4 декабря в матче 14-го тура чемпионата Италии сыграют «Торино» и «Аталанта». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Торино» — «Аталанта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Торино»

Команда из Турина в текущем сезоне является середняком Серии А. В настоящий момент в активе туринцев четыре победы, пять поражения и четыре ничейных исхода. Туринский коллектив смог только десять раз поразить ворота соперника, но шестнадцать раз пропустил в свои.

В итоге «Торино» на данный момент имеет в своем активе шестнадцать набранных пунктов и занимает двенадцатое место в турнирной таблице. «Гранатовые» уже намного отстали от лидирующей группы, но при этом лишь на шесть пунктов опережают зону вылета, где находится «Эмполи».

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Также «быки» уже успели стартовать в Кубке Италии. В рамках стадии 1/32 финала подопечные Ивана Юрича в родных стенах переиграли скромный «Фералписало» (2:1), а затем на своем поле в дополнительное время уступили «Фрозиноне» (1:2).

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В последних играх «Торино» на выезде уступил «Болонье» (0:2) и сыграл вничью с «Монцей» (1:1), а до этого были две подряд победы — над «Сассуоло» (2:1) и «Лечче» (1:0). Только вот перед этим туринцы проиграли «Интеру» (0:3) и «Ювентусу» (0:2).

«Аталанта»

Команда из Бергамо продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Бергамаски по итогам тринадцати туров имеют в своем активе 20 очков и располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице. Бергамский коллектив на один пункт отстает от «Болоньи» и «Ромы» и на четыре — от «Наполи».

«Богини» за тринадцать матчей смогли 21 раз поразить ворота соперника и тринадцать раз пропустили в свои. Думается, что «королева провинциалов», за которую выступает россиянин Алексей Миранчук, будет до последнего бороться за топ-4, но вряд ли туда сможет попасть.

Также «Аталанта» выступает в Лиге Европы. По итогам первых пяти туров команда добыла три победы, дважды сыграла вничью, набрала одиннадцать очков и досрочно вышла в плей-офф. В одном квартете с коллективом находятся «Спортинг», «Штурм» и «Ракув».

В последней игре подопечные Джан Пьеро Гасперини дома уступили «Наполи» (1:2), а до этого на выезде сыграли вничью с «Удинезе» (1:1) и проиграли на своем поле «Интеру» (1:2). Лишь перед этим бергамаски смогли победить «Эмполи» (3:0) и «Дженоа» (2:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Аталанты» предлагают поставить за 2.55.

На викторию «Торино» дают 3.05, ничья оценена в 3.15.

Поставим на то, что «Аталанта» сможет взять три очка.

Также сделаем ставку на то, что команды смогут забить друг другу.