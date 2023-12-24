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    «Нефтчи» оперативно разберется с «Кяпазом»

    «Нефтчи» — «Кяпаз». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, чемпионат Азербайджана, 24 декабря 2023 года

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    «Нефтчи»
    «Нефтчи» сыграет на своем поле с «Кяпазом» в рамках 18-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 24 декабря, начало — в 15:00 мск. «Нефтчи» — «Кяпаз»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 24 Декабря 2023 года
    Нефтчи
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •  Нефтчи 15:00 Кяпаз Кяпаз
  • Азербайджан. Премьер-лига
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    «Нефтчи»

    Эта команда нынешний сезон проводит весьма скромно. «Нефтчи» находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Борьба за медали только обостряется. Отставание от третьей позиции минимальное, так что бакинцам нужно срочно прибавлять.

    Коэффициенты матча Нефтчи — Кяпаз

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    В предыдущем туре команда потерпела поражение. «Нефтчи» по всем статьям уступил лидеру «Карабаху» (0:2).

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    А вот в Кубке страны «нефтяники» продвинулись в четвертьфинал. Команда разгромила скромный «Локбатан» (4:0).

    И уж наверняка хозяева будут максимально агрессивными в атаке. Тем паче, у соперника имеются серьезные проблемы с надежностью тылов.

    «Кяпаз»

    Эта команда активно сражается за сохранение прописки в элитном дивизионе. «Кяпаз» на текущий момент занимает скромное 9 место из 10 участников.

    Главнейшим бичом команды является слабый уровень реализации. В 17 матчах игроки «Кяпаза» отличились всего лишь 11 мячами.

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    • Свой последний поединок в чемпионате команда провела неудачно. «Кяпаз» дома не сумел переиграть «Сумгаит» (1:1).

    Вылетела команда и из Кубка Азербайджана. В перестрелке она уступила «Сабаху» со счетом 3:4.

    Наверняка «Кяпаз» будет стараться зацепиться хотя бы за ничью. Более того, в домашнем поединке команда обыграла бакинцев (1:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нефтчи» предлагают — 1.53.

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    На викторию «Кяпаза» дают — 5.62, ничья оценена — в 4.10.

    «Нефтчи» по игре выглядит мощнее «Кяпаза», и уж точно постарается быстро воспользоваться фактором своего поля.

    Наш прогноз — Победа «Нефтчи» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.84.

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    «Нефтчи» — «Кяпаз»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 24.12.2023. Прогнозы на футбол. «Нефтчи» оперативно разберется с «Кяпазом»
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