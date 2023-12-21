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    «Алмере Сити» вылетит из Кубка?

    «Катвийк» — «Алмере Сити». Ставка (к. 3.40) и прогноз на футбол, Кубок Нидерландов, 21 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Катвийк» — «Алмере Сити»
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    «Алмере Сити»
    «Катвийк» сыграет на своем поле с «Алмере Сити» в рамках 1/16 финала Кубка Нидерландов. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 22:00 мск. «Катвийк» — «Алмере Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Катвийк»

    Эта команда выступает в третьем по рангу голландском дивизионе. «Катвийк» занимает 4 место в турнирной таблице.

    А вот оборона выглядит относительно монолитно. В 16 матчах команда пропустила 17 мячей в свои ворота.

    В минувшем туре чемпионата «Катвийк» добыл три очка. Команда сломила сопротивление «Харденберга» (2:1).

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    Да и вообще, сейчас команда на приличном ходу. Серия из 8 (!) побед подряд говорит о том, что «Алмере Сити» будет ой как непросто.

    Наверняка хозяева постараются воспользоваться проблемами соперника. Несмотря на разницу в классе, от «Катвийка» вполне можно ожидать сенсации.

    «Алмере Сити»

    Эта команда в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. «Алмере Сити» находится лишь на 14 месте, борясь за выживание в Эредивизии.

    Причем гандикап от зоны вылета составляет 2 очка. Да и оборона частенько дает результативные сбои: 34 пропущенных мяча.

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    • В минувшем туре Эредивизии команда добыла три очка. «Алмере Сити» провел свою лучшую игру в сезоне, разгромив «Витесс» (5:0).

    До того команда разгромила еще и более крепкий «АЗ Алкмаар» (4:1). Так что улучшение результатов налицо!

    Наверняка «Алмере Сити» не будет особо надрываться в Кубке. Основная ставка уж точно будет сделана на чемпионат.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Алмере Сити» предлагают — 1.66.

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    На викторию «Катвийка» дают — 4.52, ничья оценена — в 4.25.

    «Алмере Сити» более сосредоточен на сохранении прописки в Эредивизии, так что может несколько расслабиться.

    Наш прогноз — Проход «Катвийка». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.40. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.34.

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    «Катвийк» — «Алмере Сити»: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 21.12.2023. Прогнозы на футбол. «Алмере Сити» вылетит из Кубка?
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