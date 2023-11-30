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    «Поросята» разгромят аутсайдера

    «Палмейрас» — «Америка Минейро». Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 30 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Палмейрас» — «Америка Минейро»
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    «Палмейрас»
    «Палмейрас» сыграет на своем поле с «Америкой Минейро» в рамках 36-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 03:30 мск. «Палмейрас» — «Америка Минейро»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 30 Ноября 2023 года
    Палмейрас
  • Бразилия. Серия А
    •  Палмейрас 03:30 Америка Минейро Америка Минейро
  • Бразилия. Серия А
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    «Палмейрас»

    «Поросята» сражаются за чемпионство, и пока находятся на вершине. Все в их руках: нужно просто выиграть в трех оставшихся матчах.

    С атакой у «Палмейраса» полный порядок. В 35 матчах «поросята» наколотили 58 мячей в ворота соперников.

    В предыдущем туре чемпионата «Палмейрас» потерял драгоценные два очка. На выезде команда не сумела одолеть «Форталезу» (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Америкой Минейро» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно четыре.

    И уж наверняка хозяева будут активно атаковать с первых минут встречи. «Палмейрас» просто обязан разрывать главного аутсайдера чемпионата.

    «Америка Минейро»

    Эта команда уже оформила вылет в Серию B. В 35 матчах она набрала всего лишь 21 пункт, пропустив к тому же 74 раза.

    Победы вообще даются «Америке Минейро» натужно. Их у команды всего лишь 4 за весь нынешний чемпионат.

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    • Свой последний поединок команда снова провела неудачно. «Америка Минейро» дома разгромно уступила «Фламенго» (0:3).

    Да и вообще, в трех последних матчах команда проиграла. И уж точно со дна таблицы «Америка Минейро» уже не поднимется.

    Наверняка «Америка Минейро» будет пытаться хлопнуть дверью напоследок. Правда, силы слишком уж неравны…

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Палмейраса» предлагают — 1.18.

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    На викторию «Америки Минейро» дают — 14.20, ничья оценена — в 7.30.

    «Поросята» явно намереваются учинить разгром аутсайдеру, и наверняка осуществят задуманное.

    Наш прогноз — Фора «Палмейраса» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.14.

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    «Палмейрас» — «Америка Минейро»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 30.11.2023. Прогнозы на футбол. «Поросята» разгромят аутсайдера
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