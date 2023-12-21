«Катвийк»
Эта команда выступает в третьем по рангу голландском дивизионе. «Катвийк» занимает 4 место в турнирной таблице.
А вот оборона выглядит относительно монолитно. В 16 матчах команда пропустила 17 мячей в свои ворота.
В минувшем туре чемпионата «Катвийк» добыл три очка. Команда сломила сопротивление «Харденберга» (2:1).
Да и вообще, сейчас команда на приличном ходу. Серия из 8 (!) побед подряд говорит о том, что «Алмере Сити» будет ой как непросто.
Наверняка хозяева постараются воспользоваться проблемами соперника. Несмотря на разницу в классе, от «Катвийка» вполне можно ожидать сенсации.
«Алмере Сити»
Эта команда в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. «Алмере Сити» находится лишь на 14 месте, борясь за выживание в Эредивизии.
Причем гандикап от зоны вылета составляет 2 очка. Да и оборона частенько дает результативные сбои: 34 пропущенных мяча.
В минувшем туре Эредивизии команда добыла три очка. «Алмере Сити» провел свою лучшую игру в сезоне, разгромив «Витесс» (5:0).
До того команда разгромила еще и более крепкий «АЗ Алкмаар» (4:1). Так что улучшение результатов налицо!
Наверняка «Алмере Сити» не будет особо надрываться в Кубке. Основная ставка уж точно будет сделана на чемпионат.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Алмере Сити» предлагают — 1.66.
На викторию «Катвийка» дают — 4.52, ничья оценена — в 4.25.
«Алмере Сити»
Наш прогноз — Проход «Катвийка». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.40. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.34.