«Сочи» сыграет на своем поле с воронежским «Рубином» в рамках 6-го тура группового этапа Кубка России Путь РПЛ. Встреча состоится 1 ноября, 18:30 (мск). «Сочи» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

После пяти матчей в Кубке России «Сочи» занимает последнюю строчку в группе А с 5 очками. Впереди него как раз располагается «Факел», у которого на два балла больше, поэтому предстоящая встреча очень важна для обеих сторон.

В предыдущем матче «Сочи» уступил на своем поле «Оренбургу» со счетом 1:2. Единственный гол забил центральный защитник Артем Мещанинов. Это поражение стало четвертым подряд для команды.

Коэффициенты матча Сочи — Факел 1X2Новым игрокам 2.253.403.35Бонус$9500

В чемпионате России последний тур сложился очень драматично для подопечных Александра Точилина. Они уступили в гостях «Пари НН» со счетом 0:1, но при этом не смогли реализовать два пенальти. Последний из них Кристиан Нобоа пробивал уже в добавленное время.

Календарь и таблица РПЛ

После смены главного тренера «Сочи» стал играть гораздо агрессивнее, больше создает моменты, но постоянно команда где-то немного не хватает, чтобы начать побеждать и набирать очки. Но прогресс уже налицо.

«Факел»

Команда имеет неплохие шансы пробиться в Путь Регионов, надо только не проиграть «Сочи». А если больше повезет то и в Путь РПЛ, куда открывается путь со второго места, которое сейчас у ЦСКА.

В последнем кубковом матче «Факел» смог в серии пенальти обыграть ЦСКА. Основное время матча завершилось вничью 1:1. Единственный гол на счету защитника Руслана Магаля.

В чемпионате России команда провела отличный матч против «Спартака», и победила его со счетом 2:0. Благодаря этому воронежский клуб покинул зону вылета. Голами в ворота «Спартака» отметились нападающие Евгений Марков и Максим Максимов.

После прихода на пост главного тренера Сергея Ташуева команда заиграла в гораздо более атакующий футбол, чем было при Вадиме Евсееве. Он перестроил схему на 4-3-3 с прежней 3-5-2, стал играть гораздо больше вперед, в более комбинационный футбол и постепенно пришел результат.

Ставки и прогнозы

Перед этой игрой букмекеры считают фаворитом «Сочи». На его победу коэффициент — 2,27. На «Факел» — 3,40. Ничья — 3,30.

Как при Александре Точилине, так и при Сергее Ташуеве команды заиграли в гораздо более открытый и агрессивный футбол, чем было при прежних наставниках.

Для обеих команд матч очень важен, но все равно здесь стоит ждать забитых мячей. «Сочи» фортуна должна вернуть голы за нереализованные пенальти, а Сергей Ташуев похоже достучался до своих нападающих, которые «молчали» на старте сезона. По нашему мнению, хороший вариант для ставки — «тотал больше 2,5» за 2,17.

В качестве более рискового варианта можно рассмотреть прогноз на «тотал больше 1,5» в первом тайме за 3,0. Не будет особой неожиданности, если оба соперника включатся с первых минут.