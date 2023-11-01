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    «Боруссия Д» — «Хоффенхайм». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 1 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия Д» — «Хоффенхайм»
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    Марко Ройс
    1 ноября в матче второго раунда Кубка Германии сыграют дортмундская «Боруссия» и «Хоффенхайм». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Боруссия Д» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 01 Ноября 2023 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 20:00 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
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    «Боруссия Д»

    В прошлом сезоне «Боруссия» Д едва не стала чемпионом Германии, но в итоге золотые медали достались «Баварии». Пока «шмели» играют не лучшим образом. На данный момент команда идет 4-й в таблице, набрав 21 очко.

    Фанатов «Боруссии» не может не успокаивать тот факт, что в сезоне-2023/24 клуб еще не проигрывал в Бундеслиге. В девяти матчах были зафиксированы шесть побед и три ничьи.

    Коэффициенты матча Боруссия Д — Хоффенхайм

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  • 1.654.504.80Бонус$9500
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    У хозяев на предстоящий матч должен быть боевой настрой. Никто не станет пренебрегать Кубком Германии. Наверняка тренерский штаб «Боруссии» выпустит на поле всех основных исполнителей.

    Все прогнозы на футбол

    Хозяева будут бороться за победу при очень мощной домашней поддержке трибун. Если «Боруссия» сможет реализовать все свои моменты у чужих ворот, то у гостей возникнут большие проблемы.

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» достойно смотрится в текущем розыгрыше чемпионата Германии. Клуб набрал 18 очков и идет на 6-й позиции в таблице.

    Одна из главных проблем «Хоффенхайма» — игра в обороне. В последних четырех матчах Бундеслиги защитники действовали крайне ненадежно. Команда пропустила 10 мячей, в среднем — 2.5 гола за игру.

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    • Наверняка тренерский штаб представит отдых игрокам основы. В чемпионате Германии «Хоффенхайм» выступает неплохо, но потрачено много сил. В такой ситуации без ротации никуда.

    Между собой клубы играли 33 раза. У «Хоффенхайма» лишь семь побед. 16 встреч выиграла «Боруссия». 10 матчей закончились вничью. Удастся ли «Хоффенхайму» улучшить статистику?

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Боруссии» можно поставить за 1.64. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 4.70. Ничья оценена — в 4.40.

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    Оба клуба стремятся завоевать путевку в следующий раунд Кубка Германии. Но гости вряд ли преподнесут сюрприз.

    Можно сделать ставку на победу «Боруссии» с форой (-1) с коэффициентом 2.02.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше трех голов за 1.86.

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    «Боруссия Д» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 01.11.2023. Прогнозы на футбол. У дортмундской команды не возникнет проблем в домашней игре
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