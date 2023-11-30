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    «Ботафого» додавит «Коритибу»

    «Коритиба» — «Ботафого». Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 30 ноября 2023 года

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    «Ботафого»
    «Коритиба» сыграет на своем поле с «Ботафого» в рамках 36-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 03:30 мск. «Коритиба» — «Ботафого»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 30 Ноября 2023 года
    Куритиба
  • Бразилия. Серия А
    •  Куритиба 03:30 Ботафого Ботафого
  • Бразилия. Серия А
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    «Коритиба»

    Эта команда нынешний сезон откровенно провалила. «Коритиба» утратила даже математические шансы сохранить место в элите.

    Оборона команды частенько напоминает проходной двор. В 35 матчах чемпионата пропущено 69 мячей.

    В предыдущем туре чемпионата «Коритиба» снова уступила. Команда потерпела поражение от «Флуминенсе» (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Ботафого» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков выигран лишь один при четырех коллизиях.

    И уж наверняка хозяева постараются насолить одному из лидеров. Правда, в первом круге «Коритиба» уступила сопернику со счетом 1:4.

    «Ботафого»

    Эта команда в нынешнем сезоне решает максимальные задачи. На данный момент «Ботафого» третий, но отставание от дуэта лидеров минимальное.

    В плане реализации у команды наблюдается относительный порядок. Игроки команды забили 56 мячей в 35 матчах.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Ботафого» в родных стенах не сумел одолеть «Сантос» (1:1).

    Давненько не забивает и лидер атак команды Тикиньо Соарес. Опытный форвард пока остановился на отметке в 16 забитых мячей.

    Наверняка «Ботафого» будет агрессивно атаковать. Команде нужно добывать максимум очков и ждать осечек от конкурентов.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ботафого» предлагают — 1.85.

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    На викторию «Коритибы» дают — 4.06, ничья оценена — в 3.66.

    «Ботафого» в последнее время заметно забуксовал, но явно прибавит на финише чемпионата.

    Наш прогноз — Победа «Ботафого» во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.14.

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    «Коритиба» — «Ботафого»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 30.11.2023. Прогнозы на футбол. «Ботафого» додавит «Коритибу»
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