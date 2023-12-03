3 декабря в 15-м туре испанской Примеры «Севилья» в родных стенах сразится с «Вильярреалом». Начало игры — в 20:30 по мск. «Севилья» — «Вильярреал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Севилья»

«Севилья» находится на 15-й строчке, набрав в 14 матчах 15 очков. Это одна из самых дружелюбных команд Ла Лиги. Уже шесть матчей с ее участием завершились вничью.

В прошлом туре «Севилья» потерпела гостевое фиаско от «Реал Сосьедада» — 1:2. Из-за этого она опустилась еще ниже в таблице, незначительно оторвавшись от зоны вылета.

Коэффициенты матча Севилья — Вильярреал 1X2Новым игрокам 2.053.803.50Бонус$9500

На этой неделе «рохибланкос» потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но еще могут попасть в плей-офф Лиги Европы, если обыграют «Ланс» в последнем туре группового раунда.

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На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в пять поединков при трех поражениях в четырех последних из них, так что с такой формой хозяевам будет сложно победить.

«Вильярреал»

«Вильярреал» готовится к матчу в хорошем настроении. В предыдущем туре Ла Лиги клуб встречался дома с «Осасуной» и победил со счетом 3:1.

По итогам 14 туров испанской первенства команда занимает 12-е место. До зоны вылета ей ближе, чем до зоны еврокубков — семь и 10 баллов соответственно.

«Желтая субмарина» также выступает в Лиге Европы, где уже вышла в плей-офф. При этом она еще может выиграть группу, ведь она лишь на три очка отстает от лидера «Ренна» при матче в запасе.

На сегодня у коллектива победная серия в три поединка во всех турнирах, так что такая форма обещает гостям неплохие шансы на еще одну викторию.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Севилью» коэффициент на победу которой равен 2,06. Успех «Вильярреала» оценивается в 3,42, ничья — в 3,82.

В четырех из пяти последних матчей гости победили.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Вильярреал» не проиграет за 1,80.

Еще один вариант ставки — «Вильярреал» выиграет за 3,42, ведь в четырех из пяти последних матчей гости победили.