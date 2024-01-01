В 26-м туре чемпионата Англии «Бристоль Сити» примет «Миллуолл» на своем домашнем стадионе «Эштон Гейт». Игра состоится 1 января в 18:00 по мск. «Бристоль Сити» — «Миллуолл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бристоль Сити»

Благодаря своей текущей серии хозяева понемногу подбираются к зоне плей-офф и вот уже сейчас они находятся на расстоянии одной победы. У них в активе 36 очков, с которыми клуб занимает 8-е место.

«Бристоль Сити» победил «Халл» 3:2 и это позволило сократить отставание от зоны плей-офф. Помимо этого по 3 очка команда набрала в поединках с «Сандерлендом» (1:0) и «Уотфордом» (3:2).

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Последний матч «зарянки» провели 29 декабря. На выезде они расписали нулевую ничью с «Бирмингемом». Всего у команды 6 ничьих в сезоне при 10 победах и 9 поражениях.

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На своем поле «горожане» выиграли 4 матча из 5 последних. Все они одержали 6 побед дома — половину из 12 сыгранных поединков.

«Миллуолл»

Для «докеров» важно оставаться на плаву, поскольку они находятся в 8 очках от зоны вылета. В последних двух турах команда собралась с силами и добыла 6 очков в общей сложности.

«Миллуолл» не только победил, но и ни разу не пропустил. Так гости всухую обыграли «Норвич» 1:0 и КПР 2:0. Однако матчи проходили дома в Лондоне. В гостях коллектив играет неудачно.

По крайней мере в последних четырех матчах он выиграть не смог и набрал всего одно очко благодаря нулевой со «Сток Сити». Хотя до этого «Миллуолл» видал неплохой матч с лидером в лице «Лестера». Он закончился со счетом 2:3.

С 29 набранными очками в 25 сыгранных матчах «львы» занимают 16-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Прогноз и ставка

«Бристоль» с коэффициентом 2.04 фаворит встречи, но с небольшим отрывом отстает «Миллуолл», на победу которого дают 3.50. Ставка на ничью принимается за 3.35.

Обе команды подошли к матчу в неплохой форме. У каждой по 4 матча в виде беспроигрышной серии, так что будет упорная борьба.

Две последние игры закончились с тотал меньше 2. Раз соперники сыграли вничью 0:0 и затем победил «Бристоль» 1:0. Поставить на тотал меньше 2.5 можно за 1.65.

«Бристоль Сити» не пропустил в прошлом матче. «Миллуолл» не пропускает уже третий матч. Размена не будет. Сыграет ставка на «обе забьют (нет)» за 1.78.