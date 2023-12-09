«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Борнмута» в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 18:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 15-ти сыгранных матчей, в которых набрал 27 очков.

Ранее на этой неделе «красные дьяволы» одержали домашнюю победу над «Челси» — 2:1.

Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Борнмут 1X2Новым игрокам 1.554.705.70Бонус$9500

Это был, пожалуй, лучший матч команды Эрика тен Хага в текущем сезоне. Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино тоже признал, что соперник был значительно лучше.

Примечательно, что «МЮ» выиграл четыре из пяти предыдущих матчей в АПЛ, пропустив на этом отрезке лишь два мяча.

Все-таки порой эксперты и болельщики перегибают с критикой. «МЮ», оказывается, не так уж и плох, просто иногда не хватает везения.

«Борнмут»

«Борнмут» находится на 15-й строчке, набрав в 15-ти турах 16 очков.

Команда Андони Ираола ни разу не проиграла в четырех предыдущих матчах. Более того, на этом отрезке у нее три победы.

«Борнмут» выиграл у «Ньюкасла», «Шеффилд Юнайтед» и «Кристал Пэлас», а также сыграл вничью с «Астон Виллой».

Все прогнозы на АПЛ

Результаты в матчах с «Ньюкаслом» и «Астон Виллой» четко указывают на то, что эту команду ни в коем случае нельзя недооценивать.

Но также стоит обратить внимание на то, что «Борнмут» пропустил 18 мячей в семи гостевых матчах АПЛ.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 1.54, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Борнмута» — за 5.65.

У хозяев не будет проблем, если они выйдут с тем же настроем, что и в матче с «Челси». «Борнмут» действительно здорово провел недавние игры, но остановить такого соперника они вряд ли в состоянии.

Ставка — победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1,5) за 2.34. Пора бы уже команде тен Хага порадовать болельщиков крупной победой.

Также можно рассмотреть ставку на голы «МЮ» в обоих таймах за 2.13.