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    «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут». Ставка (к. 2.34) и прогноз на чемпионат Англии 9 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»
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    Скотт Мактоминей
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Борнмута» в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 18:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Декабря 2023 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 18:00 Борнмут Борнмут
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 15-ти сыгранных матчей, в которых набрал 27 очков.

    Ранее на этой неделе «красные дьяволы» одержали домашнюю победу над «Челси» — 2:1.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Борнмут

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    Это был, пожалуй, лучший матч команды Эрика тен Хага в текущем сезоне. Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино тоже признал, что соперник был значительно лучше.

    Примечательно, что «МЮ» выиграл четыре из пяти предыдущих матчей в АПЛ, пропустив на этом отрезке лишь два мяча.

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    «Борнмут»

    «Борнмут» находится на 15-й строчке, набрав в 15-ти турах 16 очков.

    Команда Андони Ираола ни разу не проиграла в четырех предыдущих матчах. Более того, на этом отрезке у нее три победы.

    «Борнмут» выиграл у «Ньюкасла», «Шеффилд Юнайтед» и «Кристал Пэлас», а также сыграл вничью с «Астон Виллой».

    Все прогнозы на АПЛ

    Результаты в матчах с «Ньюкаслом» и «Астон Виллой» четко указывают на то, что эту команду ни в коем случае нельзя недооценивать.

    Но также стоит обратить внимание на то, что «Борнмут» пропустил 18 мячей в семи гостевых матчах АПЛ.

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 1.54, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Борнмута» — за 5.65.

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    У хозяев не будет проблем, если они выйдут с тем же настроем, что и в матче с «Челси». «Борнмут» действительно здорово провел недавние игры, но остановить такого соперника они вряд ли в состоянии.

    Ставка — победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1,5) за 2.34. Пора бы уже команде тен Хага порадовать болельщиков крупной победой.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «МЮ» в обоих таймах за 2.13.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 09.12.2023. Прогнозы на футбол. «МЮ» наконец-то порадует «Олд Траффорд» разгромной победой?
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