«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 15-ти сыгранных матчей, в которых набрал 27 очков.
Ранее на этой неделе «красные дьяволы» одержали домашнюю победу над «Челси» — 2:1.
Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Борнмут
Это был, пожалуй, лучший матч команды Эрика тен Хага в текущем сезоне. Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино тоже признал, что соперник был значительно лучше.
Примечательно, что «МЮ» выиграл четыре из пяти предыдущих матчей в АПЛ, пропустив на этом отрезке лишь два мяча.
Все-таки порой эксперты и болельщики перегибают с критикой. «МЮ», оказывается, не так уж и плох, просто иногда не хватает везения.
«Борнмут»
«Борнмут» находится на 15-й строчке, набрав в 15-ти турах 16 очков.
Команда Андони Ираола ни разу не проиграла в четырех предыдущих матчах. Более того, на этом отрезке у нее три победы.
«Борнмут» выиграл у «Ньюкасла», «Шеффилд Юнайтед» и «Кристал Пэлас», а также сыграл вничью с «Астон Виллой».
Результаты в матчах с «Ньюкаслом» и «Астон Виллой» четко указывают на то, что эту команду ни в коем случае нельзя недооценивать.
Но также стоит обратить внимание на то, что «Борнмут» пропустил 18 мячей в семи гостевых матчах АПЛ.
Прогноз и ставка
На «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 1.54, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Борнмута» — за 5.65.
У хозяев не будет проблем, если они выйдут с тем же настроем, что и в матче с «Челси». «Борнмут» действительно здорово провел недавние игры, но остановить такого соперника они вряд ли в состоянии.
Ставка — победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1,5) за 2.34. Пора бы уже команде тен Хага порадовать болельщиков крупной победой.
Также можно рассмотреть ставку на голы «МЮ» в обоих таймах за 2.13.