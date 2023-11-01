1 ноября в матче второго раунда Кубка Германии сыграют дортмундская «Боруссия» и «Хоффенхайм». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Боруссия Д» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия Д»

В прошлом сезоне «Боруссия» Д едва не стала чемпионом Германии, но в итоге золотые медали достались «Баварии». Пока «шмели» играют не лучшим образом. На данный момент команда идет 4-й в таблице, набрав 21 очко.

Фанатов «Боруссии» не может не успокаивать тот факт, что в сезоне-2023/24 клуб еще не проигрывал в Бундеслиге. В девяти матчах были зафиксированы шесть побед и три ничьи.

Коэффициенты матча Боруссия Д — Хоффенхайм 1X2Новым игрокам 1.654.504.80Бонус$9500

У хозяев на предстоящий матч должен быть боевой настрой. Никто не станет пренебрегать Кубком Германии. Наверняка тренерский штаб «Боруссии» выпустит на поле всех основных исполнителей.

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Хозяева будут бороться за победу при очень мощной домашней поддержке трибун. Если «Боруссия» сможет реализовать все свои моменты у чужих ворот, то у гостей возникнут большие проблемы.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» достойно смотрится в текущем розыгрыше чемпионата Германии. Клуб набрал 18 очков и идет на 6-й позиции в таблице.

Одна из главных проблем «Хоффенхайма» — игра в обороне. В последних четырех матчах Бундеслиги защитники действовали крайне ненадежно. Команда пропустила 10 мячей, в среднем — 2.5 гола за игру.

Наверняка тренерский штаб представит отдых игрокам основы. В чемпионате Германии «Хоффенхайм» выступает неплохо, но потрачено много сил. В такой ситуации без ротации никуда.

Между собой клубы играли 33 раза. У «Хоффенхайма» лишь семь побед. 16 встреч выиграла «Боруссия». 10 матчей закончились вничью. Удастся ли «Хоффенхайму» улучшить статистику?

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Боруссии» можно поставить за 1.64. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 4.70. Ничья оценена — в 4.40.

Оба клуба стремятся завоевать путевку в следующий раунд Кубка Германии. Но гости вряд ли преподнесут сюрприз.

Можно сделать ставку на победу «Боруссии» с форой (-1) с коэффициентом 2.02.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше трех голов за 1.86.