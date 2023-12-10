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    Прервет ли «Фулхэм» беспроигрышную серию «Вест Хэма»?

    «Фулхэм» — «Вест Хэм». Ставка (к. 1.87) и прогноз на чемпионат Англии 10 декабря 2023 года

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    «Вест Хэм» не проигрывает шесть матчей кряду
    «Фулхэм» — «Вест Хэм». Матч пройдет в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги 10 декабря, начало — 17:00 (мск). «Фулхэм» — «Вест Хэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Декабря 2023 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 17:00 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    «Фулхэм»

    Команда является крепким середняком в АПЛ, который уже давно находится где-то между низом и верхом в таблице. После 15-ти туров «Фулхэм» занимает 12-е место с 18-ю очками в активе.

    Ранее в нынешнем сезоне у «Дачников» были проблемы с результативностью, но за последние три тура они смогли забить целых 11 голов, что на один забитый мяч больше, чем за все предыдущие игры.

    Коэффициенты матча Фулхэм — Вест Хэм

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    Как раз в последних 3-х турах клуб показал неплохую форму, дважды победив и один раз проиграв. При этом то самое поражение 3:4 было в драматичной борьбе против «Ливерпуля», который до 87-й минуты проигрывал 2:3.

    Все прогнозы на АПЛ

    В последнем туре команда на своем поле разгромила «Ноттигем Форест» (5:0). В этом поединке по дублю оформили Ивоби и Хименес. Так что у хозяев отличный настрой перед грядущим поединком.

    «Вест Хэм»

    Начиная с ноября «Молотобойцы» поднажали и добыли серию хороших результатов в виде четырех побед подряд. Две команда Дэвида Мойеса одержала в Лиге Европы и две в АПЛ.

    В ЛЕ «Вест Хэм» обыграл «Бачка-Тополу» и «Олимпиакос» со счетом 1:0. Вопросы о выходе в плей-офф сняты, но впереди игра с «Фрайбургом» за первое место.

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    • В АПЛ было веселее. Он одолел «Ноттингем» (3:2), «Бернли» (2:1), сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1) и «Тоттенхэмом» (2:1). В таблице клуб осел на 9-м месте с 24 набранными баллами.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в шесть поединков во всех турнирах при победах в пяти из них, так что такая форма может позволить ему как минимум не проиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Фулхэм» коэффициент на победу которого равен 2,40. Успех «Вест Хэма» оценивается в 3,05, ничья — в 3,45.

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    В четырех последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,87.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 3,00, ведь в четырех последних матчах хозяев был реализован именно такой сценарий.

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    «Фулхэм» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 10.12.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Фулхэм» беспроигрышную серию «Вест Хэма»?
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