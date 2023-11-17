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    Обойдет ли Эквадор Венесуэлу?

    Венесуэла — Эквадор. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, южноамериканская квалификация ЧМ-2026, 17 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Венесуэла — Эквадор
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    Эквадор — фаворит матча
    17 ноября в матче южноамериканской квалификации ЧМ-2026 сыграют сборные Венесуэлы и Эквадора. Стартовый свисток прозвучит в 01:00 мск. Венесуэла — Эквадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 17 Ноября 2023 года
    Венесуэла
  • Каракас
    •  Венесуэла 01:00 Эквадор Эквадор
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    Венесуэла

    Венесуэльцы все мечтают о выходе на мировой форум. Для этого у команды есть все условия, да и теперь проще это сделать.

    В четырех стартовых турах отбора Венесуэла разжилась 7 очками. При этом забивает команда так себе — 7 голов.

    В своем предыдущем поединке Венесуэла добыла важнейшие турнирные баллы, обыграв Чили (3:0). Перед этим команда дала бой самим бразильцам (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    В последних 11 поединках во всех турнирах коллектив потерпел только одно поражение при семи победах и трех ничьих, не проигрывая в трех последних матчах, так что у хозяев неплохие шансы на успех.

    Эквадор

    Команда неплохо проявила себя на последнем мундиале. Вот и на новый чемпионат мира команда постарается квалифицироваться.

    На данный момент Эквадор находится на шестом месте в южноамериканской зоне квалификации. Причем с команды еще были сняты три очка.

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    • В своем предыдущем поединке эквадорцы довольствовались мировой. Команда сыграла вничью со сборной Колумбии со счетом 0:0.

    В последних семи поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при пяти победах и одной ничьей, не проигрывая в трех последних матчах, так что гости способны увезти очки домой.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом Эквадор, коэффициент на победу которого равен 2,40. Успех Венесуэлы оценивается в 3,22, ничья — в 3,19.

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    В семи из 10 последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,08.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,49, ведь в шести из девяти последних матчах гостей был реализован именно такой сценарий.

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    Венесуэла — Эквадор: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 17.11.2023. Прогнозы на футбол. Обойдет ли Эквадор Венесуэлу?
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