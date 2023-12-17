Матч 16-го тура Лиги 1 между «Лорьяном» и «Страсбургом» состоится 17 декабря в 17:00 по мск на «Стад дю Мустуар». «Лорьян» — «Страсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лорьян»

Хозяева являются 16-й командой турнирной таблицы чемпиона Франции на данный момент. В их активе 12 набранных голов.

«Лорьян» проиграл 3 из 4 последних матчей. Если клуб снова проиграет, то можно оказаться в зоне вылета. Хотя и ничья тоже может этому поспособствовать.

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В минувшем туре «Лорьян» со счетом 2:4 проиграл «Марселю». Перед этим клуб уступил «Метцу» 2:3 и «Клермону» 0:1.

Все прогнозы на Лигу 1

Что касается ничьи, то одно очков «мерлузовые» набрали в выездном поединке с «Тулузой», который завершился с результатом 1:1.

«Страсбург»

«Страсбург» в отличие от соперника даже сумел в недавнем матче выиграть. На своем поле гости справились с «Гавром». Поединок закончился со счетом 2:1.

Это была первая победа команды с конца сентября и всего лишь 4-я за весь прошедший отрезок сезона. Тем не менее свои 3 очка клуб набрала. Теперь у него 17 пунктов.

С этим результатом «Страсбург» идет на 10-й позиции. Плотность таблицы высокая, поэтому еще одна победа может позволить гостям подняться выше.

Из последних результатов также отметим ничью с «Брестом» 1:1, поражение от «Реймса» 1:2 и ничью с «Марселем» 1:1.

Прогноз и ставка

«Лорьян» букмекеры оценивают в 2.55, тогда как на победу «Страсбурга» они предлагают 2.90. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.25.

«Страсбург» набирал очки в 5 из 6 матчей чемпионата, чего не скажешь про «Лорьян». Тем не менее гостям не везет уже 4 поединка на поле «Лорьяна». В 3 из 4 случаев они проиграли.

Серия хозяев может прерваться. На своем поле они хорошо играют против «Страсбурга», поэтому очки команда точно наберет в этот раз. Ставим на победу «Лорьяна» с форой 0 за 1.81.

Команды пропускают почти в каждом матче чемпионата. Ставка на обе забьют принимается с коэффициентом 1.93.