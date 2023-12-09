«Бетис»
«Бетис» находится в неплохой форме. Из последних 10 официальных матчей клуб проиграл только один — пражской «Спарте» (0:1) в Лиге Европы. Это произошло 30 ноября.
У команды есть кадровые проблемы. Травмированы основной вратарь Браво, защитники Бартра и Сабали, а также Набиль Фекир.
Коэффициенты матча Бетис — Реал Мадрид
В Примере «Бетис» на данный момент занимает 7-е место. Клуб набрал 25 очков в 15 встречах.
Команда из Севильи должна создать проблемы «сливочным». «Бетис» отлично выступает на своем поле. На текущий момент домашняя выигрышная серия с учетом всех турниров составляет шесть матчей.
«Реал» Мадрид
«Реал» лидирует в таблице Примеры. Команда набрала 38 очков в 15 встречах. Столько же баллов у «Жироны», однако мадридский клуб располагается выше за счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов.
У «Реала» также есть кадровые проблемы. На данный момент в лазарете находятся Винисиус, Карвахаль, Модрич, Камавинга, Тчуамени, Милитао и Куртуа. Все футболисты могли бы выходить в стартовом составе, но пока на них рассчитывать нельзя.
Гостям будет сложно взломать оборону «Бетиса». Усугубляет ситуацию травма Винисиуса. Карло Анчелотти придется серьезно подумать над тем, как организовать игру «Реала» в атаке.
«Реал» не проигрывает в гостях с 24 сентября. Тогда «сливочные» в дерби уступили «Атлетико» (1:3). С того времени команда Анчелотти провела на выезде шесть матчей и одержала пять побед.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Реала» можно поставить за 1.86. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 4.20. Ничья оценена — в 3.95.
Можно сделать ставку на победу «Реала» с коэффициентом 1.86.
Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.73.