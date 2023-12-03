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    Прервет ли «Севилья» победную серию «Вильярреала»?

    «Севилья» — «Вильярреал». Прогноз и ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Испании, 3 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Вильярреал»
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    «Вильярреал» выиграл три последних матча
    3 декабря в 15-м туре испанской Примеры «Севилья» в родных стенах сразится с «Вильярреалом». Начало игры — в 20:30 по мск. «Севилья» — «Вильярреал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Декабря 2023 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 20:30 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Севилья»

    «Севилья» находится на 15-й строчке, набрав в 14 матчах 15 очков. Это одна из самых дружелюбных команд Ла Лиги. Уже шесть матчей с ее участием завершились вничью.

    В прошлом туре «Севилья» потерпела гостевое фиаско от «Реал Сосьедада» — 1:2. Из-за этого она опустилась еще ниже в таблице, незначительно оторвавшись от зоны вылета.

    Коэффициенты матча Севилья — Вильярреал

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  • 2.053.803.50Бонус$9500
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    На этой неделе «рохибланкос» потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но еще могут попасть в плей-офф Лиги Европы, если обыграют «Ланс» в последнем туре группового раунда.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в пять поединков при трех поражениях в четырех последних из них, так что с такой формой хозяевам будет сложно победить.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» готовится к матчу в хорошем настроении. В предыдущем туре Ла Лиги клуб встречался дома с «Осасуной» и победил со счетом 3:1.

    По итогам 14 туров испанской первенства команда занимает 12-е место. До зоны вылета ей ближе, чем до зоны еврокубков — семь и 10 баллов соответственно.

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    • «Желтая субмарина» также выступает в Лиге Европы, где уже вышла в плей-офф. При этом она еще может выиграть группу, ведь она лишь на три очка отстает от лидера «Ренна» при матче в запасе.

    На сегодня у коллектива победная серия в три поединка во всех турнирах, так что такая форма обещает гостям неплохие шансы на еще одну викторию.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Севилью» коэффициент на победу которой равен 2,06. Успех «Вильярреала» оценивается в 3,42, ничья — в 3,82.

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    В четырех из пяти последних матчей гости победили.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Вильярреал» не проиграет за 1,80.

    Еще один вариант ставки — «Вильярреал» выиграет за 3,42, ведь в четырех из пяти последних матчей гости победили.

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    «Севилья» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 03.12.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Севилья» победную серию «Вильярреала»?
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