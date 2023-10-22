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    Сумеет ли «Реймс» переиграть «Тулузу»?

    «Тулуза» — «Реймс». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига 1, 22 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Реймс»
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    «Реймс»
    «Тулуза» сыграет на своем поле с «Реймсом» в рамках 9-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 22 октября, начало — в 16:00 мск. «Тулуза» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Октября 2023 года
    Тулуза
  • Франция. Лига 1
    •  Тулуза 16:00 Реймс Реймс
  • Франция. Лига 1
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    «Тулуза»

    Эта команда привычно осела в районе экватора таблицы. «Тулуза» сейчас занимает 10 место в чемпионате.

    Причем «Тулуза» побеждает крайне редко. В 8 поединках Лиги 1 команда добыла всего лишь две виктории.

    Коэффициенты матча Тулуза — Реймс

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    В предыдущем туре чемпионата «Тулуза» разжилась одним зачетным баллом. Команда расписала мировую с «Брестом» (1:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    А вот в Лиге Европы команда выступает неплохо. В своей группе «Тулуза» с 4 очками находится на 2 месте, как раз вслед за «Ливерпулем».

    Хозяева явно постараются подтянуться поближе к зоне еврокубков. «Тулуза» уж точно будет активно атаковать.

    «Реймс»

    У этой команды нынешний сезон получается продуктивным. «Реймс» сейчас пребывает на высоком для себя 5 месте турнирной таблицы.

    Вот только оборона команды частенько совершает результативные ошибки. В 8 матчах «Реймс» пропустил 11 мячей.

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    • В минувшем туре чемпионата «Реймс» потерпел поражение. Дома команда уступила находящимся на подъеме монегаскам (1:3).

    Поединки с «Тулузой» для команды складываются традиционно сложно. Из пяти последних матчей соперники по два раза огорчили друг друга.

    Наверняка «Реймс» не будет отсиживаться в тылах. Тем более, последняя очная встреча с «Тулузой» завершилась победой со счетом 3:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реймса» предлагают — 2.40.

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    На викторию «Тулузы» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.70.

    «Тулуза» побеждает с заметным скрипом, тогда как «Реймс» способен выдать яркий поединок.

    Наш прогноз — Победа «Реймса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.08.

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