«Ацнета» сыграет на своем поле с «Хетафе» в рамках 1/32 финала Кубка Испании. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 21:00 мск. «Ацнета» — «Хетафе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ацнета»

Эта команда нынешний сезон проводит в Терсере. «Ацнета» там находится на 3 месте таблицы, сражаясь за повышение в классе.

Причем проиграла команда всего однажды. Да и пропускает она нечасто: всего 8 мячей в 13 поединках своего дивизиона.

В предыдущем туре чемпионата «Ацнета» не смогла победить. Дома команда расписала мировую с «Сонехой» (0:0).

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Уже само попадание в 1/32 финала Кубка Испании для скромного клуба можно считать достижением. Причем в предыдущем раунде команда переиграла «Сарагосу» (2:1).

И уж наверняка хозяева постараются дать бой полпреду Примеры. Вот только шансов на успех у скромного клуба крайне мало.

«Хетафе»

Эта команда в нынешнем сезоне ходит в середняках Примеры. На текущий момент «Хетафе» пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

В плане реализации команда явно не преуспевает. В 15 матчах игроки «Хетафе» сумели отличиться всего лишь 17 голами.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Хетафе» потерпел поражение от «Лас-Пальмаса» (0:2).

В предыдущем раунде Кубка команда добыла яркую победу. Ей удалось наколотить 12 безответных мячей в ворота «Тардиенты».

Наверняка «Хетафе» будет агрессивно атаковать. Гости на две головы сильнее соперника, да и реабилитироваться за последнюю коллизию в чемпионате явно не помешает.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Хетафе» предлагают — 1.33.

На викторию «Ацнеты» дают — 6.50, ничья оценена — в 5.50.

«Хетафе» на две головы сильнее столь скромного соперника , что явно докажет на деле.

Наш прогноз — Фора «Хетафе» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Фора «Хетафе» -2.5 за 3.45.