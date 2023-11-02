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    Амстердамский клуб прервет десятиматчевую серию без побед

    «Аякс» — «Волендам». Ставка (к. 1.74) и прогноз на футбол, чемпионат Нидерландов, 2 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Волендам»
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    «Аякс»
    2 ноября в перенесенном матче 3-го тура чемпионата Нидерландов сыграют «Аякс» и «Волендам». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Аякс» — «Волендам»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 02 Ноября 2023 года
    Аякс
  • Амстердам
    •  Аякс 22:00 Волендам Волендам
  • Волендам
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    «Аякс»

    «Аякс» провалил старт сезона-2023/24. Команда откровенно шокировала фанатов удручающей игрой. Когда результаты наконец-то улучшатся?

    Кадровые выводы последовали очень быстро. Из-за бесконечных фиаско уволили главного тренера Мориса Стейна. Контракт со специалистом был рассчитан до лета 2026 года, но руководству пришлось срочно исправлять ситуацию.

    Коэффициенты матча Аякс — Волендам

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    На данный момент серия «Аякса» без побед насчитывает 10 матчей. Команда не смогла обыграть ни скромную «Фортуну», ни АЕК, ни «Лудогорец». А 29 октября амстердамцы в чемпионате были разгромлены ПСВ (2:5).

    Все прогнозы на футбол

    На данный момент «Аякс» занимает последнее, 18-е место. Набрано лишь 5 очков. Возможно, смена тренера все-таки пойдет команде на пользу.

    «Волендам»

    «Волендам» находится в нижней части таблицы. Клуб с семью очками располагается на 16-й строчке.

    У «Аякса» катастрофическая ситуация, но одна игра может многое изменить. «Волендам» в случае поражения опустится на последнее, 18-е место, а амстердамский клуб при удачных обстоятельствах может взлететь даже на 15-ю позицию.

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    • «Волендам» в октябре порадовал фанатов в двух матчах. Команда на своем поле обыграла «Утрехт» (1:0) и «Эксельсиор» (3:1). Если бы не эти две победы, то клуб замыкал бы турнирную таблицу вместо «Аякса».

    Коэффициент на победу «Волендама» в Амстердаме продолжает повышаться. Вряд ли «Аякс» снова оступится. Стоит отметить, что в чемпионате Голландии-2023/24 «Волендам» проиграл в гостях все четыре матча с общей разницей мячей 4:12.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аякса» можно поставить за 1.31. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 8.00. Ничья оценена — в 6.40.

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    Хозяева должны наконец-то прервать безвыигрышную серию. Сенсации не произойдет.

    Можно сделать ставку на победу «Аякса» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.74.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше четырех голов за 1.71.

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    «Аякс» — «Волендам»: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 02.11.2023. Прогнозы на футбол. Амстердамский клуб прервет десятиматчевую серию без побед
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