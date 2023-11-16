16 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют сборные Туркменистана и Узбекистана. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Туркменистан — Узбекистан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Туркменистан

Команды не так давно встречались на Кубке наций ЦАФА. Это произошло 14 июня 2023 года. Тогда Узбекистан победил со счетом 2:0. Будет ли реванш?

Туркменистан в трех последних товарищеских играх не одержал ни одной победы. Были поражения от Омана (0:2) и Индонезии (0:2), а также ничья с Бахрейном (1:1).

Тренерский штаб сборной Туркменистана должен уделить особое внимание атакующим действиям. Пока команда очень мало забивает. Из-за этого сборная терпит одну неудачу за другой.

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В успех Туркменистана мало кто верит. Но хозяева сделают всё, чтобы испортить настроение фавориту.

Узбекистан

Болельщики сборной России наверняка не забыли визит подопечных Валерия Карпина в Узбекистан. Команды провели товарищеский матч 20 ноября 2022 года. Тогда в упорной борьбе никто так и не смог забить — 0:0.

В 2023 году Узбекистан хорошо выглядел в товарищеских матчах. Но были и исключения. К примеру, в июне сборная уступила Ирану (0:1), а в сентябре разгромно проиграла США (0:3).

Сейчас у Узбекистана двухматчевая выигрышная серия. Октябрь оказался очень удачным месяцем. Сборная одержала две победы кряду, одолев Вьетнам (2:0) и Китай (2:1).

Команды ранее пересекались друг с другом три раза. Полное преимущество на стороне Узбекистана. Сборная добилась трех побед в трех встречах и при этом не пропустила от Туркменистана ни одного гола.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. Их победа котируется за 1.36. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 9.00. Ничья оценена — в 4.75.

Можно сделать ставку на победу Узбекистана с форой (-1.5) с коэффициентом 2.20.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 2.18.