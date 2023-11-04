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    Забьют и те, и другие?!

    «Бетис» — «Мальорка». Ставка (к. 2.10) и прогноз на Ла Лигу 4 ноября 2023 года

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    Виллиан Жозе
    «Бетис» сыграет на своем поле с «Мальоркой» в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 18:15 мск. «Бетис» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 04 Ноября 2023 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 18:15 Мальорка Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
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    «Бетис»

    Эта команда сейчас находится на 8 месте в таблице. При этом целью севильцев является попадание в еврокубки.

    Вот только «Бетис» имеет заметные проблемы с реализацией. В 11 матчах игроки команды отличились всего 14 результативными выстрелами.

    Коэффициенты матча Бетис — Мальорка

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    В предыдущем туре чемпионата «Бетис» разжился тремя очками. Дома команда переиграла ершистую «Осасуну» (2:1).

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    После того севильцы прекрасно проявили себя в Кубке Испании. «Бетис» буквально уничтожил скромный «Эрнан Кортес» (12:1).

    И уж наверняка хозяева будут стремиться добыть свою четвертую победу кряду. Севильцы на подъеме, и явно намерены оказаться в топ-5.

    «Мальорка»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выживание. На текущий момент «Мальорка» осела на 16 месте в таблице.

    В плане реализации команда не преуспевает. В 11 матчах игроки «Мальорки» смогли отличиться лишь 12 голами.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Мальорка» в Кубке Испании переиграла «Бойро» (4:0).

    Причем балеарцы не пропускают уже во втором матче кряду. Вот только в чемпионате команда одержала всего лишь одну викторию.

    Наверняка «Мальорка» не будет лишь отсиживаться в обороне. Гости намерены зацепиться за очки и отдалиться от опасной зоны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бетиса» предлагают — 1.93.

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    На викторию «Мальорки» дают — 4.63, ничья оценена — в 3.55.

    «Мальорка» мотивирована улучшить свое турнирное положение, так что наверняка не будет отсиживаться в тылах.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.42.

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    «Бетис» — «Мальорка»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 04.11.2023. Прогнозы на футбол. Забьют и те, и другие?!
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