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    Сможет ли «Ницца» переиграть «Монпелье»?

    «Монпелье» — «Ницца». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол 10 ноября 2023 года

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    Данте («Ницца»)
    10 ноября в стартовом поединке 12-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» на своем поле сыграет против «Ниццы». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Монпелье» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 10 Ноября 2023 года
    Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 23:00 Ницца Ницца
  • Франция. Лига 1
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    «Монпелье»

    Команда из одноименного города пока что не может похвастаться хорошими результатами. Коллектив из Монпелье по итогам десяти матчей смог добыть только три победы, столько же раз сыграл вничью и четыре раза проиграл. «Паладины» забили пятнадцать мячей, а пропустили четырнадцать.

    В настоящий момент у «оранжево-синих» одиннадцать очков и тринадцатая позиция в турнирной таблице. Они только на один пункт опережают «Метц», который находится в зоне переходных матчей. В тоже время «Монпелье» только на четыре балла отстает от шестого «Бреста», который находится в еврокубковой зоне.

    Коэффициенты матча Монпелье — Ницца

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    В последней игре подопечные Мишеля Тер-Закаряна крупно уступили «ПСЖ» (0:3), а до этого на своем поле разгромили «Тулузу» (3:0) и на выезде проиграли «Нанту» (0:2). Перед этим же была гостевая победа над «Лорьяном», ничейные результаты с «Ренном» (0:0) и «Страсбургом» (2:2), а также поражения от «Лилля» (0:1) и «Реймса» (1:3).

    Все прогнозы на Лигу 1

    По итогам прошлого сезона коллектив из Монпелье занял двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Думается, что в этом сезоне главной задачей команды из одноименного города будет улучшить прошлогодний результат.

    «Ницца»

    Команда из Ниццы в текущем сезоне всех удивляет. В первых одиннадцати матчах чемпионата коллектив из одноименного города не потерпел ни одного поражения, победив в семи играх и четыре раза сыграв вничью. «Орлята» смогли тринадцать раз поразить ворота соперника и лишь четыре (меньше всех) пропустили в свои.

    В итоге «гимнасты» сейчас имеют в своем активе 25 очков и занимают первое место в турнирной таблице Лиги 1. Они на один пункт опережают второй «ПСЖ» и на два — третий «Монако». Если продолжат в том же духе, то смогут побороться за место в Лиге чемпионов.

    Сейчас у «Ниццы» серия из четырех подряд побед. Повержены были «Ренн» (2:0), «Клермон» (1:0), «Марсель» (1:0) и «Ницца» (1:0). Только перед этим подопечные Франческо Фариоли потеряли очки, сыграв в безголевую домашнюю ничью с «Брестом».

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    • По итогам прошлого сезона «Ницца» заняла девятое место в турнирной таблице и осталась без еврокубков. В этом же сезоне можно направить все свои силы на чемпионат и отобраться в один из трех европейских турниров.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение гостям. На победу «Ниццы» можно поставить за 2.15.

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    Ничью оценивают в 3.65, а победу «Монпелье» — в 3.35.

    Сделаем ставку на то, что «Ницца» сможет добыть победу.

    Также поставим на то, что команды не пробьют тотал и не забьют три мяча на двоих.

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    «Монпелье» — «Ницца»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 10.11.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ницца» переиграть «Монпелье»?
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