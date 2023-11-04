«Бетис»
Эта команда сейчас находится на 8 месте в таблице. При этом целью севильцев является попадание в еврокубки.
Вот только «Бетис» имеет заметные проблемы с реализацией. В 11 матчах игроки команды отличились всего 14 результативными выстрелами.
Коэффициенты матча Бетис — Мальорка
В предыдущем туре чемпионата «Бетис» разжился тремя очками. Дома команда переиграла ершистую «Осасуну» (2:1).
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После того севильцы прекрасно проявили себя в Кубке Испании. «Бетис» буквально уничтожил скромный «Эрнан Кортес» (12:1).
И уж наверняка хозяева будут стремиться добыть свою четвертую победу кряду. Севильцы на подъеме, и явно намерены оказаться в топ-5.
«Мальорка»
Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выживание. На текущий момент «Мальорка» осела на 16 месте в таблице.
В плане реализации команда не преуспевает. В 11 матчах игроки «Мальорки» смогли отличиться лишь 12 голами.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Мальорка» в Кубке Испании переиграла «Бойро» (4:0).
Причем балеарцы не пропускают уже во втором матче кряду. Вот только в чемпионате команда одержала всего лишь одну викторию.
Наверняка «Мальорка» не будет лишь отсиживаться в обороне. Гости намерены зацепиться за очки и отдалиться от опасной зоны.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бетиса» предлагают — 1.93.
На викторию «Мальорки» дают — 4.63, ничья оценена — в 3.55.
«Мальорка»
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.42.