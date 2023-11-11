«Борнмут» сыграет на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 20:30 мск. «Борнмут» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

Эта команда сейчас находится на 18 месте в турнирной таблице. Вероятно, борьба за выживание для «Борнмута» неизбежна.

При этом «Борнмут» в 11 матчах АПЛ выиграл лишь однажды. Да и реализация явно проседает: всего 9 забитых мячей.

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В предыдущем туре чемпионата команда снова потерпела поражение. «Борнмут» уступил «Манчестер Сити» со счетом 1:6.

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Это поражение стало для команды вторым кряду. А ведь до того «Борнмут» впервые победил в матче АПЛ, одолев «Бернли» (2:1).

И уж наверняка хозяева будут стремиться добыть хотя бы балл. Правда, пропускает команда слишком уж часто — 27 мячей.

«Ньюкасл»

Эта команда в нынешнем сезоне намеревается побороться за самые высокие места. Вот только сейчас «сороки» всего лишь шестые.

Да и «Борнмуту» команда традиционно противостоит успешно. Из пяти последних поединков «Ньюкасл» выиграл трижды при двух ничьих.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Ньюкасл» в матче Лиги чемпионов уступил дортмундской «Боруссии» (0:2).

А вот до того «сороки» переиграли «Арсенал» (1:0). Правда, лазарет команды по-прежнему переполнен, что явно не идет в плюс.

Наверняка «Ньюкасл» постарается добыть три очка. «Сороки» просто обязаны обыгрывать одного из аутсайдеров чемпионата.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ньюкасла» предлагают — 1.75.

На викторию «Борнмута» дают — 4.78, ничья оценена — в 4.27.

«Сороки» несутся в группу лидеров, и на этом пути явно не должны замечать одного из аутсайдеров .

Наш прогноз — Фора «Ньюкасла» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.74. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.52.