«Атлетико»
Мадридцы довольно уверенно начали текущий чемпионат и идут на 4-й строчке в Ла Лиге, отставая от лидера «Жироны» на шесть очков. При этом у них есть игра в запасе.
Вообще в нынешнем сезоне «Атлетико» действует очень результативно и не в самой типичной атакующей манере при Диего Симеоне. У команды уже 26 забитых мячей в 11-ти матчах. Больше только у «Жироны».
Коэффициенты матча Атлетико — Вильярреал
На этой неделе «Матрасники» уничтожили «Селтик» на своем поле со счетом 6:0, благодаря чему вышли на первое место группы Лиги чемпионов с отрывом в один балл от «Лацио».
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В 11 последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение (в прошлом туре Примеры от «Лас-Пальмаса») при восьми победах и двух ничьих, так что хозяева — очевидный фаворит.
«Вильярреал»
Команда потенциально способна прибавить. Состав у левантийцев весьма крепкий, однако стабильности недостает.
Свой последний поединок в рамках Ла Лиги команда провела неудачно. «Вильярреал» на своем поле потерпел поражение от «Атлетика» (2:3).
На этой неделе «Субмарина» победила формально на выезде «Маккаби» Хайфа (2:1) и занимает 2-е место в группе Лиги Европы. Тем не менее, после этого руководство клуба уволило тренера Пачету.
В четырех последних поединках коллектив одержал три победы при одном поражении, так что на самом деле у него была не самая плохая форма, поэтому неизвестно, как смена рулевого повлияет на настрой гостей.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Атлетико», коэффициент на победу которого равен 1,38. Успех «Вильярреала» оценивается в 7,89, ничья — в 5,34.
Хозяева выиграли восемь из 10 последних матчей.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Атлетико» выиграет 1-й тайм и матч за 1,81.
Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,19, ведь в трех из четырех последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.