из последних 5 матчей

«Динамо» выиграло 1 из последних 5 матчей

В последнем очном поединке команд «Динамо» и «Локомотив» сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 3.95, а победа «Динамо» — в 6.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.00 и 1.80.

Прогноз: «Локомотиву» необходима победа, поэтому он должен брать три очка.

2.00 победа Локомотива с форой-1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Локомотив» — «Динамо» Мх принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: победа «Локомотива» с форой-1 за 2.00.

Прогноз: «Локомотив» много забивает, но и всегда пропускает, поэтому, вероятнее всего, обе команды забьют.

2.00 обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Локомотив» — «Динамо» Мх позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: обе забьют за 2.00.