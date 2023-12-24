«Нефтчи» сыграет на своем поле с «Кяпазом» в рамках 18-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 24 декабря, начало — в 15:00 мск. «Нефтчи» — «Кяпаз»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Нефтчи»

Эта команда нынешний сезон проводит весьма скромно. «Нефтчи» находится на 5 месте турнирной таблицы.

Борьба за медали только обостряется. Отставание от третьей позиции минимальное, так что бакинцам нужно срочно прибавлять.

Коэффициенты матча Нефтчи — Кяпаз 1X2Новым игрокам 1.484.206.10Бонус$9500

В предыдущем туре команда потерпела поражение. «Нефтчи» по всем статьям уступил лидеру «Карабаху» (0:2).

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А вот в Кубке страны «нефтяники» продвинулись в четвертьфинал. Команда разгромила скромный «Локбатан» (4:0).

И уж наверняка хозяева будут максимально агрессивными в атаке. Тем паче, у соперника имеются серьезные проблемы с надежностью тылов.

«Кяпаз»

Эта команда активно сражается за сохранение прописки в элитном дивизионе. «Кяпаз» на текущий момент занимает скромное 9 место из 10 участников.

Главнейшим бичом команды является слабый уровень реализации. В 17 матчах игроки «Кяпаза» отличились всего лишь 11 мячами.

Свой последний поединок в чемпионате команда провела неудачно. «Кяпаз» дома не сумел переиграть «Сумгаит» (1:1).

Вылетела команда и из Кубка Азербайджана. В перестрелке она уступила «Сабаху» со счетом 3:4.

Наверняка «Кяпаз» будет стараться зацепиться хотя бы за ничью. Более того, в домашнем поединке команда обыграла бакинцев (1:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нефтчи» предлагают — 1.53.

На викторию «Кяпаза» дают — 5.62, ничья оценена — в 4.10.

«Нефтчи» по игре выглядит мощнее «Кяпаза», и уж точно постарается быстро воспользоваться фактором своего поля .

Наш прогноз — Победа «Нефтчи» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.84.