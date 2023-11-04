«Бетис» сыграет на своем поле с «Мальоркой» в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 18:15 мск. «Бетис» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

Эта команда сейчас находится на 8 месте в таблице. При этом целью севильцев является попадание в еврокубки.

Вот только «Бетис» имеет заметные проблемы с реализацией. В 11 матчах игроки команды отличились всего 14 результативными выстрелами.

Коэффициенты матча Бетис — Мальорка 1X2Новым игрокам 1.923.404.50Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Бетис» разжился тремя очками. Дома команда переиграла ершистую «Осасуну» (2:1).

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После того севильцы прекрасно проявили себя в Кубке Испании. «Бетис» буквально уничтожил скромный «Эрнан Кортес» (12:1).

И уж наверняка хозяева будут стремиться добыть свою четвертую победу кряду. Севильцы на подъеме, и явно намерены оказаться в топ-5.

«Мальорка»

Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выживание. На текущий момент «Мальорка» осела на 16 месте в таблице.

В плане реализации команда не преуспевает. В 11 матчах игроки «Мальорки» смогли отличиться лишь 12 голами.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Мальорка» в Кубке Испании переиграла «Бойро» (4:0).

Причем балеарцы не пропускают уже во втором матче кряду. Вот только в чемпионате команда одержала всего лишь одну викторию.

Наверняка «Мальорка» не будет лишь отсиживаться в обороне. Гости намерены зацепиться за очки и отдалиться от опасной зоны.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бетиса» предлагают — 1.93.

На викторию «Мальорки» дают — 4.63, ничья оценена — в 3.55.

«Мальорка» мотивирована улучшить свое турнирное положение , так что наверняка не будет отсиживаться в тылах.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.42.