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    «Атлетико» и «Севилья» смогут обменяться голами

    «Атлетико» — «Севилья». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 23 декабря 2023 года

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    Диего Симеоне
    23 декабря в матче чемпионата Испании сыграют «Атлетико» и «Севилья». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Атлетико» — «Севилья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 23 Декабря 2023 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 18:15 Севилья Севилья
  • Севилья
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    «Атлетико»

    19 декабря «Атлетико» сенсационно потерял очки в игре с «Хетафе». Команда вела 3:1 и, казалось, спокойно доведет матч до победы. Однако гости забили на 87-й и 93-й минутах, оставив «матрасников» без трех очков.

    Команда Диего Симеоне держится в топ-4. Сейчас клуб располагается на 4-й строчке в таблице Ла Лиги, набрав 35 очков.

    Коэффициенты матча Атлетико — Севилья

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    Пока отставание от первого места не сокращается. По итогам 17 туров в Примере лидирует «Жирона». «Атлетико» находится на расстоянии девяти баллов.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Ничья с «Хетафе» стала для «матрасников» досадным результатом. Мадридский клуб в целом очень успешно играет в родных стенах. В 10 последних домашних матчах с учетом всех турниров одержаны девять побед.

    «Севилья»

    В нынешнем сезоне игра у «Севильи» совершенно не ладится. Команда слабо выступает в Примере, а в Лиге чемпионов в шести матчах группового этапа не было одержано ни одной победы.

    После 17 туров «Севилья» идет на 14-м месте в таблице Ла Лиги. В активе клуба 16 очков.

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    • После трех поражений кряду от «Мальорки» (0:1), «Ланса» (1:2) и «Хетафе» (0:3) «Севилья» 19 декабря наконец-то прервала полосу неудач. Команда в гостях встречалась с «Гранадой» и разгромила соперника со счетом 3:0.

    В Мадриде стоит ждать результативного футбола. Гости не будут отсиживаться в обороне, поскольку им нужно улучшать ситуацию в таблице. В таком случае «Атлетико» может получить отличные возможности для контратак.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Атлетико». Победа команды доступна за 1.50. Выигрыш «Севильи» идет с коэффициентом 6.50. Ничья оценена — в 4.50.

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    Можно сделать ставку на то, что обе команды забьют, с коэффициентом 1.80.

    Еще один наш прогноз — будет забито больше двух голов за 1.70.

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