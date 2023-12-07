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    «Динамо» Киев — «Металлист 1925». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, УПЛ, 7 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — «Металлист 1925»
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    Александр Шовковский
    «Динамо» Киев сыграет на своем поле с «Металлистом 1925» в рамках 3-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 16:00 мск. «Динамо» Киев — «Металлист 1925»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 07 Декабря 2023 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 16:00 Металлист 1925 Металлист 1925
  • Украина. Премьер-лига
    •

    «Динамо» Киев

    Эта команда нынче на заметном подъеме. Под руководством Александра Шовковского киевляне подтянулись к лидирующей группе.

    Да и вообще, в двух последних матчах динамовцы не пропускали. И это учитывая огромные проблемы в центре обороны!

    Коэффициенты матча Динамо К — Металлист 1925

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  • 1.206.5014.00Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Динамо» Киев вхолостую съездило на Закарпатье. Поединок с «Минаем» был перенесен на весну.

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    А вот до того киевляне легко справились с крепким «Рухом» (2:0). Плюс явно способны прибавить форвард Владислав Ванат и хавбек Владимир Бражко.

    И уж наверняка хозяева намерены сократить отставание от группы лидеров. Потенциально команда Шовковского является одним из лидеров, но цель стоит четкая — чемпионский титул.

    «Металлист 1925»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. Харьковчане сыгранны, но пока всего лишь одиннадцатые в таблице.

    Главным бичом слобожан является оборона. «Металлист 1925» пропустил в свои ворота 21 мяч в 15 поединках УПЛ.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Металлист 1925» уступил донецкому «Шахтеру» со счетом 0:2.

    Да и вообще, проигрышная серия продлилась до трех поединков. Обидной вышла коллизия от одного из аутсайдеров лиги «Вереса» (3:4).

    Наверняка «Металлист 1925» постарается как можно эффективнее использовать контратаки. Подбор исполнителей в средней линии у харьковчан качественный.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.26.

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    На викторию «Металлиста 1925» дают — 11.50, ничья оценена — в 5.90.

    Несмотря на явное преимущество динамовцев в классе, харьковчане способны найти свой шанс у ворот хозяев.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.70.

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    «Динамо» Киев — «Металлист 1925»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 07.12.2023. Прогнозы на футбол. В Киеве забьют все!
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