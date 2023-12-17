«Лорьян»
Хозяева являются 16-й командой турнирной таблицы чемпиона Франции на данный момент. В их активе 12 набранных голов.
«Лорьян» проиграл 3 из 4 последних матчей. Если клуб снова проиграет, то можно оказаться в зоне вылета. Хотя и ничья тоже может этому поспособствовать.
Коэффициенты матча Лорьян — Страсбург
В минувшем туре «Лорьян» со счетом 2:4 проиграл «Марселю». Перед этим клуб уступил «Метцу» 2:3 и «Клермону» 0:1.
Что касается ничьи, то одно очков «мерлузовые» набрали в выездном поединке с «Тулузой», который завершился с результатом 1:1.
«Страсбург»
«Страсбург» в отличие от соперника даже сумел в недавнем матче выиграть. На своем поле гости справились с «Гавром». Поединок закончился со счетом 2:1.
Это была первая победа команды с конца сентября и всего лишь 4-я за весь прошедший отрезок сезона. Тем не менее свои 3 очка клуб набрала. Теперь у него 17 пунктов.
С этим результатом «Страсбург» идет на 10-й позиции. Плотность таблицы высокая, поэтому еще одна победа может позволить гостям подняться выше.
Из последних результатов также отметим ничью с «Брестом» 1:1, поражение от «Реймса» 1:2 и ничью с «Марселем» 1:1.
Прогноз и ставка
«Лорьян» букмекеры оценивают в 2.55, тогда как на победу «Страсбурга» они предлагают 2.90. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.25.
«Страсбург» набирал очки в 5 из 6 матчей чемпионата, чего не скажешь про «Лорьян». Тем не менее гостям не везет уже 4 поединка на поле «Лорьяна». В 3 из 4 случаев они проиграли.
Серия хозяев может прерваться. На своем поле они хорошо играют против «Страсбурга», поэтому очки команда точно наберет в этот раз. Ставим на победу «Лорьяна» с форой 0 за 1.81.
Команды пропускают почти в каждом матче чемпионата. Ставка на обе забьют принимается с коэффициентом 1.93.