«Катвийк» сыграет на своем поле с «Алмере Сити» в рамках 1/16 финала Кубка Нидерландов. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 22:00 мск. «Катвийк» — «Алмере Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Катвийк»

Эта команда выступает в третьем по рангу голландском дивизионе. «Катвийк» занимает 4 место в турнирной таблице.

А вот оборона выглядит относительно монолитно. В 16 матчах команда пропустила 17 мячей в свои ворота.

В минувшем туре чемпионата «Катвийк» добыл три очка. Команда сломила сопротивление «Харденберга» (2:1).

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Да и вообще, сейчас команда на приличном ходу. Серия из 8 (!) побед подряд говорит о том, что «Алмере Сити» будет ой как непросто.

Наверняка хозяева постараются воспользоваться проблемами соперника. Несмотря на разницу в классе, от «Катвийка» вполне можно ожидать сенсации.

«Алмере Сити»

Эта команда в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. «Алмере Сити» находится лишь на 14 месте, борясь за выживание в Эредивизии.

Причем гандикап от зоны вылета составляет 2 очка. Да и оборона частенько дает результативные сбои: 34 пропущенных мяча.

В минувшем туре Эредивизии команда добыла три очка. «Алмере Сити» провел свою лучшую игру в сезоне, разгромив «Витесс» (5:0).

До того команда разгромила еще и более крепкий «АЗ Алкмаар» (4:1). Так что улучшение результатов налицо!

Наверняка «Алмере Сити» не будет особо надрываться в Кубке. Основная ставка уж точно будет сделана на чемпионат.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Алмере Сити» предлагают — 1.66.

На викторию «Катвийка» дают — 4.52, ничья оценена — в 4.25.

«Алмере Сити» более сосредоточен на сохранении прописки в Эредивизии , так что может несколько расслабиться.

Наш прогноз — Проход «Катвийка». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.40. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.34.