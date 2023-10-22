«Тулуза»
Эта команда привычно осела в районе экватора таблицы. «Тулуза» сейчас занимает 10 место в чемпионате.
Причем «Тулуза» побеждает крайне редко. В 8 поединках Лиги 1 команда добыла всего лишь две виктории.
Коэффициенты матча Тулуза — Реймс
В предыдущем туре чемпионата «Тулуза» разжилась одним зачетным баллом. Команда расписала мировую с «Брестом» (1:1).
А вот в Лиге Европы команда выступает неплохо. В своей группе «Тулуза» с 4 очками находится на 2 месте, как раз вслед за «Ливерпулем».
Хозяева явно постараются подтянуться поближе к зоне еврокубков. «Тулуза» уж точно будет активно атаковать.
«Реймс»
У этой команды нынешний сезон получается продуктивным. «Реймс» сейчас пребывает на высоком для себя 5 месте турнирной таблицы.
Вот только оборона команды частенько совершает результативные ошибки. В 8 матчах «Реймс» пропустил 11 мячей.
В минувшем туре чемпионата «Реймс» потерпел поражение. Дома команда уступила находящимся на подъеме монегаскам (1:3).
Поединки с «Тулузой» для команды складываются традиционно сложно. Из пяти последних матчей соперники по два раза огорчили друг друга.
Наверняка «Реймс» не будет отсиживаться в тылах. Тем более, последняя очная встреча с «Тулузой» завершилась победой со счетом 3:0.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реймса» предлагают — 2.40.
На викторию «Тулузы» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.70.
«Тулуза» побеждает с заметным скрипом, тогда как
Наш прогноз — Победа «Реймса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.08.