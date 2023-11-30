«Коритиба» сыграет на своем поле с «Ботафого» в рамках 36-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 03:30 мск. «Коритиба» — «Ботафого»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Коритиба»

Эта команда нынешний сезон откровенно провалила. «Коритиба» утратила даже математические шансы сохранить место в элите.

Оборона команды частенько напоминает проходной двор. В 35 матчах чемпионата пропущено 69 мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Коритиба» снова уступила. Команда потерпела поражение от «Флуминенсе» (1:2).

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Матчи с «Ботафого» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков выигран лишь один при четырех коллизиях.

И уж наверняка хозяева постараются насолить одному из лидеров. Правда, в первом круге «Коритиба» уступила сопернику со счетом 1:4.

«Ботафого»

Эта команда в нынешнем сезоне решает максимальные задачи. На данный момент «Ботафого» третий, но отставание от дуэта лидеров минимальное.

В плане реализации у команды наблюдается относительный порядок. Игроки команды забили 56 мячей в 35 матчах.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Ботафого» в родных стенах не сумел одолеть «Сантос» (1:1).

Давненько не забивает и лидер атак команды Тикиньо Соарес. Опытный форвард пока остановился на отметке в 16 забитых мячей.

Наверняка «Ботафого» будет агрессивно атаковать. Команде нужно добывать максимум очков и ждать осечек от конкурентов.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ботафого» предлагают — 1.85.

На викторию «Коритибы» дают — 4.06, ничья оценена — в 3.66.

«Ботафого» в последнее время заметно забуксовал, но явно прибавит на финише чемпионата .

Наш прогноз — Победа «Ботафого» во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.14.