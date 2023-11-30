«Палмейрас» сыграет на своем поле с «Америкой Минейро» в рамках 36-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 03:30 мск. «Палмейрас» — «Америка Минейро»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Палмейрас»

«Поросята» сражаются за чемпионство, и пока находятся на вершине. Все в их руках: нужно просто выиграть в трех оставшихся матчах.

С атакой у «Палмейраса» полный порядок. В 35 матчах «поросята» наколотили 58 мячей в ворота соперников.

В предыдущем туре чемпионата «Палмейрас» потерял драгоценные два очка. На выезде команда не сумела одолеть «Форталезу» (2:2).

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Матчи с «Америкой Минейро» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно четыре.

И уж наверняка хозяева будут активно атаковать с первых минут встречи. «Палмейрас» просто обязан разрывать главного аутсайдера чемпионата.

«Америка Минейро»

Эта команда уже оформила вылет в Серию B. В 35 матчах она набрала всего лишь 21 пункт, пропустив к тому же 74 раза.

Победы вообще даются «Америке Минейро» натужно. Их у команды всего лишь 4 за весь нынешний чемпионат.

Свой последний поединок команда снова провела неудачно. «Америка Минейро» дома разгромно уступила «Фламенго» (0:3).

Да и вообще, в трех последних матчах команда проиграла. И уж точно со дна таблицы «Америка Минейро» уже не поднимется.

Наверняка «Америка Минейро» будет пытаться хлопнуть дверью напоследок. Правда, силы слишком уж неравны…

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Палмейраса» предлагают — 1.18.

На викторию «Америки Минейро» дают — 14.20, ничья оценена — в 7.30.

«Поросята» явно намереваются учинить разгром аутсайдеру , и наверняка осуществят задуманное.

Наш прогноз — Фора «Палмейраса» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.14.