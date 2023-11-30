«Палмейрас»
«Поросята» сражаются за чемпионство, и пока находятся на вершине. Все в их руках: нужно просто выиграть в трех оставшихся матчах.
С атакой у «Палмейраса» полный порядок. В 35 матчах «поросята» наколотили 58 мячей в ворота соперников.
В предыдущем туре чемпионата «Палмейрас» потерял драгоценные два очка. На выезде команда не сумела одолеть «Форталезу» (2:2).
Матчи с «Америкой Минейро» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно четыре.
И уж наверняка хозяева будут активно атаковать с первых минут встречи. «Палмейрас» просто обязан разрывать главного аутсайдера чемпионата.
«Америка Минейро»
Эта команда уже оформила вылет в Серию B. В 35 матчах она набрала всего лишь 21 пункт, пропустив к тому же 74 раза.
Победы вообще даются «Америке Минейро» натужно. Их у команды всего лишь 4 за весь нынешний чемпионат.
Свой последний поединок команда снова провела неудачно. «Америка Минейро» дома разгромно уступила «Фламенго» (0:3).
Да и вообще, в трех последних матчах команда проиграла. И уж точно со дна таблицы «Америка Минейро» уже не поднимется.
Наверняка «Америка Минейро» будет пытаться хлопнуть дверью напоследок. Правда, силы слишком уж неравны…
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Палмейраса» предлагают — 1.18.
На викторию «Америки Минейро» дают — 14.20, ничья оценена — в 7.30.
«Поросята»
Наш прогноз — Фора «Палмейраса» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.14.