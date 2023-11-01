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    Команды порадуют забитыми голами

    «Сочи» — «Факел». Ставка (к.2,17) и прогноз на игру Кубка России, 1 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Факел»
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    Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе
    «Сочи» сыграет на своем поле с воронежским «Рубином» в рамках 6-го тура группового этапа Кубка России Путь РПЛ. Встреча состоится 1 ноября, 18:30 (мск). «Сочи» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа A 01 Ноября 2023 года
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    «Сочи»

    После пяти матчей в Кубке России «Сочи» занимает последнюю строчку в группе А с 5 очками. Впереди него как раз располагается «Факел», у которого на два балла больше, поэтому предстоящая встреча очень важна для обеих сторон.

    В предыдущем матче «Сочи» уступил на своем поле «Оренбургу» со счетом 1:2. Единственный гол забил центральный защитник Артем Мещанинов. Это поражение стало четвертым подряд для команды.

    Коэффициенты матча Сочи — Факел

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    В чемпионате России последний тур сложился очень драматично для подопечных Александра Точилина. Они уступили в гостях «Пари НН» со счетом 0:1, но при этом не смогли реализовать два пенальти. Последний из них Кристиан Нобоа пробивал уже в добавленное время.

    Календарь и таблица РПЛ

    После смены главного тренера «Сочи» стал играть гораздо агрессивнее, больше создает моменты, но постоянно команда где-то немного не хватает, чтобы начать побеждать и набирать очки. Но прогресс уже налицо.

    «Факел»

    Команда имеет неплохие шансы пробиться в Путь Регионов, надо только не проиграть «Сочи». А если больше повезет то и в Путь РПЛ, куда открывается путь со второго места, которое сейчас у ЦСКА.

    В последнем кубковом матче «Факел» смог в серии пенальти обыграть ЦСКА. Основное время матча завершилось вничью 1:1. Единственный гол на счету защитника Руслана Магаля.

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    • В чемпионате России команда провела отличный матч против «Спартака», и победила его со счетом 2:0. Благодаря этому воронежский клуб покинул зону вылета. Голами в ворота «Спартака» отметились нападающие Евгений Марков и Максим Максимов.

    После прихода на пост главного тренера Сергея Ташуева команда заиграла в гораздо более атакующий футбол, чем было при Вадиме Евсееве. Он перестроил схему на 4-3-3 с прежней 3-5-2, стал играть гораздо больше вперед, в более комбинационный футбол и постепенно пришел результат.

    Ставки и прогнозы

    Перед этой игрой букмекеры считают фаворитом «Сочи». На его победу коэффициент — 2,27. На «Факел» — 3,40. Ничья — 3,30.

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    Как при Александре Точилине, так и при Сергее Ташуеве команды заиграли в гораздо более открытый и агрессивный футбол, чем было при прежних наставниках.

    Для обеих команд матч очень важен, но все равно здесь стоит ждать забитых мячей. «Сочи» фортуна должна вернуть голы за нереализованные пенальти, а Сергей Ташуев похоже достучался до своих нападающих, которые «молчали» на старте сезона. По нашему мнению, хороший вариант для ставки — «тотал больше 2,5» за 2,17.

    В качестве более рискового варианта можно рассмотреть прогноз на «тотал больше 1,5» в первом тайме за 3,0. Не будет особой неожиданности, если оба соперника включатся с первых минут.

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    «Сочи» — «Факел»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 01.11.2023. Прогнозы на футбол. Команды порадуют забитыми голами
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