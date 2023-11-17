17 ноября в матче южноамериканской квалификации ЧМ-2026 сыграют сборные Венесуэлы и Эквадора. Стартовый свисток прозвучит в 01:00 мск. Венесуэла — Эквадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Венесуэла

Венесуэльцы все мечтают о выходе на мировой форум. Для этого у команды есть все условия, да и теперь проще это сделать.

В четырех стартовых турах отбора Венесуэла разжилась 7 очками. При этом забивает команда так себе — 7 голов.

В своем предыдущем поединке Венесуэла добыла важнейшие турнирные баллы, обыграв Чили (3:0). Перед этим команда дала бой самим бразильцам (1:1).

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В последних 11 поединках во всех турнирах коллектив потерпел только одно поражение при семи победах и трех ничьих, не проигрывая в трех последних матчах, так что у хозяев неплохие шансы на успех.

Эквадор

Команда неплохо проявила себя на последнем мундиале. Вот и на новый чемпионат мира команда постарается квалифицироваться.

На данный момент Эквадор находится на шестом месте в южноамериканской зоне квалификации. Причем с команды еще были сняты три очка.

В своем предыдущем поединке эквадорцы довольствовались мировой. Команда сыграла вничью со сборной Колумбии со счетом 0:0.

В последних семи поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при пяти победах и одной ничьей, не проигрывая в трех последних матчах, так что гости способны увезти очки домой.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом Эквадор, коэффициент на победу которого равен 2,40. Успех Венесуэлы оценивается в 3,22, ничья — в 3,19.

В семи из 10 последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,08.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,49, ведь в шести из девяти последних матчах гостей был реализован именно такой сценарий.