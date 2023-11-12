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    Остановит ли «Вильярреал» после смены тренера «Атлетико»?

    «Атлетико» — «Вильярреал». Прогноз и ставка (к. 1.81) на футбол 12 ноября 2023 года

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    «Атлетико» — фаворит матча
    «Атлетико» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 23:00 мск. «Атлетико» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 12 Ноября 2023 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 23:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Атлетико»

    Мадридцы довольно уверенно начали текущий чемпионат и идут на 4-й строчке в Ла Лиге, отставая от лидера «Жироны» на шесть очков. При этом у них есть игра в запасе.

    Вообще в нынешнем сезоне «Атлетико» действует очень результативно и не в самой типичной атакующей манере при Диего Симеоне. У команды уже 26 забитых мячей в 11-ти матчах. Больше только у «Жироны».

    Коэффициенты матча Атлетико — Вильярреал

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  • 1.405.107.50Бонус$9500
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    На этой неделе «Матрасники» уничтожили «Селтик» на своем поле со счетом 6:0, благодаря чему вышли на первое место группы Лиги чемпионов с отрывом в один балл от «Лацио».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В 11 последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение (в прошлом туре Примеры от «Лас-Пальмаса») при восьми победах и двух ничьих, так что хозяева — очевидный фаворит.

    «Вильярреал»

    Команда потенциально способна прибавить. Состав у левантийцев весьма крепкий, однако стабильности недостает.

    Свой последний поединок в рамках Ла Лиги команда провела неудачно. «Вильярреал» на своем поле потерпел поражение от «Атлетика» (2:3).

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    • На этой неделе «Субмарина» победила формально на выезде «Маккаби» Хайфа (2:1) и занимает 2-е место в группе Лиги Европы. Тем не менее, после этого руководство клуба уволило тренера Пачету.

    В четырех последних поединках коллектив одержал три победы при одном поражении, так что на самом деле у него была не самая плохая форма, поэтому неизвестно, как смена рулевого повлияет на настрой гостей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Атлетико», коэффициент на победу которого равен 1,38. Успех «Вильярреала» оценивается в 7,89, ничья — в 5,34.

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    Хозяева выиграли восемь из 10 последних матчей.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Атлетико» выиграет 1-й тайм и матч за 1,81.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,19, ведь в трех из четырех последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

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    «Атлетико» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 12.11.2023. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Вильярреал» после смены тренера «Атлетико»?
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