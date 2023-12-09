9 декабря в матче 16-го тура чемпионата Испании сыграют «Бетис» и мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Бетис» — «Реал» Мадрид: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бетис»

«Бетис» находится в неплохой форме. Из последних 10 официальных матчей клуб проиграл только один — пражской «Спарте» (0:1) в Лиге Европы. Это произошло 30 ноября.

У команды есть кадровые проблемы. Травмированы основной вратарь Браво, защитники Бартра и Сабали, а также Набиль Фекир.

Коэффициенты матча Бетис — Реал Мадрид 1X2Новым игрокам 4.303.951.82Бонус$9500

В Примере «Бетис» на данный момент занимает 7-е место. Клуб набрал 25 очков в 15 встречах.

Все прогнозы на футбол

Команда из Севильи должна создать проблемы «сливочным». «Бетис» отлично выступает на своем поле. На текущий момент домашняя выигрышная серия с учетом всех турниров составляет шесть матчей.

«Реал» Мадрид

«Реал» лидирует в таблице Примеры. Команда набрала 38 очков в 15 встречах. Столько же баллов у «Жироны», однако мадридский клуб располагается выше за счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов.

У «Реала» также есть кадровые проблемы. На данный момент в лазарете находятся Винисиус, Карвахаль, Модрич, Камавинга, Тчуамени, Милитао и Куртуа. Все футболисты могли бы выходить в стартовом составе, но пока на них рассчитывать нельзя.

Гостям будет сложно взломать оборону «Бетиса». Усугубляет ситуацию травма Винисиуса. Карло Анчелотти придется серьезно подумать над тем, как организовать игру «Реала» в атаке.

«Реал» не проигрывает в гостях с 24 сентября. Тогда «сливочные» в дерби уступили «Атлетико» (1:3). С того времени команда Анчелотти провела на выезде шесть матчей и одержала пять побед.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Реала» можно поставить за 1.86. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 4.20. Ничья оценена — в 3.95.

Можно сделать ставку на победу «Реала» с коэффициентом 1.86.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.73.