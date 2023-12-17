В воскресенье, 17 декабря, в рамках 16-го тура французской Лиги 1 «Нант» на своем поле сыграет против «Бреста». Начало встречи запланировано на 15:00 по мск. «Нант» — «Брест»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Нант»

После 15 проведенных матчей в этом розыгрыше французского первенства «Нант» с 18 набранными очками идет девятым в таблице и отстает от шестой еврокубковой строки на пять пунктов.

«Канарейки» за последние шесть матчей первенства смогли отпраздновать только одну викторию. Еще в этот период они расписали одну мировую и четыре поединка проиграли.

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В минувшем туре чемпионата коллектив потерпел гостевое фиаско от «ПСЖ» со счетом 1:2. Перед этим он обыграл на своем поле 1:0 «Ниццу» и сыграл вничью с «Гавром» 0:0.

Календарь и таблица Лиги 1

На своей территории в текущем розыгрыше Лиги 1 «Нант» выиграл три матча из восьми проведенных, столько же игр он еще свел вничью и дважды проиграл.

«Брест»

«Брест» с 25 зачетными пунктами расположился на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. От третьей лигачемпионовской строки он отстает на пять баллов.

«Красно-белые» не уступают в рамках первенства вот уже как четыре матча кряду. В этот удачный период они расписали одну мировую и добились трех выигрышей.

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В минувшем туре первенства коллектив на выезде смог одолеть со счетом 1:0 «Мец», а игровым днем ранее поделил очки на своем поле со «Страсбуром» 1:1.

Вне родных стен в текущем розыгрыше Лиги 1 «Брест» смог выиграть четыре поединка из восьми проведенных. Один матч он еще свел вничью и трижды уступал.

В шести последних очных противостояниях этих клубов четыре встречи остались за «Нантом», один матч выиграл «Брест» и еще в одной игре победителя не было.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Нанта» предлагают — 2.66.

На викторию «Бреста» дают — 2.87, ничья оценена — в 3.43.

И хотя эти команды в своем последнем отрезке не отличаются особой результативность, но в очном их противостоянии вполне можно ожидать обмена голами, так как в очных противостояниях они часто забивают друг другу.

И также еще здесь рекомендуем ставить с 0 форой на «Нант», которому хорошим подспорьем должны служить родные стены.