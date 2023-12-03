3 декабря в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА сыграет против «Ростова». Начало игры запланировано на 14:00 по мск. ЦСКА — «Ростов»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

ЦСКА

Команда немного выпала из борьбы за лидерство в РПЛ, занимая лишь 6-е место в таблице с 25-ю очками в активе. Несмотря на это, ЦСКА точно будет претендовать на высокие места по итогам сезона. К слову, армейцы отстают на 1-й позиции на 8 баллов.

ЦСКА входит в 3-ку лидеров лиги по результативности. Команда забила 29 голов за 16 встреч при 23-х пропущенных. В последних матчах РПЛ ЦСКА не только отличался забитыми мячами, но еще и регулярно пропускал.

В последних 3-х матчах Премьер-лиги ЦСКА по одному разу проиграл, выиграл и сыграл вничью. За этот период команда забила 6 голов и столько же пропустила. В последнем туре ЦСКА уступил «Динамо» со счетом 2:3, упустив минимальное преимущество во 2-м тайме.

Все прогнозы на РПЛ

В предстоящем матче команда встретится с «Ростовом», который в нынешнем сезоне испытал много трудностей, но сейчас потихоньку находит свою игру. Несмотря на это, ЦСКА довольно неплохо выступает на своем поле, набрав 17 очков из 24-х возможных.

«Ростов»

После 16-и туров команда занимает 10-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе, опережая зону стыковых матчей на 6 баллов. Команда не показывает уровень прошлого сезона, но продолжает держаться в середине таблицы.

Стоит отметить, что «Ростов» очень много пропускает. В нынешнем сезоне команда вынимала мяч из своих 27 раз при 24-х забитых. Статистику подпортило плохое начало сезона, сейчас игра команды более-менее наладилась.

В последних 5-и матчах во всех турнирах «Ростов» проиграл только «Спартаку» (1:2), дважды победил и столько же раз сыграл вничью. В последнем туре РПЛ ростовчане обыграли «Пари НН» 1:0, забив единственный гол на 61-й минуте с пенальти.

«Ростов» и ЦСКА уже встречались между собой 29 ноября в рамках Кубка России. В том матче команды сыграл вничью (1:1), забив по голу еще в 1-м тайме. К слову, в гостях «Ростов» играет ужасно, занимая 15-е место в лиге и набрав всего 2 очка за 7 встреч.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом ЦСКА коэффициент на победу которого равен 1.83. Успех «Ростова» оценивается в 4.15, ничья — в 4.00.

«Ростов» далеко не лучшим образом выступает на чужом поле в нынешнем сезоне. Можно предположить, что ЦСКА заберет свои очки.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа ЦСКА за 1.83.

Еще один вариант ставки — Тотал 2.5 больше за 1.77.