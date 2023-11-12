12 ноября в Удине «Удинезе» примет «Аталанту». Это будет поединок 12-го тура чемпионата Италии. Начало встречи в 17:00 мск. «Удинезе» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Удинезе»

На прошедших выходных, 4 ноября, «Удинезе» выдал неожиданный результат в виде победы над «Миланом» (1:0). Причем хозяева выиграли на «Сан-Сиро», где «россонери» в принципе играют очень неплохо.

До выезда в Милан хозяева не побеждали в нынешнем сезоне. Очки они набирали исключительно ничьими, которых у них уже 7. Это самый высокий показатель в Серии А на данный момент.

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Как раз до встречи с «Миланом» «Удинезе» не единожды подряд сыграл вничью. Из последнего — 1:1 с «Монцей», «Лечче», а также нулевая с «Эмполи».

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В турнирной таблице «маленькие зебры» занимают 16-е место. В их активе 10 набранных очков.

«Аталанта»

Бергамаски находятся значительно выше соперника. Они идут в 5-ке лидеров, замыкая этот список. Команда Гасперини разжилась 19 баллами.

В минувшем туре «Аталанта» принимала «Интер». Игра закончилась со счетом 1:2. Гости проигрывали 0:2 и смогли ответить лишь голом Джанлукки Скамакки.

До этого два тура «черно-синие» не проигрывали. Они всухую победили «Дженоа» (2:0) и «Эмполи» (3:0). В четверг 9 ноября клуб обыграл «Штурм» (1:0) в Лиге Европы и закрепился на первом месте в своей группе.

Под вопросом участие Шарля Де Кетеларе. Защитник Рафаэль Толои дисквалифицирован после красной карточки.

Прогноз и ставка

За 3.75 можно поставить на победу «Удинезе», за 2.03 выставлена победа «Аталанты». На ничью букмекеры дают 3.55.

Выездная «Аталанта» проиграла только в одном из пяти случаев. Между тем она разгромила «Эмполи», победила «Спортинг» (2:1) и «Верону» (1:0).

Текущая форма гостей позволяет им претендовать на победу в этом матче. Для этого у них есть все. В том числе перевес в плане результативности и мотивация удержаться на 5-й строчке. Ставка — победа «Аталанты».