«Тулуза» сыграет на своем поле с «Реймсом» в рамках 9-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 22 октября, начало — в 16:00 мск. «Тулуза» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тулуза»

Эта команда привычно осела в районе экватора таблицы. «Тулуза» сейчас занимает 10 место в чемпионате.

Причем «Тулуза» побеждает крайне редко. В 8 поединках Лиги 1 команда добыла всего лишь две виктории.

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В предыдущем туре чемпионата «Тулуза» разжилась одним зачетным баллом. Команда расписала мировую с «Брестом» (1:1).

Все прогнозы на Лигу 1

А вот в Лиге Европы команда выступает неплохо. В своей группе «Тулуза» с 4 очками находится на 2 месте, как раз вслед за «Ливерпулем».

Хозяева явно постараются подтянуться поближе к зоне еврокубков. «Тулуза» уж точно будет активно атаковать.

«Реймс»

У этой команды нынешний сезон получается продуктивным. «Реймс» сейчас пребывает на высоком для себя 5 месте турнирной таблицы.

Вот только оборона команды частенько совершает результативные ошибки. В 8 матчах «Реймс» пропустил 11 мячей.

В минувшем туре чемпионата «Реймс» потерпел поражение. Дома команда уступила находящимся на подъеме монегаскам (1:3).

Поединки с «Тулузой» для команды складываются традиционно сложно. Из пяти последних матчей соперники по два раза огорчили друг друга.

Наверняка «Реймс» не будет отсиживаться в тылах. Тем более, последняя очная встреча с «Тулузой» завершилась победой со счетом 3:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реймса» предлагают — 2.40.

На викторию «Тулузы» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.70.

«Тулуза» побеждает с заметным скрипом, тогда как «Реймс» способен выдать яркий поединок .

Наш прогноз — Победа «Реймса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.08.