ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джанлуиджи Буффон на жеребьевке Евро-2024Евро-2024: Кто легко выйдет из группы,а какие топ-сборные в опасности? «Астон Вилла»Секрет «Астон Виллы». Готовы ли бирмингемцы удержать место в топ-4 АПЛ? Евро-2024 приближаетсяГалопом по Европам. Краткий гид по стадионам и городам Евро-2024
  • 01:00
    • Гол Гордона помог «Ньюкаслу» победить «Манчестер Юнайтед»
  • 00:39
    • «Милан» уверенно обыграл «Фрозиноне» в матче Серии А
  • 21:01
    • Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Евро-2024
  • 00:59
    • «Осасуна» и «Реал Сосьедад» поделили очки в матче Примеры
  • 22:32
    • «Реал» вырвался на первое место в Примере после победы над «Гранадой»
    Все новости спорта

    «Аталанта» прервет неудачную серию

    «Торино» — «Аталанта». Ставка (к. 2.55) и прогноз на чемпионат Италии 4 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Торино Прогнозы на Аталанту Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Торино» — «Аталанта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Аталанта»
    4 декабря в матче 14-го тура чемпионата Италии сыграют «Торино» и «Аталанта». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Торино» — «Аталанта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 04 Декабря 2023 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 22:45 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
    •

    «Торино»

    Команда из Турина в текущем сезоне является середняком Серии А. В настоящий момент в активе туринцев четыре победы, пять поражения и четыре ничейных исхода. Туринский коллектив смог только десять раз поразить ворота соперника, но шестнадцать раз пропустил в свои.

    В итоге «Торино» на данный момент имеет в своем активе шестнадцать набранных пунктов и занимает двенадцатое место в турнирной таблице. «Гранатовые» уже намного отстали от лидирующей группы, но при этом лишь на шесть пунктов опережают зону вылета, где находится «Эмполи».

    Коэффициенты матча Торино — Аталанта

    1X2Новым игрокам
  • 3.103.202.45Бонус$9500
    •

    Также «быки» уже успели стартовать в Кубке Италии. В рамках стадии 1/32 финала подопечные Ивана Юрича в родных стенах переиграли скромный «Фералписало» (2:1), а затем на своем поле в дополнительное время уступили «Фрозиноне» (1:2).

    Все прогнозы на Серию А

    В последних играх «Торино» на выезде уступил «Болонье» (0:2) и сыграл вничью с «Монцей» (1:1), а до этого были две подряд победы — над «Сассуоло» (2:1) и «Лечче» (1:0). Только вот перед этим туринцы проиграли «Интеру» (0:3) и «Ювентусу» (0:2).

    «Аталанта»

    Команда из Бергамо продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Бергамаски по итогам тринадцати туров имеют в своем активе 20 очков и располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице. Бергамский коллектив на один пункт отстает от «Болоньи» и «Ромы» и на четыре — от «Наполи».

    «Богини» за тринадцать матчей смогли 21 раз поразить ворота соперника и тринадцать раз пропустили в свои. Думается, что «королева провинциалов», за которую выступает россиянин Алексей Миранчук, будет до последнего бороться за топ-4, но вряд ли туда сможет попасть.

    Также «Аталанта» выступает в Лиге Европы. По итогам первых пяти туров команда добыла три победы, дважды сыграла вничью, набрала одиннадцать очков и досрочно вышла в плей-офф. В одном квартете с коллективом находятся «Спортинг», «Штурм» и «Ракув».

  • Скучный, некрасивый и нелюбимый — но сможет ли «Ювентус» Аллегри выиграть Серию А?
  • Матчи туринского клуба невозможно смотреть, но «Старая Синьора» борется за лидерство в чемпионате Италии
  • 27/11/2023

    • В последней игре подопечные Джан Пьеро Гасперини дома уступили «Наполи» (1:2), а до этого на выезде сыграли вничью с «Удинезе» (1:1) и проиграли на своем поле «Интеру» (1:2). Лишь перед этим бергамаски смогли победить «Эмполи» (3:0) и «Дженоа» (2:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Аталанты» предлагают поставить за 2.55.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Торино» дают 3.05, ничья оценена в 3.15.

    Поставим на то, что «Аталанта» сможет взять три очка.

    Также сделаем ставку на то, что команды смогут забить друг другу.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.85
  • Прогноз на матч Царукян — Дариуш
  • Бокс
  • Сегодня в 05:40
    •  2.35
  • Прогноз на матч Сакраменто — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Гарсия — Дуарте
  • Бокс
  • Сегодня в 06:40
    •  1.83
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боржес — Пэр
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  3.37
  • Прогноз на матч Лечче — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Металлург Мг — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гавр — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Трактор — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Мальорка — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Краснодар — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Торино» — «Аталанта»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 04.12.2023. Прогнозы на футбол. «Аталанта» прервет неудачную серию
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры