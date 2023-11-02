2 ноября в перенесенном матче 3-го тура чемпионата Нидерландов сыграют «Аякс» и «Волендам». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Аякс» — «Волендам»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

«Аякс» провалил старт сезона-2023/24. Команда откровенно шокировала фанатов удручающей игрой. Когда результаты наконец-то улучшатся?

Кадровые выводы последовали очень быстро. Из-за бесконечных фиаско уволили главного тренера Мориса Стейна. Контракт со специалистом был рассчитан до лета 2026 года, но руководству пришлось срочно исправлять ситуацию.

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На данный момент серия «Аякса» без побед насчитывает 10 матчей. Команда не смогла обыграть ни скромную «Фортуну», ни АЕК, ни «Лудогорец». А 29 октября амстердамцы в чемпионате были разгромлены ПСВ (2:5).

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На данный момент «Аякс» занимает последнее, 18-е место. Набрано лишь 5 очков. Возможно, смена тренера все-таки пойдет команде на пользу.

«Волендам»

«Волендам» находится в нижней части таблицы. Клуб с семью очками располагается на 16-й строчке.

У «Аякса» катастрофическая ситуация, но одна игра может многое изменить. «Волендам» в случае поражения опустится на последнее, 18-е место, а амстердамский клуб при удачных обстоятельствах может взлететь даже на 15-ю позицию.

«Волендам» в октябре порадовал фанатов в двух матчах. Команда на своем поле обыграла «Утрехт» (1:0) и «Эксельсиор» (3:1). Если бы не эти две победы, то клуб замыкал бы турнирную таблицу вместо «Аякса».

Коэффициент на победу «Волендама» в Амстердаме продолжает повышаться. Вряд ли «Аякс» снова оступится. Стоит отметить, что в чемпионате Голландии-2023/24 «Волендам» проиграл в гостях все четыре матча с общей разницей мячей 4:12.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аякса» можно поставить за 1.31. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 8.00. Ничья оценена — в 6.40.

Хозяева должны наконец-то прервать безвыигрышную серию. Сенсации не произойдет.

Можно сделать ставку на победу «Аякса» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.74.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше четырех голов за 1.71.