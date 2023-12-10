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    «Лутон» намерен пощипать главного фаворита АПЛ

    «Лутон Таун» — «Манчестер Сити». Ставка (к. 2,13) и прогноз на чемпионат Англии 10 декабря 2023 года

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    Вратарь «горожан» Эдерсон
    «Лутон Таун» — «Манчестер Сити». Матч пройдет в рамках 16-го тура АПЛ 10 декабря, начало — 17:00 (мск). «Лутон Таун» — «Манчестер Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Декабря 2023 года
    Лутон Таун
  • Лутон
    •  Лутон Таун 17:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    «Лутон»

    Команда Роба Эдвардса пока очень достойно выступает в АПЛ, несмотря на то, что пока идет в зоне вылета с 9 очками. Если учесть очень слабый состав «Лутона», этот результат можно назвать хорошим.

    Если в первых турах сезона команда выглядела откровенно жалко и слабо, то в последнее время она освоилась в АПЛ и уже не выглядит мальчиками для битья, навязая борьбу всем соперникам.

    Коэффициенты матча Лутон Таун — Манчестер Сити

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    В предыдущем туре «Лутон» дал настоящий бой «Арсеналу» (3:4) и был близок к тому, чтобы отобрать очки у лидера чемпионата. Дружина Роба Эдвардса два раза по ходу встречи сравнивала счет, а в середине тайма вышла вперед, но не удержала даже ничью, пропустив на последних секундах.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Лутон» — это вышколенная команда, с невероятной самоотдачей и типичным британским стилем, построенным на навесах, длинных передачах и хорошем использовании стандартных положений. Два гола в ворота «Арсенала» были забиты после угловых.

    «Манчестер Сити»

    Подопечные Пепа Гвардиолы испытывают небольшой спад и немного опустились в турнирной таблице АПЛ. Сейчас «горожане» располагаются на четвертом месте, а отрыв от «Арсенала» увеличился до шести очков.

    В 14-м туре «Манчестер Сити» потерпел поражение в гостях от «Астон Виллы» со счетом 0:1, почти ничего не показав в атаке и пропустив гол в конце матча в исполнении Леона Бэйли.

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    • «Горожане» испытывают проблемы в атаке, не в лучшем состоянии находится ведущие футболисты Эрлинг Холланн и Бернарду Силва. Филл Фоден никак не может выйти на лидирующую позицию в клубе, которую ему давно предрекают.

    Но главной и неразрешимой проблемой стала серьезная травма Кевина Де Брейне. Без своего вожака в центре поля, который часто придумывал что-то неординарное, когда не получалось у команды, «Манчестер Сити» сник и сейчас пока не демонстрирует, что он лучшая команда мира.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры видят очевидным фаворитом встречи «Манчестер Сити», на победу которого дают коэффициент 1,15. На «Лутон» — 19,0. Ничья — 9,70.

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    В прошлом туре «Лутон» оставил приятное впечатление своей игрой против «Арсенала», но ему не хватило класса и везения, чтобы взять хотя бы очко.

    На наш взгляд, в этом матче стоит попробовать прогноз и ставку на победу «Лутона» с форой плюс 2 за 2,13. Команда Гвардиолы сейчас точнее не сильнее коллектива Артеты и не должна разгромить своего соперника.

    Любители рискнуть могут попробовать ставку «Лутон» не проиграет за 6,0. Команде должно рано или поздно повезти, и она сотворит сенсацию.

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    «Лутон Таун» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 10.12.2023. Прогнозы на футбол. «Лутон» намерен пощипать главного фаворита АПЛ
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