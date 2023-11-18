18 ноября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Швейцарии и Косово. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Швейцария — Косово: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швейцария

Швейцарцы близки к тому, чтобы выйти на Евро-2024. Но в оставшихся матчах расслабляться нельзя. Необходимо завершить квалификацию на мажорной ноте.

В восьми турах отбора Швейцария победила в четырех матчах и четыре раза сыграла вничью, набрав в общей сложности 16 очков. Сборная еще ни разу не проиграла. Швейцарцы лидируют в группе вместе с Румынией, в активе которой столько же баллов.

Коэффициенты матча Швейцария — Косово 1X2Новым игрокам 1.355.2010.00Бонус$9500

Последний раз сборная Швейцарии разочаровывала поклонников еще на ЧМ-2022 в Катаре. Тогда в 1/8 финала команда с разгромным счетом уступила Португалии со счетом 1:6.

Все прогнозы на Евро-2024

В 2023 году швейцарцы дома провели четыре матча. Сборная одержала две разгромные победы над Израилем (3:0) и Андоррой (3:0), а также сыграла вничью с Румынией (2:2) и Беларусью (3:3).

Косово

Сборная Косово достойно выглядит в квалификации Евро-2024. Команда еще может завоевать путевку в финальную часть турнира через стыковые матчи. Однако для этого в группе нужно занять третье место.

Пока Косово располагается на 4-й позиции. Сборная набрала 10 очков в восьми встречах. Отставание от третьей строчки, на которой находится Израиль, составляет два балла.

Сборная Косово набрала хорошую форму. В двух последних матчах квалификации одержаны две победы. Команда одолела Андорру (3:0) и Израиль (1:0), при этом не пропустив за 180 минут ни одного гола.

В 2023 году Косово выиграл только один матч в гостях. Всего команда провела на выезде четыре встречи. Одолеть Швейцарию на чужом поле будет невероятно сложно.

Прогноз и ставки

В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Их победа котируется за 1.35. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 10.00. Ничья оценена — в 5.25.

Фаворит выиграет встречу. Гости не преподнесут сюрприз.

Можно сделать ставку на победу Швейцарии с форой (-1.5) с коэффициентом 2.13.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 2.10.