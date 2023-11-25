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    «Шеффилд Юнайтед» — «Борнмут». Ставка (к. 1.82) и прогноз на АПЛ 25 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Борнмут»
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    «Борнмут» — фаворит матча
    «Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле с «Борнмутом» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 18:00 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Ноября 2023 года
    Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
    •  Шеффилд Юнайтед 18:00 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
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    «Шеффилд Юнайтед»

    Команда в нынешнем сезоне сражается за выживание. Правда, на текущий момент «Клинки» третье с конца место в турнирной таблице.

    В 12-ти матчах АПЛ «Шеффилд Юнайтед» выиграл всего однажды — в предпоследнем туре. Причем проиграла команда уже 9 раз.

    Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Борнмут

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    Свой последний поединок команда провела так себе. Правда, «Шеффилд Юнайтед» сыграл против участника еврокубков и восьмого в таблице «Брайтона», и при этом довольствовался миром — 1:1.

    Все прогнозы на АПЛ

    Как для одного из аутсайдеров в последних двух поединках коллектив не знает поражений (одна победа и ничья), так что у хозяев неплохая форма.

    «Борнмут»

    Команда сейчас находится на 16-м месте в турнирной таблице. Вероятно, борьба за выживание для «Борнмута» неизбежна, хотя отрыв от зоны вылета составляет четыре очка.

    При этом «Вишни» в 12 матчах АПЛ выиграли лишь дважды. Да и реализация явно проседает: всего 11 забитых мячей.

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    • В предыдущем туре чемпионата команда как раз одержала свою вторую победу. При этом «Борнмут» переиграл одного из лидеров прошлого сезона «Ньюкасл» со счетом 2:0.

    В последних семи поединках во всех турнирах коллектив потерпел пять поражений при двух победах, так что в целом у гостей не лучшая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Борнмут» коэффициент на победу которого равен 2,17. Успех «Шеффилд Юнайтед» оценивается в 3,31, ничья — в 3,62.

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    В семи из девяти последних матчей как хозяев, так и гостей, было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,82.

    Еще один вариант ставки — «Борнмут» выиграет за 2,17, ведь гости в последнее время набрали форму и не просто так считаются фаворитом игры.

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Борнмут»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 25.11.2023. Прогнозы на футбол. Выберется ли «Шеффилд Юнайтед» из зоны вылета?
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