«Севилья»
«Севилья» находится на 15-й строчке, набрав в 14 матчах 15 очков. Это одна из самых дружелюбных команд Ла Лиги. Уже шесть матчей с ее участием завершились вничью.
В прошлом туре «Севилья» потерпела гостевое фиаско от «Реал Сосьедада» — 1:2. Из-за этого она опустилась еще ниже в таблице, незначительно оторвавшись от зоны вылета.
Коэффициенты матча Севилья — Вильярреал
На этой неделе «рохибланкос» потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но еще могут попасть в плей-офф Лиги Европы, если обыграют «Ланс» в последнем туре группового раунда.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в пять поединков при трех поражениях в четырех последних из них, так что с такой формой хозяевам будет сложно победить.
«Вильярреал»
«Вильярреал» готовится к матчу в хорошем настроении. В предыдущем туре Ла Лиги клуб встречался дома с «Осасуной» и победил со счетом 3:1.
По итогам 14 туров испанской первенства команда занимает 12-е место. До зоны вылета ей ближе, чем до зоны еврокубков — семь и 10 баллов соответственно.
«Желтая субмарина» также выступает в Лиге Европы, где уже вышла в плей-офф. При этом она еще может выиграть группу, ведь она лишь на три очка отстает от лидера «Ренна» при матче в запасе.
На сегодня у коллектива победная серия в три поединка во всех турнирах, так что такая форма обещает гостям неплохие шансы на еще одну викторию.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Севилью» коэффициент на победу которой равен 2,06. Успех «Вильярреала» оценивается в 3,42, ничья — в 3,82.
В четырех из пяти последних матчей гости победили.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Вильярреал» не проиграет за 1,80.
Еще один вариант ставки — «Вильярреал» выиграет за 3,42, ведь в четырех из пяти последних матчей гости победили.