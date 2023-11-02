«Аякс»
«Аякс» провалил старт сезона-2023/24. Команда откровенно шокировала фанатов удручающей игрой. Когда результаты наконец-то улучшатся?
Кадровые выводы последовали очень быстро. Из-за бесконечных фиаско уволили главного тренера Мориса Стейна. Контракт со специалистом был рассчитан до лета 2026 года, но руководству пришлось срочно исправлять ситуацию.
Коэффициенты матча Аякс — Волендам
На данный момент серия «Аякса» без побед насчитывает 10 матчей. Команда не смогла обыграть ни скромную «Фортуну», ни АЕК, ни «Лудогорец». А 29 октября амстердамцы в чемпионате были разгромлены ПСВ (2:5).
На данный момент «Аякс» занимает последнее, 18-е место. Набрано лишь 5 очков. Возможно, смена тренера все-таки пойдет команде на пользу.
«Волендам»
«Волендам» находится в нижней части таблицы. Клуб с семью очками располагается на 16-й строчке.
У «Аякса» катастрофическая ситуация, но одна игра может многое изменить. «Волендам» в случае поражения опустится на последнее, 18-е место, а амстердамский клуб при удачных обстоятельствах может взлететь даже на 15-ю позицию.
«Волендам» в октябре порадовал фанатов в двух матчах. Команда на своем поле обыграла «Утрехт» (1:0) и «Эксельсиор» (3:1). Если бы не эти две победы, то клуб замыкал бы турнирную таблицу вместо «Аякса».
Коэффициент на победу «Волендама» в Амстердаме продолжает повышаться. Вряд ли «Аякс» снова оступится. Стоит отметить, что в чемпионате Голландии-2023/24 «Волендам» проиграл в гостях все четыре матча с общей разницей мячей 4:12.
Прогноз и ставка
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аякса» можно поставить за 1.31. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 8.00. Ничья оценена — в 6.40.
Хозяева должны наконец-то прервать безвыигрышную серию. Сенсации не произойдет.
Можно сделать ставку на победу «Аякса» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.74.
Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше четырех голов за 1.71.