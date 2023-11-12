«Эйбар» в 15-м туре испанской Сегунды на своем поле сыграет против «Альбасете». Поединок пройдет 12 ноября и начнется в 23:00 по мск. «Эйбар» — «Альбасете»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эйбар»

По итогам 14 проведенных туров в этом розыгрыше Сегунды «Эйбар» с 26 набранными очкам идет на третьей позиции. Причем отставание от второй составляет лишь балл.

Баски за всю турнирную дистанцию смогли одержать восемь викторий, два матча они еще свели вничью и потерпели четыре поражения, забили 26 голов при 18 пропущенных.

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В минувшем туре «оружейники» расписали гостевую мировую с «Эспаньолом» 2:2, тем самым продлив свою беспроигрышную серию до девяти встреч, выиграв в этом отрезке семь из них.

Календарь и таблица испанской Примеры

При своих болельщиках «Эйбар» выиграл четыре поединка из шести проведенных. А также по разу он еще играл вничью и терпел поражение.

«Альбасете»

«Альбасете» с 16 зачетными пунктами расположился в нижней части турнирной таблицы, опережая зону вылета всего лишь на три очка.

«Сырники» смогли выиграть только четыре поединка из 14 проведенных. Еще столько же игр они завершили миром и шесть раз уходили с поля поверженными, разница мячей составляет 15:21.

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Коллектив в чемпионате не может выиграть вот уже пять матчей подряд. Сперва в этот период он трижды проиграл, а затем дважды сыграл вничью, в том числе и в прошлом туре дома с «Эльче» 1:1.

На выезде в текущем первенстве «Альбесете» удосужился выиграть только один поединок из шести проведенных. Еще раз он сыграл вничью и потерпел четыре фиаско.

В прошлогоднем розыгрыше Сегунды на поле «Эйбара» эти команды сыграли вничью 1:1, а в Альбасете победили хозяева 3:1. Всего же «оружейники» не могут обыграть предстоящего противника на протяжении пяти встреч, трижды проиграв за это время.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эйбара» — 1.90, победа «Альбасете» — 4.17, ничья — 3.42.

Набравший отличный ход «Эйбар» на этот раз должен прервать неудачную серию в играх с «Альбасете», выиграв предстоящий поединок.

И также ставим еще на то, что баски смогут превысить тотал в 1,5 гола.