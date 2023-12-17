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    «Удинезе» и «Сассуоло» устроят голевой обмен

    «Удинезе» — «Сассуоло». Ставки (к. 1.71) и прогноз на чемпионат Италии 17 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Сассуоло»
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    Будет рассмотрен поединок 16-го тура итальянской Серии А между «Удинезе» и «Сассуоло». Он запланирован на 17 декабря 17:00 мск. «Удинезе» — «Сассуоло»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 17 Декабря 2023 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 17:00 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
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    «Удинезе»

    После важной победы над «Миланом» 1:0 удинцы не смогли выиграть ни одного из последующих четырех поединков. У них было две ничьи и два поражения.

    «Удинезе» смог добыть ничью в матче с «Аталантой», который завершился со счетом 1:1. А вот перед «Ромой» и «Интером» хозяева не выстояли, проиграв 1:3 и 0:4 соответственно.

    Коэффициенты матча Удинезе — Сассуоло

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  • 2.253.653.15Бонус$9500
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    В последнем матче на «Фриули» «маленькие зебры» сыграли результативную ничью с «Вероной». Встреча завершилась со счетом 3:3. Таким образом, уже три игры подряд «Удинезе» пропускает как минимум 3 мяча.

    Все прогнозы на Серию А

    Даже ничья может опустить хозяев в зону вылета. В таблице чемпионата Италии клуб находится на 17-м месте с 12 очками.

    «Сассуоло»

    У «Сассуоло» на 3 пункта больше. Клуб занимает 15-е место в таблице, но при этом не может выиграть уже второй тур подряд.

    «Нероверди» проиграли «Роме» 1:2 и уступили с тем же результатом «Кальяри». Это было уже 8-е поражение команды в текущем сезоне. Побед у нее в половину меньше.

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    • Как раз последняя победа была недавно, два тура назад. «Сассуоло» на выезде победил «Эмполи» с хоккейным счетом 4:3. Стоит отметить, что «горожане» — самая результативная команда второй половины таблицы. У них 22 забитых мяча.

    Но и пропускают «черно-зеленые» много. В пяти играх подряд показатель не опускался ниже двух голов.

    Прогноз и ставка

    За 2.27 можно поставить на победу «Удинезе». На победу «Сассуоло» ставки принимаются с котировкой 3.10. Ставка на ничью выставлена за 3.60.

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    Однозначно матч будет результативным. В трех из четырех очных встреч тотал был 2.5 — 3.0. Последние матчи команд в турнире показали, что у обоих есть проблемы в обороне. Так что скучно не будет.

    Рекомендуется поставить на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.71.

    Также можно взять ставку на обе забьют + ТБ 2.5. Такой вариант будет рассчитываться по коэффициенту 1.99.

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    «Удинезе» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 17.12.2023. Прогнозы на футбол. «Удинезе» и «Сассуоло» устроят голевой обмен
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